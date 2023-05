SF G1 – Treviglio spenta, Torino passa con un sontuoso Guariglia

E’ gran Torino al Pala Facchetti dove la Reale Mutua conquista meritatamente la vittoria in gara 1 contro Treviglio con il punteggio finale di 52-67. Un successo che i ragazzi allenati da Franco Ciani sono stati abili a indirizzare con un parziale di 16-0 a cavallo dell’intervallo che ha rotto l’equilibrio visto nel primo quarto dove Treviglio, nonostante un Guariglia ispirato sin dalla palla a due, è stata brava a rimanere a contatto grazie a Marini e Lombardi. Il colpo a metà partita ha minato le certezze di capitan Sacchetti e compagni che hanno pagato una percentuale al tiro da lontano decisamente deficitaria per i propri standard (5/33 a fine partita) e troppe palle perse, tuttavia è stata in grado di rientrare fino a -7 all’inizio dell’ultimo periodo trascinata da Marini ma la maggiore freddezza ed efficacia al tiro dei torinesi ha permesso loro di spegnere i fuochi trevigliesi e di portare a casa un successo meritato che ribalta subito il fattore campo (come già successo per la Gruppo Mascio nel turno precedente contro Rimini).

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius sotto canestro; dall’altra parte coach Ciani manda in campo per la palla a due Vencato in regia, Mayfield e De Vico sugli esterni, Jackson e Guariglia sotto canestro.

Primo quarto

Inizio contratto per Treviglio che subisce l’aggressività difensiva di Torino, situazione che i piemontesi sfruttano appieno piazzando un 8-0 nei primi 2’ grazie ai 6 punti di Guariglia (2/2 dalla lunga distanza) e il canestro da sotto di Vencato. Time out Finelli che vuole fermare subito l’emorragia e la pausa fa bene ai bianco blu che rispondono in maniera perentoria con un 9-0 con la tripla di Giuri e i 6 punti di Marini, gli ospiti subiscono il colpo e provano a ribattere con la penetrazione di Jackson ma ora la Gruppo Mascio ha inserito le marce alte e si porta a +3 con 4 punti di Lombardi. Time out Ciani a riordinare le idee dei suoi che rispondono al piazzato di Lombardi con 4 punti di un ispirato Guariglia (10 per lui nel primo quarto) e 2 di Jackson tornando avanti nel punteggio, girandola di cambi per Finelli che però in questa fase fatica ad arginare l’intensità dei piemontesi che vanno a segno con l’1/2 ai liberi di Poser. Nel finale arriva la reazione trevigliese con l’1/2 ai liberi di Marini e il 2/2 di capitan Sacchetti che le permette di chiudere il primo periodo avanti 18-17.

Secondo quarto

Inizio di secondo periodo contratto per entrambe le formazioni che sommano diversi errori al tiro, nell’insieme è Treviglio la più produttiva con la penetrazione vincente di Clark (su pregevole assist di Vitali) contro l’1/2 dalla lunetta di Vencato che lasciano il divario pressoché immutato; i piemontesi però sono bravi a insistere e a riportarsi avanti con un 5-0 firmato dalla schiacciata di Jackson (su errore in rimessa dei bianco blu) e dalla tripla in contropiede dell’ex Pepe che spinge coach Finelli a chiamare time out. Si prosegue all’insegna dell’equilibrio con Treviglio che reagisce con la tripla di Clark e Torino che a metà quarto mantiene un buon margine con le conclusioni di Guariglia e De Vico, la Blu Basket ha sulla coscienza diverse azioni offensive costruite bene ma concluse con un errore al tiro (spesso dalla lunga distanza) ma ha il merito di continuare a insistere mantenendosi vicina nel punteggio con il canestro da sotto di Lombardi fino al pareggio dalla media di Clark a 2’51’’ dall’intervallo. Time out chiamato da coach Ciani che propizia il parziale di 7-0 dei suoi firmato dai 2 punti di Jackson e i 5 di Pepe, nel finale Treviglio prova a reagire ma il canestro sembra davvero piccolissimo e concede l’ultimo colpo ai piemontesi che allungano il parziale a quota 10 con la tripla di Vencato e vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 27-37 (9-20 il parziale a favore degli ospiti nei secondi 10’ di gioco), a fronte di una Gruppo Mascio nervosa e imprecisa (già 17 palle perse a metà partita) che dovrà cambiare qualcosa se vorrà giocarsi la vittoria.

Terzo quarto

Di ritorno sul parquet Mayfield s’iscrive al match con 6 punti consecutivi trascinando i suoi sul +17, dall’altra parte Treviglio è in tilt e continua a sommare errori al tiro da dietro l’arco riuscendo a sbloccarsi dopo 2’36’’ con la tripla di capitan Sacchetti e l’appoggio al tabellone di Marcius, Torino però ha pazienza e sfrutta l’abilità sotto canestro di Guariglia che porta altri 5 punti al suo bottino e mantiene il vantaggio dei piemontesi a quota 16 lunghezze. La Gruppo Mascio tenta di reagire con il 2/2 ai liberi di Vitali e il 4/4 di Clark che almeno ridanno confidenza ai trevigliesi con il canestro, oltre a una maggiore intensità in difesa a fronte di una Torino che non si scompone e perfeziona il proprio punteggio con i 4 punti di Jackson e i 2 di Zanotti. Nel finale è ancora Clark a guidare la reazione dei padroni di casa con 4 punti, Pepe risponde con un 2/2 ai liberi e chiude il terzo quarto sul 42-56 a favore di Torino.

Ultimo quarto

Si ricomincia con il nervosismo che la fa da padrone da entrambe le parti, Treviglio sferra il primo colpo con 5 punti di un Marini in missione che riaccende le speranze dei tifosi che riempiono gli spalti del Pala Facchetti, i padroni di casa sfoggiano anche un’alta intensità difensiva che manda in confusione gli attaccanti piemontesi e la Blu Basket ne approfitta per allungare il proprio parziale a quota 7 con il piazzato di Giuri che fissa il -7. A fermare il buon momento della Gruppo Mascio è una decisione discutibile della terna arbitrale che fischia un fallo tecnico per proteste contro Marini che la Reale Mutua capitalizza con un 2/3 dalla lunetta, la sanzione innervosisce i trevigliesi che faticano a riprendere il trend positivo e subiscono altri 2 punti da Guariglia che riporta il divario oltre la doppia cifra di vantaggio (49-60), costringendo coach Finelli a chiamare time out con 5’12’’ sul cronometro. Treviglio però spreca 4 azioni offensive in serie (sanguinosa la tripla di Giuri che entra ed esce, oltre all’appoggio da sotto di Marcius che rimbalza sul ferro) e Torino ne approfitta per mettere un altro mattoncino sulla strada della vittoria con l’ennesimo canestro di Guariglia, vero e proprio rebus per la difesa di casa. Nuovo time out di coach Finelli che però porta alla sola schiacciata di Bruttini, a fronte di nuovi troppi errori al tiro da dietro l’arco, dall’altra parte sale in cattedra Mayfield con 4 punti cui si aggiunge la penetrazione vincente di Schina che a 1’30’’ dal termine manda i titoli di coda. Finale nel quale l’unico sussulto sono i liberi di Bruttini prima che la sirena finale sancisca la meritata vittoria di Torino tra i cori dei tifosi piemontesi in festa sugli spalti del Pala Facchetti.

I migliori in campo

MVP assegnato a Tommaso Guariglia: ispirato sin dal primo quarto (10 punti), il lungo numero 18 è parso un vero proprio rebus per Marcius e compagni, efficace al tiro sia dentro che fuori dall’area, chiude da top scorre con 22 punti e 4 rimbalzi con un buon 9/14 totale al tiro. Decisivi per la vittoria di Torino le prestazioni di Jackson (12 punti e 7 rimbalzi) e Pepe (dalla panchina 10 punti e 6 rimbalzi), in doppia cifra anche Mayfield (decisivo nell’ultimo quarto, chiude con 10 punti, 6 rimbalzi e 4 assist).

A Treviglio non basta la doppia cifra di Marini (12 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, ma 2/9 da dietro l’arco) e Clark (15 punti), oltre alla buona prova di Lombardi (8 punti e 4 rimbalzi); opachi Giuri (5 punti e 1/10 dalla lunga distanza), Marcius (9 rimbalzi ma solo 2 punti)

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 52-67 Reale Mutua Torino (parziali: 18-17, 27-37, 42-56)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 8, Clark 15, Bruttini 3, Vitali 2, Corona, Marini 12, Sacchetti 5, Giuri 5, Maspero, Marcius 2, Resmini n.e.. All. Finelli

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 6, Taflaj, Schina 2, Jackson 12, Poser 1, Guariglia 22, De Vico 2, Beltramino, Pepe 10, Zanotti 2. All. Ciani

Statistiche – Treviglio: 10/24 da 2, 5/33 da 3, 15/57 totale, 17/21 ai liberi; Torino: 21/40 da 2, 5/22 da 3, 10/15 totale, 10/15 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Angelo Caforio di Brindisi, Matteo Lucotti di Binasco (MI), Francesco Cassina di Desio (MB).