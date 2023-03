Stella Azzurra Roma, con Latina arrivano due punti per il morale

Ultima partita del girone verde con il confronto fra le due laziali Stella Azzurra Roma e Benacquista Latina che conta poco ai fini della seconda fase, vista la qualificazione ai rispettivi raggruppamenti già certa per le due compagini, ma conserva il suo valore per il morale. A portarsi a casa la vittoria è la Stella Azzurra Roma per 88-82.

La Stella Azzurra Roma, senza Innocenti, Nikolic (in panchina solo ad onor di firma) e Campani, schiera i giovani Visintin e Pugliatti in quintetto, insieme a Wilson, Givens e Ferrara; a partire meglio sono i pontini, con il primo canestro di Moretti, prima del jumper del pareggio di Pugliatti dopo due minuti di gioco. Le due squadre senza particolare pressione si scambiano canestri, con il punteggio a essere in sostanziale parità nella prima metà della prima frazione (9-8). Arriva quindi l’accelerata dei padroni di casa: con il gioco da 3 punti di Visintin, i capitolini toccano il +9 (19-10) a due minuti dal termine del primo quarto. La Stella Azzurra Roma trova anche i punti dell’altro giovane Fresno, per chiudere il primo quarto avanti per 22-14.

Anche nel secondo quarto il primo a segno dei pontini è Moretti con la schiacciata, prima della replica di Chiumenti; i romani mantengono il cuscinetto di vantaggio di una decina di punti alternando le soluzioni con i vari veterani, da Rullo a Givens, per il 37-27 a metà della seconda frazione. Le due compagini restano volenterose sul campo e il punteggio si alza: Cleaves continua a guidare Latina diventando il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra per punti, mentre la Stella Azzurra Roma riesce a distribuire maggiormente i carichi offensivi restando in controllo del match. I capitolini piazzano un’altra accelerata: con Giachetti e Givens portano il loro vantaggio fino al +17 che diventa +12 per il 53-41 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro sul parquet i nerostellati continuano a spingere sull’acceleratore: Duane Wilson sale in cattedra e riporta avanti dopo tre minuti la Stella Azzurra Roma di 18 punti, sul 62-44. Il ritmo resta alto e nonostante lo scarto resti consolidato, le due compagini comunque non lesinano impegno; a due minuti dalla fine del terzo quarto anzi i pontini risalgono la china, portandosi a -12 con Cacace in evidenza. I nerostellati dopo il timeout di coach Bechi comunque riprendono in mano l’inerzia del match: la rimonta della Benacquista Latina si ferma, con il divario riportato a 14 punti per il 71-57 con cui si riparte nell’ultima frazione.

Nell’ultima frazione, le due squadre continuano a lottare alternando l’impiego delle varie risorse nel roster; la tripla di Wilson scava ulteriormente il solco a favore della Stella Azzurra Roma, sul +15 a metà quarto (78-63), con Latina successivamente a reagire riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio, 78-69 con un parziale di 0-6 rendendo più avvincenti gli ultimi quattro minuti e mezzo di partita. La tripla da distanza siderale di Visintin ricaccia indietro i pontini, sul 82-69 a due minuti e mezzo dal termine della gara; il match si chiude con un tentativo tardivo di recupero da parte della Benacquista Latina non andato a buon fine e quindi con la vittoria della Stella Azzurra Roma per 88-82.

Stella Azzurra Roma – Benacquista Latina 88-82

Stella Azzurra Roma:

Wilson 19, Fresno 6, Nikolic n.e., Giachetti 15, Chiumenti 5, Pugliatti 4, Visintin 16, Rullo 3, Rapini n.e., Ferrara 5, Salvioni 1, Givens 14

All. Bechi

Ass. All. Micheletto

Benacquista Latina:

Durante 6, Viglianisi 6, Donati n.e., Parrillo 2, Cicchetti 15, Collazo n.e., Cacace 9, Cleaves 25, Rodriguez 6, Moretti 13

All. Gramenzi

Ass. All. Di Manno

UFF. STAMPA STELLA AZZURRA ROMA