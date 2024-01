Si ferma la striscia positiva di Vigevano, Latina passa al PalaELachem

Vigevano incassa una brutta sconfitta interna contro Latina e ferma a tre la striscia positiva in campionato, consentendo ai laziali di tornare al successo dopo nove sconfitte consecutive in campionato, la prima in trasferta. La squadra di coach Pansa, orfana di Amici (problemi muscolari ad un polpaccio) non riesce mai a entrare veramente in partita contro gli orgogliosi uomini allenati da Sacco che, ridotti all’osso per l’assenza di Parrillo, mettono in campo voglia di vincere e alla fine escono meritatamente dal campo con i due punti in palio. Vigevano comanda nel punteggio solamente nei minuti iniziali, poi incassa le iniziative di Alipiev e i tiri dalla distanza di Mayfield, che permettono a Latina di accumulare fino a 9 punti di vantaggio sul 35-44 che i padroni di casa chiudono quasi del tutto in vista dell’intervallo lungo. Il momento propizio per tentare l’allungo arriva sul 68-55, quando Perini infila una bomba, ma è un fuoco di paglia, perchè Latina sigla un parziale decisivo di 0-16, che i ducali non riescono più a ricucire. Smith segna il 76-99 al 35′ ma è il canto del cigno perchè Viglianisi è mortifero dalla distanza e per Vigevano arriva la sconfitta numero 12 in campionato.

ELAchem Vigevano-Benacquista Assicurazioni Latina 87-95 (26-28, 50-51, 68-73)

Vigevano: Rossi 4, Bertetti NE, Peroni 19, Battistini 5, Leardini, Smith 18, Wideman 15, Strautmanis 6, D’Alessandro, Bettanti NE, Bertoni NE. All. Pansa. Tiri da due: 17/39, tiri da tre: 12/31, tiri liberi 17/20. Rimbalzi: 33 (9+24), palle perse 7

Latina: Viglianisi 14, Parrillo NE, Alipiev 24, Cicchetti 6, Mladenov 5, Rapetti NE, Zangheri 7, Amo NE, Romeo 5, Moretti 16, Mayfield 18. All. Sacco. Tiri da due 25/39, tiri da tre: 9/25, tiri liberi 18/24. Rimbalzi: 41 (8+33), palle perse 14

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro (Nu), Alex D’Amato di Tivoli (Roma) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (Sr)

UFFICIO STAMPA VIGEVANO 1955