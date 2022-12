Sacchetti si prende il Pala Gianni Asti e allunga la striscia, Cantù sbanca Torino

In palio punti importanti per le due compagini, Cantù vuole restare incollata al tandem di testa, Torino insegue invece la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. I gialloblù si presentano imbattuti, un caloroso applauso del Pala Gianni Asti è riservato come tributo a Romeo Sacchetti oggi avversario.

PRIMO QUARTO Rogic innesca Hunt per i primi due punti canturini, buona circolazione di palla per i torinesi che trovano i primi punti a cronometro fermo con De Vico. Hunt sfida con successo Guariglia nel pitturato, si corre a vuoto un po’ da entrambe le parti con errori da entrambi le parti. Nikolic sblocca la situazione realizzando in fade away sfruttando un ribaltamento dell’ex Baldi Rossi, ma Torino risponde con Guariglia e Mayfield (6-9). L’esterno gialloblù si ripete in percussione, una fiammata di Bucarelli manda a vuoto la difesa torinese. Jakson si iscrive anche lui per la prima volta a referto, il mini allungo di Cantù arriva con la tripla di Berdini che obbliga Ciani al time out (10-17).

Il finale è un dominio targato gialloblù : subito in spolvero Pepe che si guadagna tre liberi prontamente realizzati, Jakson vola a cancellare Severini, Poser offre due punti comodi a Schina che si ripete a cronometro fermo si chiude il primo quarto in parità (17-17).

SECONDO QUARTO Inizio da manuale per i gialloblù con una combinazione Schina Poser che il lungo schiaccia a canestro. Pepe infierisce dalla lunga, Poser imbriglia Hunt e la Reale Mutua prova la prima mini fuga (22-17).Da Ros scappa via in contropiede e si ripete con un piazzato morbido. Pepe infiamma il Pala Gianni Asti con una conclusione al bacio dalla lunga distanza, problemi fisici per Hunt costretto a lasciare il parquet dopo un contrasto di gioco con Jakson. Da Ros e NIkolic ridanno ritmo all’attacco canturino, tocca anche all’ ex Baldi rossi firmare il controsorpasso (26-27).La Reale Mutua rompe gli indugi con Poser, ma DaRos è inarrestabile e continua a macinare gioco. Il punteggio resta basso, rivedibili molte scelte in attacco il ritmo è però intenso. Baldi Rossi non stecca dalla lunga distanza, Da Ros manda a vuoto Jakson e Cantù prova a riprendere il largo (+6 28-34).

De Vico scalda la mano dall’arco, Stefanelli concretizza in penetrazione. Inizia l’ultimo giro di lancette con Baldi Rossi pesca benissimo NIkolic, saltano gli accoppiamenti difensivi e Baldi Rossi ne approfitta di nuovo.Il black out sabaudo regala un generoso +9 agli ospiti che vanno al riposo chiudendo in scioltezza il quarto. (31-40)

TERZO QUARTO Promettente l’avvio gialloblù con De vico subito sugli scudi, si rivede anche Hunt sul parquet dopo l’infortunio del secondo quarto. Nikolic trova il fondo della retina a cronometro fermo, mentre si accende il Pala Asti con una splendida giocata di De Vico che consegna un assist al bacio a Poser. Il capitano gialloblù commette però un’ingenuità che paga dazio con un fallo tecnico, si accendono gli animi su un contatto Rogic Poser, gli arbitri sanzionano la difesa gialloblù e Cantù mantiene i piemontesi a distanza (38-46). L’inerzia ora è saldamente nelle mani dei lombardi con i liberi di Rogic che spingono ancora sotto Torino. Pepe è tradito ancora dal ferro, il movimento di Nikolic è da accademia e manda a vuoto Ikangi. Ciani dispone di nuovo la zona, Schina sfrutta un viaggio in lunetta per limare ancora lo svantaggio (42-52). Un piazzato di De Vico restituisce verve ai padroni di casa, è un fuoco di paglia, il nervosismo tradisce ancora i gialloblù Hunt ne approfitta e ricaccia sotto i piemontesi. La Reale Mutua spera ancora con Poser,ma il solito Nikolic elude la difesa gialloblù. Mayfield raddrizza la mira dalla lunetta, un halley up per Jakson rimonta gli entusiasmi. Da Ros prosegue la striscia positiva dalla lunetta, entrano Ikangi e Schina, Stefanelli punisce una distrazione che costa carissima agli uomini di Ciani proprio sul finire di tempo (51-64)

ULTIMO QUARTO Poser strappa il primo rimbalzo offensivo e si iscrive per primo a referto, la penetrazione di Baldi Rossi costa cara a capitan De Vico che si ritrova gravato di quattro falli. Gli uomini di Sacchetti infieriscono ancora, De Vico prova a tenere a galla i suoi dalla lunga.Da Ros è incontenibile e lascia Ikangi sul posto, a stasera Nikolic riesce tutto e realizza dopo un giro sul perno, mentre Torino continua a zoppicare in attacco (56-74). Schina realizza un piazzato dall’angolo, Mayfield colpisce dalla lunga, Torino prova a risalire ma da Ros non perdona e realizza un altro gioco da tre punti. La partita ormai è andata, i piemontesi patiscono gli strascichi della partita di Rieti, Cantù al contrario mostra una tranquillità e sicurezza da leader. Bucarelli e Baldi Rossi non steccano dalla lunetta, Rogic infierisce dalla lunga, i gialloblù trovano i 20 punti di De Vico. Una tripla di Da Ros rende ancora più amaro il passivo, si chiude con un canestro di Poser. Torino cade per la prima volta in casa. (71-90)

Reale Mutua Torino – Acqua S.Bernardo Cantù 71-90 (17-17, 14-23, 20-24, 20-26)



Reale Mutua Torino: Niccolo De vico 20 (4/6, 3/5), Federico Poser 15 (6/8, 0/0), Simone Pepe 9 (0/2, 2/5), Demario Mayfield 8 (2/3, 1/4), Matteo Schina 8 (2/4, 0/0), Ronald Jackson 6 (3/3, 0/2), Tommaso Guariglia 4 (2/9, 0/1), Luca Vencato 1 (0/1, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/3, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 23 5 + 18 (Niccolo De vico 9) – Assist: 17 (Niccolo De vico, Demario Mayfield 4)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 27 (9/11, 1/2), Matteo Da ros 20 (7/8, 1/3), Filippo Baldi rossi 12 (2/3, 1/2), dario Hunt 8 (4/8, 0/0), Lorenzo Bucarelli 7 (1/3, 1/3), Roko Rogic 7 (0/2, 0/2), Francesco Stefanelli 6 (1/1, 1/2), Nicola Berdini 3 (0/1, 1/2), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/1), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 26 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Filippo Baldi rossi 9) – Assist: 15 (Matteo Da ros, Filippo Baldi rossi 4)