SF G1 – La Fortitudo Bologna vince al Paladozza contro una mai doma Rieti

La Fortitudo Bologna fa sua gara 1 contro una mai doma Rieti. Nel primo quarto c’è pieno equilibrio con la Effe avanti 14-13. Il secondo quarto è fondamentale per Rieti per mettere avanti il naso sul 42-38: i romani vanno forte da tre con Johnson e Petrovic che non si risparmiano, insieme ad uno scatenato Spanghero. La Fortitudo è imprecisa e poco lucida, soprattutto dai liberi e in fase offensiva.

Il terzo quarto vive di nervosismo e poca lucidità con Rieti che comincia ad accusare la stanchezza e la Fortitudo che rosicchia punti: 52-55 per Rieti nel finale con doppio un tecnico fischiato ad ambedue le panchine.

Nel finale la Fortitudo cambia volto con Bolpin fin qui a zero punti: le due triple consecutive e le due difese magistrali nel finale ridimensionano una Rieti a corto di fiato. Il finale recita 67-58 per la Effe: appuntamento a martedì a Bologna per gara 2.

MVP BASKETINSIDE: Riccardo Bolpin

Flats Service Fortitudo Bologna: Bonfiglioli, Sergio 4, Aradori 9, Conti 6, Bolpin 8, Panni 3, Kuznetsov, Fantinelli 8, Giuri, Freeman 13, Ogden 10, Morgillo 6

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti, Petrovic 10, Piccin 3, Ancellotti 5, Johnson 13, Raucci 5, Italiano 6, Nobile, Spanghero 13.