Supercoppa A2 – Tortona sbanca facilmente Casale Monferrato

La Bertram Tortona si impone in maniera molto agevole su una JB Casale Monferrato che, complice anche le pesanti assenze, non è praticamente mai in partita. Gli ospiti vincono con il punteggio di 93-53.

GARA SENZA APPELLO – La seconda giornata del girone verde della Supercoppa Centenario di Serie A2 propone la sfida tra la Novipiù JB Monferrato e Bertram Tortona. Una gara senza appello per entrambi visto che, dopo la sconfitta della prima giornata, un ulteriore ko chiuderebbe anticipatamente l’opportunità di raggiungimento della Final Eight. Gli ospiti, privi di Tavernelli, presentano immediatamente in quintetto, agli ordini dell’ex Ramondino, due vecchie conoscenze di Casale come Sanders e Severini. La partenza dei padroni di casa è subito in salita, non soltanto per lo 0-8 a tabellone, quanto per il brutto colpo subito da Tomasini costretto ad abbandonare il campo per una JB già parecchio incerottata. Il break iniziale viene gestito fino al termine del quarto chiuso avanti dal Derthona per 26-10.

PALLE PERSE – Casale Monferrato battezza la seconda frazione con una palla persa, la settima in poco più di 10 minuti. La differenza in campo è, almeno nella giornata odierna, troppo evidente per poter pensare in una rimonta della squadra di casa nonostante non manchi l’impegno nel team di Mattia Ferrari. Un gioco da tre punti di Tomasini cala il sipario sulla prima frazione sul punteggio di 25-45.

GIOVANI IN CAMPO – Le assenze in maglia Novipiù di Redivo, Donzelli, Giombini hanno aperto l’opportunità di scendere in campo ad alcuni giovani come Lomele, Galluzzi, rispettivamente classe 2004 e 2002. L’impatto di questi ragazzi è uno dei motivi di maggiore interesse di una partita virtualmente già chiusa dopo pochi minuti e che giunge a dieci minuti dalla sirena sul risultato di 41-74.

MASCOLO – L’ultimo quarto si rivela una sorta di allenamento ufficiale utile più che altro per celebrare le ottime prestazioni di Gazzotti, Ambrosin ma soprattutto del mio personale mvp di serata Bruno Mascolo. Risultato alla sirena 53-93.

NOVIPIU’ JB MONFERRATO – BERTRAM TORTONA 53-93 (10-26; 25-45; 41-74)

Novipiù: Thompson 6, Valentini F 9, Valentini L 8, Tomasini 10, Martinoni 2, Donzelli ne, Giovara, Lomele, Galluzzi, Avonto, Camara 18, Redivo ne. All.Ferrari

Bertram: Mastroianni ne, Sackey ne, Cannon 7, Gazzotti 13, Ambrosin 12, Fabi 2, Graziani 6, Mascolo 25, Severini 15, Sanders 12, Morgillo 1, Tavernelli ne. All.Ramondino

MVP: BRUNO MASCOLO

Foto Copertina: Pino Avonto – Basket Inside