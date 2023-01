Stella Azzurra, ecco il bis: piegata anche Rieti

Seconda partita casalinga in 4 giorni per la Stella Azzurra Roma, con il recupero della dodicesima giornata contro Npc Rieti: il match vede i capitolini prevalere in un match intenso per 75-65.

Apre le danze la tripla di Wilson in semitransizione dopo la stoppata di Givens, seguito da un altro canestro da tre punti sempre del numero 1 nerostellato. Lo stesso Wilson esce per un colpo subito dopo, cor Roberto Rullo a subentrare e gli ospiti a provare a prendere coraggio, anche se la tripla di Nikolic li ricaccia a -6 dopo quattro minuti di gioco (12-6), Lazar Nikolic aggiunge una nuova tripla due minuti dopo per il massimo vantaggio della Stella Azzurra Roma, 17-8; Chiumenti da sotto aiuta i capitolini a mantenere il cuscinetto di 9 punti di distanza prima che con il jumper di Rullo diventino 11, per il 21-10 dei padroni di casa. Chiumenti continua a trovare il canestro: con altri 3 liberi lancia la Stella Azzurra Roma fino al 24-10 con cui si chiude il primo quarto.

A inizio seconda frazione doppio giro in lunetta per Giachetti e Maglietti, con il jumper di Zugno a seguire per il 26-14 dopo un minuto e mezzo. Appoggio di mancina e no-look per Givens: Roberto Rullo permette ai romani di toccare il +16: con due triple consecutive di Innocenti e Giachetti il vantaggio capitolino sale sul +18 a metà quarto, 37-19. Nonostante il timeout di coach Ceccarelli, i romani recuperano il pallone costringendo i reatini all’infrazione di 8 secondi e continuando a mettere energia sul campo. Geist prova con un canestro da dietro l’arco a rimettere i suoi in una gara dove sale l’agonismo e le percentuali si abbassano: con una schiacciata di Timperi a due minuti dall’intervallo, la Npc Rieti prova a riprendersi l’inerzia tornando a -12 (39-27). 2/2 di Giachetti ai liberi in uscita dal timeout prima degli ultimi punti reatini della prima metà gara, che si chiude sul 41-31.

Il match riprende con l’appoggio a caneestro di Givens, limitato dai falli nella prima metà gara così come Paci dall’altra parte, seguito dall’appoggio di Nikolic. Quindi un miniparziale reatino, con i padroni di casa a tornare a -8 dopo due minuti dalla ripresa del gioco. Un minuto dopo Rieti si ritrova a -4, prima che Chiumenti interrompa il braek ospite con il gancio del nuovo +6 nerostellato, che diventa +8 con il floater di Giachetti del 49-41 a metà frazione. Gli ospiti però sono vivi: la tripla di Del Testa li riporta a -4, 50-46 e il jumper di Maglietti a -2. Replica Innocenti con l’arresto e tiro in un match sempre più acceso; Roberto Rullo prova nuovamente a lanciare i nerostellati, con la tripla del +9 a un minuto e mezzo dalla chiusura del terzo quarto, che termina con Giachetti che continua ad essere puntuale dalla lunetta sul 59-51 per i padroni di casa.

Il gioco da tre punti di Givens riporta il vantaggio nerostellato in doppia cifra, in un match in cui le percentuali si abbassano sempre più; tuttavia un’inchiodata di Tucker riavvicina la NPC Rieti, sul 62-55 a sette minuti e mezzo dal termine del match. Sempre Tucker con un gioco da tre punti che costa il quarto fallo a Givens batte un colpo per i reatini, che avevano subito la nuova iniziativa di Giachetti; con l’appoggio di Timperi da sotto la differenza fra le due squadre si assottiglia a quattro punti, che diventa uno solo con il solito Tucker a farsi sentire vicino canestro: partita sul filo di lana, sul 64-63 a cinque minuti dal termine. Rullo con la tripla torna a mettere punti pesanti in uscita dal timeout per i capitolini; se ne aggiunge una di Giachetti per il nuovo +7 romano, 70-63. Gli animi si accendono, dai viaggi in lunetta e il successivo possesso reatino la Stella Azzurra Roma esce con la palla in kano sul +6 a due minuti dalla chiusura della gara. Il 2/2 di Givens dalla lunetta allarga il solco per la Stella Azzurra Roma che conclude il match vittoriosa per 75-65.

Stella Azzurra Roma – Npc Rieti 75-65

Stella Azzurra Roma:

Innocenti 5, Wilson 6, Mabor n.e., Nikolic 9, Giachetti 21, Chiumenti 7, Pugliatti, Visintin, Rullo 11, Ferrara, Salvioni 2, Givens 14

All. Bechi

Ass. All. Micheletto

Npc Rieti:

Rotondo, Del Testa 12, Maglietti 6, Nonkovic, Zugno 10, Geist 9, Bonacini 2, Tucker 19, Timperi 5, Marchiaro n.e., Roversi n.e., Paci 2

All. Ceccarelli