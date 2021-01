Sfuriata di Redivo nel finale: Casale sbanca Verona

Tezenis Verona-Novipiù Casale Monferrato 64-68 (17-17; 34-30; 46-47)

Casale sbanca Verona dopo una gara intensa, fisica e intelligente. Nel finale è decisiva la sfuriata di Redivo (7 punti di fila dei suoi 19), ma la squadra di Ferrari interpreta bene la partita mantenendo freddezza in attacco e durezza in difesa. La Tezenis, tradita dagli americani (6/26 in coppia per Greene e Jones), interrompe la striscia di tre vittoria di fila.

Verona recupera Caroti e Pini e deve ancora rinunciare a Rosselli. Casale con la solita rotazione limitata. Dopo l’affettuoso saluto all’ex coach della Scaligera Dado Lombardi, la tripla di Candussi inaugura i giochi all’alba della partita. Il contro parziale è di 6-0 grazie a Redivo e Tomasini e Casale si porta avanti prima di subire un altro tiro pesante da parte di Greene. Verona parte male al tiro e in transizione, Casale subisce la fisicità avversaria specie a difesa schierata: gli attacchi così subiscono una brusca frenata. Il vivacissimo Valentini con 5 punti consecutivi timbra il 13-10 per Casale dopo 7′. Verona risponde con Pini e Greene e ribadisce la parità. la Novipiù Casale resta viva con Thompson in risposta a Caroti ribadendo la parità (17-17) dopo i primi 10′.

La Tezenis prova ad accelerare a inizio secondo periodo con i lunghi di riserva (Pini e Janelidze) ben imbeccati sotto canestro. Casale è tradita da Redivo che forza un paio di soluzioni, ma torna a contare su Martinoni. Tomassini fa valere la propria classe e spinge i suoi al +4 (27-23) dopo 6′. Punteggio che si mantiene basso anche se Thompson e Redivo da una parte e Severini dall’altra confezionano un rispettivo break di 5-0. È Caroti dalla lunetta a fissare il nuovo +4 locale (34-30) alla fine del primo tempo.

Alla ripresa dei giochi, Valentini si conferma imprendibile in transizione e Casale riesce ad azionare Martinoni sotto canestro. Il parziale è di 8-2 per il +4 ospite (38-34). I primi segni d’impatto di Bobby Jones in difesa e in attacco scuotono la Scaligera: Caroti completa il contro break di 9-3 che regala di nuovo il vantaggio (43-41) a Verona. Casale però ha un buon momento da Tomasini, si appoggia alla fisicità di Thompson e chiude il terzo quarto sopra di 1 (47-46).

Ultimo parziale che inizia senza un padrone: Janelidze e Tomassini aggrediscono, Martinoni e Thompson rintuzzano (50-50). Dopo un lungo digiuno torna a incidere anche Greene, ma Casale non molla un centimetro e si tiene bene in linea di galleggiamento con Camara che firma il nuovo sorpasso (56-55) a 5′ dalla sirena. Gli ospiti perdono per infortunio Valentini, ma ci pensa Redivo: sette punti filati, con un gioco da tre punti, un’entrata e due liberi a portare avanti di 6 la Novipiu (63-57).

Tabellini:

Verona: Tomassini 10, Greene 11, Severini 3, Jones 9, Candussi 14, Caroti 9, Pini 4, Janelidze 4. All.: Diana.

Casale: Tomasini 9, Redivo 19, Valentini 13, Thompson 13, Martinoni 8, Sirchia, Camara 6. All.: Ferrari.