Supercoppa LNP – Trentello di Geist, Npc Rieti corsara a Pistoia

Esordio in Supercoppa per la Kienergia Rieti che al PalaCarrara affronta i padroni di casa detentori del titolo della Giorgio Tesi Group Pistoia. Primo quarto all’insegna dell’aggressività e polveri bagnate da ambo le parti. Per i padroni di casa assente Saccaggi ed esordio di Varnado arrivato da pochi giorni ma a rubare l’occhio è Geist che trova il canestro con continuità e chiude la prima frazione con 9 punti a referto abbinando conclusioni dalla media a penetrazioni al ferro. La difesa reatina fa il resto ed al 10’ è 17-12 per gli ospiti.

Al rientro sul parquet l’attacco reatino si blocca, Pollone ricuce il divario, Della Rosa difende forte e Pistoia impatta. Rieti tira male da 3 ma Geist, Tortù e Tucker scavano il nuovo divario che porta la Kienergia all’intervallo in vantaggio 31-24. Per Rieti al 20’ 15 di Geist e 6 a testa per Tortù e Tucker. Pistoia ha invece 8 punti da Varnado e 6 da Pollone.

Nel terzo quarto continua il tira e molla sul parquet. Della Rosa e Varnado tengono in partita Pistoia ma l’episodio chiave è purtroppo l’infortunio al ginocchio di Naoni che deve lasciare il campo sorretto dai compagni. Nei prossimi giorni accertamenti per decretare l’entità dell’infortunio. Terzo parziale che finisce 50-46 per la Kienergia Rieti.

Nell’ultimo quarto la difesa reatina regge bene, Geist martella il canestro, saranno 30 alla fine per lui con 9/16 dal campo. Tucker difende e cattura rimbalzi, Tortù e Zugno mettono la ciliegina su una torta agrodolce. Termina con il bel successo reatino per 68-52. Rieti ha 30 punti da Geist, 10 da Tortù e Tucker che cattura anche 9 rimbalzi. Per Pistoia 15 di Varnado e 10 a testa per Pollone e Della Rosa.

Giorgio Tesi Group Pistoia – Kienergia Rieti 52-68 (12-17, 12-14, 22-19, 6-18)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 15 (5/13, 1/5), Gianluca Della rosa 10 (0/1, 3/7), Matteo Pollone 10 (1/3, 2/2), Braxton Huggins 7 (3/3, 0/5), Daniele Magro 6 (3/7, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/5), Angelo Del chiaro 2 (0/6, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/1, 0/2), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Saccaggi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Daniele Magro 10) – Assist: 11 (Gianluca Della rosa, Braxton Huggins 4)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 30 (6/9, 3/7), Darryl Tucker 10 (5/11, 0/3), Lorenzo Tortu 10 (4/8, 0/1), Ruben Zugno 5 (2/4, 0/2), Maurizio Del testa 3 (0/0, 1/5), Nikola Nonkovic 3 (0/1, 1/2), Paolo Rotondo 3 (0/1, 0/0), Marco Timperi 2 (1/1, 0/1), Alessandro Naoni 2 (1/1, 0/0), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Darryl Tucker 9) – Assist: 10 (Ruben Zugno 3)

Foto di Sara Bonelli – Uff.Stampa Npc Rieti