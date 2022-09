Supercoppa LNP – Emozioni da derby a Cremona: la Vanoli batte la Juvi nel finale

Derby bello e combattuto che vede la Vanoli battere la Juvi solo nel finale. Ottima la prova del trio juvino Allen-Blake-Iannuzzi mentre per la Vanoli risulta chiave la prestazione di Lacey. In generale per i biancoblù bene il rendimento degli esterni mentre i lunghi a fasi alterne. In un finale punto a punto decisive le giocate individuali.

Vanoli: Lacey, Eboua, Cannon, Alibegovic, Denegri

Juvi: Iannuzzi, Blake, Reati, Spizzichini, Allen

1° Quarto:

La Juvi parte bene sfruttando i buchi difensivi della Vanoli e trovando grazie a Spizzichini e Reati il 7-2 dopo 4 minuti di gioco. La Vanoli dopo un pessimo avvio al tiro si accende grazie ad Alibegovic che infila due triple consecutive e apre un break di 12-3 in favore dei biancoblù. La Vanoli perde smalto in attacco, Vincini ne approfitta con 4 punti per ridare ossigeno importante alla Juvi ma nel finale due triple di uno scatenato Denegri permettono alla Vanoli di chiudere la prima frazione sul 22-14

2° Quarto:

Denegri è sempre on fire e infila altri 5 punti ma la Juvi c’è e non molla: Blake si accende con qualche canestro evita la fuga della Vanoli con il divario che resta sempre sotto la doppia cifra. Lacey si accende con qualche canestro e iniziativa e questo risveglia la Vanoli dopo timidi minuti. Iannuzzi lotta e segna ma una prodezza finale di Lacey chiude il primo tempo sul 42-31 per la Vanoli.

3° quarto:

La ripresa inizia della Juvi Cremona spinta da un sontuoso Iannuzzi con Blake che torna a punire dalla distanza mentre Allen infila una bomba pesante. La Vanoli perde smalto in attacco e concede anche in difesa. La Juvi non si fa pregare e così con Iannuzzi torna a -3 al sesto minuto. Cannon, Caroti e una tripla di Lacey risvegliano la Vanoli che prova una nuova fuga ma Allen tiene in vita la Juvi. Il terzo quarto vede la Vanoli in vantaggio 58-54.

4° Quarto: l’entusiasmo Juvi non si ferma: Nasello protagonista di punti importanti, Allen e Blake fanno il resto con la Juvi che mette la testa avanti. Caroti infila una tripla impossibile che rimette in gioco la Vanoli mentre Alibegovic sempre da 3 riporta avanti i suoi. Iannuzzi e Nasello si caricano la squadra sulle spalle, qualche errore banale della Juvi non le permette il definitivo riaggancio mentre la Vanoli timidamente allunga sul +4 a 2 minuti dalla fine. Lacey infila un canestro chiave, errore pesante di Spizzicchini mentre Denegri dalla lunetta chiude i conti. La Vanoli vince 76-72.

I tabellini:

Vanoli Cremona: Eboua 10, Gallo 2, Cannon 7, Alibegovic 15, Caroti 7, Vecchiola ne, Denegri 15, Lacey 15, Piccoli ne, Zacchigna ne, Mobio 5, Ndzie. All. Cavina

Ferraroni Juvi Cremona: Iannuzzi 18, Roberto ne, Blake 22, Milovanovic, Nasello 5, Reati 3, Beghini, Spizzichini 2, Boglio, Giulietti, Vincini 4, Allen 18. All. Crotti