Serata ricca di emozioni al Pala Gianni Asti: Torino batte Cividale nel finale

Si affrontano due squadre in grande spolvero, Torino reduce dalla vittoria storica in casa della Fortitudo, la compagine dell’ex Pillastrini invece si conferma una delle squadre più in forma

PRIMO QUARTO I torinesi non indugiano e provano subito a correre, gli uomini di Pillastrini non si fanno cogliere però impreparati, pronti via Vencato e soci accelerano fino al 12-9.Pepper scalda la mano, Guariglia e Pepe infiammano con le triple la curva Guerrieri. Mouah scappa via in contropiede, Torino si affida a Taflaj, ma Miani buca ancora la difesa gialloblù (20-18). Un Vencato in formato super converte un gioco da tre punti, Pepper pesca con successo Furin, Dell’Agnello si procura un proficuo viaggio in lunetta. Si chiude con un lay up di Vencato per Pepe corretto in tap in da Mayfield. Bel primo quarto, Torino chiude avanti ma di sole tre lunghezze (22-25).

SECONDO QUARTO Pepper scrive i primi due del quarto, Furin infierisce, Guariglia converte prima un assist al bacio, poi si ripete nel pitturato. Rota infila dalla lunga, Ciani ribvecutta in mischia Vencato ma accusa problemi di falli. De Vico rompe gli indugi e infila un piazzato, Cassese realizza dalla lunga. La sfida si fa più frammentata, Cividale si conferma battagliera. L’asse De Vico Vencato mette subito a referto altri due punti, Jakson junior accelera con una tripla dalla lunga. Schina si fa valere in difesa e Pillastrini alza il volume dalla panchina, Redivo ritrova il canestro a cronometro fermo.Le incursioni di Mayfield e Pepe mettono le ali alla Reale Mutua, Battistini converte due punti facili da sotto. Prove di allungo ancora per Torino, Cividale si affida ancora a Battistini. Mayfield innesca ancora il solito Vencato, sul finire del quarto le squadre muovono il punteggio a cronometro fermo, il gioco si fa più spezzettato. La Reale Mutua si affaccia per la prima volta alla doppia cifra di vantaggio all’ultimo giro di lancette (52-42). I friulani non demordono e riacciuffano il -7 sul finire di quarto, ma De Vico li punisce proprio allo scadere ben imbeccato da Pepe. (54-45)

TERZO QUARTO Gli uomini di Pillastrini sono decisamente più in palla nei minuti iniziali, Redivo e Furin sugli scudi. La Reale Mutua arranca Guariglia gli da ossigeno in attacco, ma Cividale insiste da sotto.

Mayfield aggiusta la mira dalla lunetta, ma i friulani restano incollati con un Redivo implacabile. Mayfield e Redivo si sfidano ancora dalla lunga distanza, l’inerzia però è dalla parte dei bianconeri con il solito Redivo che sfrutta a pieno un ingenuità di Taflaj e consente agli ospiti di allungare ancora (60-64).Pepper infierisce ancora e Ciani è costretto al time out. Schina si sbuccia le ginocchia e recupera un pallone d’oro per Torino, ma l’astinenza dei piemontesi prosegue. Pepper ine non trema da sotto, Mayfield prova a rispondere (62-68). Un ingenuità di Dell’Agnello regala il possesso ai gialloblù che gli uomini di Ciani sfruttano a pieno.

Guariglia guida la riscossa torinese con la Reale che nei minuti finali si riaffaccia al possesso di svantaggio, il lungo regala addirittura il canestro del sorpasso con una magia sul piede perno sulla sirena di quarto. (70-69)

ULTIMO QUARTO E’ Rota a rompere gli indugi sull’avvio di quarto, il ferro sputa via un iniziativa di Mayfield.Un gioco da tre punti degli uomini di Pillastrini inguaiano i gialloblù. Il quarto fallo di De Vico è un’ ulteriore tegola, Mouah realizza un libero a cronometro fermo. Gli attacchi s’inceppano ce la gara si fa nervosa. Pepe costringe al bonus Cividale,uno straripante Redivo trascina i friulani, ma Vencato con una conclusione chirurgica riapre i giochi.Il clima si fa infuocato al Pala Gianni Asti quando Mayfield si alza dalla lunga e impatta (80-80) Pillastrini è costretto al time out. Sfuma una combinazione Vencato Guariglia ad alta quota, gira sul perimetro Cividale ma senza esiti, Dell’Agnello intanto si prepara sulla sedia del cambio.

La tripla di Redivo somiglia ad una sentenza, Vencato è abile a sfruttare un fallo e converte il secondo libero. La difesa gialloblù tiene d’occhio Redivo ma si perde Dell’Agnello, il figlio d’arte mette a referto due punti importanti, sembra fatta ma non lo è Mayfield mette il turbo e firma un minibreak che vale il controsorpasso (87-86) a15”. Schina annulla Redivo, Torino ora vede il traguardo, a Pepe tocca un altro viaggio in lunetta, l’ultimo sussulto di Redivo fa tremare il Pala Gianni Asti ma si spegne sul ferro e la Reale Mutua può fare festa.