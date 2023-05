Schiacciasassi Treviglio: annienta Pistoia e si lancia verso i playoff.

Prestazione maiuscola della Gruppo Mascio Treviglio che con un primo a quarto da 40 punti annienta Pistoia e conquista partita e secondo posto con il punteggio finale di 104-65, riscattando la prova sottotono di settimana scorsa a Forlì. Una vittoria mai in discussione per i ragazzi allenati da Alessandro Finelli che mettono in cassaforte i 2 punti nei primi 10’ di gioco nei quali vanno a segno con una facilità disarmante (62,5% dal campo) trascinata dalle realizzazioni dei cecchini Clark e Giuri e alla solidità sotto canestro di Lombardi e Marcius che le permettono di sommare 40 punti a fronte di una Pistoia frastornata che nei quarti rimanenti tenta di dire la sua grazie alle invenzioni dei singoli (Saccaggi e Copeland su tutti) ma senza riuscire a tornare stabilmente sotto quota 20 di svantaggio. Il prosieguo del match è un lungo avvicinarsi alla sirena finale con punti anche per i giovani del roster trevigliese e il pubblico del Pala Facchetti che accompagna in piedi gli ultimi minuti di un match che regala ai padroni di casa il secondo posto nel girone giallo e il primo turno di playoff contro Rimini con grandi aspettative per il prosieguo del proprio cammino nella post season.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius sotto canestro; dall’altra parte coach Brienza manda in campo per la palla a due Saccaggi in regia, Copeland e Wheatle sugli esterni, Benetti e Magro sotto canestro.

Primo quarto

Inizia forte Treviglio con le realizzazioni dall’area di Marini e Marcius e la schiacciata in contropiede di Lombardi, Pistoia fatica in questi primi frangenti ma riesce a mantenersi a contatto con due triple di Copeland intervallate da un gioco da tre punti di Marini. Break trevigliese con il tap in vincente di Marcius e due triple di Giuri, i toscani rispondono con il contropiede vincente di Saccaggi ma è ancora la Blu Basket a colpire con un altro tap in di Marcius che fissa il +11 e spinge coach Brienza a chiamare il primo time out della partita. Il gioco riprende con un’altra tripla di Giuri, gli ospiti reagiscono con l’1/2 ai liberi di Saccaggi e l’appoggio al tabellone di Magro e consolida il divario attorno alle 10 lunghezze con la tripla di Della Rosa, dall’altra parte la Gruppo Mascio non accenna a fermarsi e trova 5 punti dal neo entrato Clark cui va ad aggiungersi la tripla di Lombardi che trascina i suoi a +16. Nel finale di quarto nuova sgasata dei trevigliesi con altri 2 punti di Clark e 5 di Maspero, Pistoia fatica contro l’arcigna difesa dei padroni di casa e muove il proprio punteggio solo con Magro e il 2/2 dalla lunetta di Saccaggi, i bianco blu però sono indemoniati e sulla sirena trovano la tripla del +22 con Clark (10 punti per lui in 3’ di utilizzo nel parziale) che fissa il 40-18 dopo 10’ di gioco (Gruppo Mascio con il 62,5% dal campo e 6/9 dalla lunga distanza).

Secondo quarto

Dopo 1’30’’ su ritmi blandi, la Blu Basket torna a colpire con 5 punti del proprio numero 3 statunitense che è già a quota 15 personali, dall’altra parte una Pistoia sottotono e sfortunata (visti i diversi tiri respinti dal ferro) trova i primi punti del quarto dopo più di 3’ con Allinei ma continua a faticare in difesa dove Marcius le rifila altri 4 punti. A cavallo di metà quarto arriva la reazione dei toscani con 5 punti di Copeland e la tripla di capitan Della Rosa che riducono il divario, Treviglio è meno precisa rispetto a prima e muove il proprio punteggio con i soli liberi di Vitali e Marini per poi riportarsi a +27 con la tripla del play in canotta numero 7 a poco più di 3’ dall’intervallo. La realizzazione di Vitali da il via a un nuovo parziale dei padroni di casa che rispondono all’1/2 ai liberi di Saccaggi con l’appoggio al tabellone di Sacchetti e la tripla dall’angolo di Marini che li porta a + 31 e spinge coach Brienza a un nuovo time out. Il minuto di sospensione fa bene ai toscani che trovano un 10-0 firmato dal trio Saccaggi-Wheatle-Copeland oltre a una buona difesa, Treviglio gigioneggia un pò troppo e concede anche il contropiede finalizzato sulla sirena da Della Rosa che manda le due formazioni negli spogliatoi sul 61-40 a favore della Gruppo Mascio.

Terzo quarto

Si riparte con la schiacciata in contropiede di Marcius in una prima parte del quarto nella quale si vedono delle buone difese aggressive da entrambe le parti, Pistoia muove il proprio punteggio con Wheatle ma la più efficace è sempre Treviglio con il canestro di Lombardi e le due triple di Marini (la seconda fuori equilibrio allo scadere dei 24 secondi) portandosi sul +29. Dopo il time out chiamato da Brienza, torna a segnare Giuri dopo i 9 del primo quarto mentre la Giorgio Tesi Group sfrutta il 3/4 di Wheatle e il 4/4 di Saccaggi ai liberi per ridurre il proprio svantaggio. Treviglio esce da un paio di minuti di appannamento offensivo con i primi 2 punti di Bruttini e la terza realizzazione nel quarto di Marini, Pistoia risponde nel finale con l’1/2 dalla lunetta di Allinei e il 2/2 Wheatle continuando però a non trovare la via del canestro dal campo, la firma sul quarto è della Gruppo Mascio con Bruttini che va a segno in penetrazione su assist di Clark e firma l’81-51 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Quarto periodo che Treviglio apre con la tripla frontale di Vitali che s’inventa anche un assist da football americano dalla rimessa da fondo campo per Maspero che va a segno dall’altra parte, Pistoia trova 2 punti con Del Chiaro che si iscrive al match ma sembra aver già tirato i remi in barca e concede il +38 alla Gruppo Mascio che bersaglia la retina toscana con Maspero in penetrazione e capitan Sacchetti dalla lunga distanza. Gli ospiti riducono il gap con le triple di Benetti, Saccaggi e Della Rosa (2 consecutive per il capitano dei bianco rossi) a cavallo della metà del quarto, dall’altra parte 8 punti di un ispiratissimo Marcius (6/6 ai liberi, cui aggiunge anche una stoppata sulla penetrazione di Wheatle) con coach Finelli che da spazio anche ai giovani Corona e Resmini. La tripla del giovane play numero 8 permette ai bianco blu di superare quota 100 tra il tripudio dei tifosi del Pala Facchetti che accompagna gli ultimi 1’30’’ in piedi a celebrare una stagione fin qui straordinaria per la formazione trevigliese che nel tempo rimanente puntella il proprio punteggio con Resmini e chiude i 40’ con un roboante 104-65.

I migliori in campo

Difficile scegliere un MVP tra le fila dei trevigliesi che portano a tabellini 4 giocatori in doppia cifra e altri 3 che ci vanno molto vicino. Da segnalare i 20 punti di Marcius (doppia doppia con 13 rimbalzi e 28 di valutazione finale), i 17 di Marini (con 5 rimbalzi), i 17 di Clark (imprendibile nella prima metà di partita), gli 11 di Giuri le ottime prestazioni di Lombardi (8 punti e 5 rimbalzi), Maspero (9 punti e 4 assist) e Vitali (8 punti e 4 assist).

Per Pistoia non bastano le buone prove di Saccaggi (top scorer dei suoi con 17 punti), Della Rosa (14 punti) e Copeland (13 punti).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 104-65 Giorgio Tesi Group Pistoia (parziali: 40-18, 61-40, 81-51)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 8, Clark 17, Bruttini 4, Vitali 8, Corona 3, Cerella, Marini 17, Sacchetti 5, Giuri 11, Maspero 9, Marcius 20, Resmini 2. All. Finelli

Giorgio Tesi Group Pistoia: Benetti 3, Della Rosa 14, Copeland 13, Metsla, Saccaggi 17, Del Chiaro 2, Magro 4, Allinei 3, Pollone n.e., Wheatle 9. All. Brienza

Statistiche – Treviglio: 23/41 da 2, 14/29 da 3, 37/70 totale, 16/22 ai liberi; Pistoia: 11/31 da 2, 10/25 da 3, 21/56 totale, 13/21 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Paolo Puccini di Genova, Andrea Coraggio di Sora (FR).