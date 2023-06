SF G3 – Fantinelli gela la Vanoli, la Fortitudo forza la serie a gara quattro

Flats Service Fortitudo Bologna – Vanoli Basket Cremona 93-92 (17-17, 19-26, 26-14, 18-23, 13-12)

Flats Service Fortitudo Bologna: Francesco Candussi 27 (13/15, 0/0), Adrian Banks 19 (4/7, 2/6), Matteo Fantinelli 16 (6/9, 0/2), Pietro Aradori 12 (3/4, 2/7), Valerio Cucci 10 (2/3, 1/2), Simone Barbante 5 (2/3, 0/0), Alessandro Panni 4 (0/2, 1/2), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/2), Miha VaŠl 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Valerio Cucci 10) – Assist: 21 (Matteo Fantinelli 5)

Vanoli Basket Cremona: Davide Denegri 23 (3/4, 5/10), A.j. Pacher 19 (3/5, 3/6), Lorenzo Caroti 19 (1/1, 2/8), Joseph yantchoue Mobio 10 (2/3, 2/5), Paul Eboua 6 (3/7, 0/3), Andrea Pecchia 5 (1/4, 0/1), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/2), Mirza Alibegovic 5 (1/3, 1/6), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Joseph yantchoue Mobio, Andrea Pecchia 8) – Assist: 19 (Davide Denegri, Lorenzo Caroti 6)

È un tempo supplementare a decretare la vincitrice di gara 3 nella serie di semifinale di serie A2 Old Wild West- Tabellone Oro tra la Vanoli Cremona e la Fortitudo Bologna. Sono i padroni di casa della Flats Service che si aggiudicano l’incontro con il punteggio di 93-92, grazie a un canestro di Fantinelli. Tutto è rimandato a gara 4 in programma, ancora al PalaDozza di Bologna, domenica 4 giugno alle ore 18.00.

I PROTAGONISTI – Cremona manda quattro uomini in doppia cifra. Denegri è il miglior realizzatore con 23 punti oltre a 6 assist. 19 a testa per Pacher e Caroti, il primo con 7 rimbalzi e il secondo con 6 assist. 10 punti e 8 rimbalzi per Mobio. La Fortitudo ha 27 punti e 8 rimbalzi da Candussi per 34 di valutazione finale. Banks ne mette 19 mentre Fantinelli 16 con 5 rimbalzi. Aradori ne segna 12 mentre Cucci va in doppia doppia con 10 punti e altrettanti rimbalzi.

IL DATO – Cremona tira con il 52% (15/29) da due e il 34% (14/41) da tre. Bologna tira con il 68% (30/44) da due e il 29% (6/21) da tre. Ai liberi Cremona tira con l’80% (20/25), la Fortitudo con il 63% (15/24). A rimbalzo finisce 38 a 35 per la Vanoli. Gli assist sono 19 per Cremona e 21 per Bologna, il saldo palle perse/palle recuperate è 15/8 per i padroni di casa e 13/6 per gli ospiti.



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket