Sontuosa Trapani, Assigeco sconfitta

By

2B Control Trapani – UCC Assigeco Piacenza 88-82

Parziali: (21-19; 23-18; 22-25; 22-20)

2B Control Trapani : Roberts Stumbris 19 (5/5, 2/9), Kiryl Tsetserukou 14 (6/7, 0/0), Andrea Renzi 13 (3/4, 1/3), Steven Davis 12 (3/3, 1/2), Gabriele Romeo 11 (1/4, 3/4), Federico Massone 10 (4/6, 0/4), Vincenzo Guaiana 9 (3/5, 1/4), Martin Kovachev 0 (0/2, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), David Lentini 0 (0/0, 0/0)

UCC Assigeco Piacenza : Brady Skeens 19 (9/12, 0/0), Federico Miaschi 18 (4/9, 2/8), Luca Cesana 16 (5/11, 2/8), Lorenzo Querci 9 (0/0, 3/6), Nemanja Gajic 9 (2/2, 1/2), Antonio jacopo Soviero 5 (2/5, 0/1), Davide Pascolo 4 (2/4, 0/0), Marco Portannese 2 (0/0, 0/2), Lorenzo Galmarini 0 (0/1, 0/0), Kameron Mcgusty 0 (0/0, 0/0), Giorgio Franceschi 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0)

CRONACA:

1°Quarto: Trapani parte con Romeo, Guaiana, Stumbris, Davis e Tsetserokou. I primi due punti sono di Pascolo. Ottimo inizio di Tsetserukou che segna i primi 8 punti dei granata, rispondendo ai canestri di Cesana da tre e di Skeens con il fallo. Davis dalla lunetta segna il primo vantaggio di Trapani (10-8). Guaiana allunga in contropiede. Gajic risponde dalla lunetta. Romeo segna in contropiede. Gajic segna da tre. Tsetserukou arriva alla doppia cifra. Skeens riporta avanti i suoi (16-19). Guaiana e Stumbris siglano il sorpasso. Massone dalla lunetta fa 1/2. Quarci sbaglia l’ultimo tiro. Si va alla prima sirena sul 21-19

2°Quarto: I primi due canestri sono di Renzi (25-19). Gajic accorcia per Piacenza. Miaschi segna i suoi primi due punti. Romeo colpisce da oltre l’arco. Stumbris risponde a Gajic. Renza segna da tre e coach Salieri chiama timeout sul 33-25. Stumbris segna ancora da sotto. Tsetserukou segna dopo un rimbalzo offensivo. Skeens ritrova il canestro per i suoi. Stumbris ancora da due. Miaschi segna con il fallo. Massone restituisce la doppia cifra di vantaggio ai suoi (41-30). Portannese fa 2/2 dalla lunetta. Tsetserukou continua a segnare (43-32). Querci segna da tre. Skeens accorcia ancora. Davis fa 1/2 ai liberi e si va alla pausa lunga sul 44-37

3°Quarto: Subito Skeens da sotto. Due triple di Stumbris e Miaschi. Cesana accorcia ancora. Davis segna cinque punti consecutivi. Miaschi continua a ricucire per i suoi. Massone e Skeens segnano da sotto (54-50). Romeo segna due triple consecutive. In mezzo due canestri di Miaschi e Cesana (60-54). Anche Guaiana segna da tre e Trapani prova a scappare ma Cesana accorcia con cinque punti consecutivi. Stumbris risponde da lontano. L’ultimo tiro è di Querci che segna allo scadere dalla lunga distanza. Si va all’ultimo quarto sul 66-62

4°Quarto: Cesana e Soviero per il sorpasso. Renzi risponde per Trapani. Miaschi impatta con un libero (68-68). Renzi e Soviero botta e risposta. Tripla di Miaschi e Parente chiama timeout sul 70-73. Davis e Massone segnano 6 punti consecutivi e costringono coach Salieri al timeout sul 76-73. Stumbris dalla lunetta fa 1/2. Davis segna con il fallo. Salieri chiama timeout sul 79-73. Piacenza forza un paio di attacchi e Trapani scappa con Guaiana e Stumbris (83-73). Cesana segna da sotto. Skeens segna ancora da sotto. Un paio di decisioni arbitrali discutibili e una bomba di Querci rimettono Piacenza in partita a 11” dalla fine (84-82). I liberi decidono il finale: Stumbris fa 2/2, Miaschi sbaglia e Renzi dalla lunetta chiude la gara 88-82

Comunicazione Pallacanestro Trapani