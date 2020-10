Supercoppa A2 – Purvis sulla sirena, Bergamo vince il derby contro Treviglio

Withu Bergamo – BCC Treviglio 79-78 (13-15, 19-17, 17-29, 30-17)

Withu Bergamo: Tony Easley 17 (5/8, 0/1), Ruben Zugno 11 (4/8, 0/3), Mattia Da campo 11 (2/4, 2/6), Rodney Purvis 11 (3/8, 1/5), Rei Pullazi 10 (1/3, 2/2), Matteo Parravicini 9 (2/3, 0/0), Ferdi Bedini 4 (0/1, 1/2), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/0), Simone Vecerina 2 (1/2, 0/0), Magaye Seck 2 (0/0, 0/0), Gabriele Riboli 0 (0/0, 0/0), Andrea Siciliano 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 23 / 33 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Tony Easley 12) – Assist: 15 (Ruben Zugno 4)

BCC Treviglio: Mitja Nikolic 19 (3/6, 3/3), Simone Pepe 19 (4/9, 1/5), Davide Reati 11 (2/6, 0/5), Jacopo Borra 10 (2/4, 0/0), Alvise Sarto 9 (0/0, 3/6), Luca Manenti 4 (2/6, 0/0), Matteo Bogliardi 2 (0/4, 0/0), Vincenzo Taddeo 2 (0/1, 0/1), Ursulo D’almeida 2 (0/1, 0/1), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), J.j. Frazier 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 31 / 35 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Luca Manenti 7) – Assist: 3 (Mitja Nikolic, Simone Pepe, Jacopo Borra 1)

Un canestro di Purvis sulla sirena condanna la Bcc Treviglio alla sconfitta nell’ultimo turno di Supercoppa contro la Withu Bergamo.

79-78 il finale a favore dei gialloneri al termine di una gara equilibrata e determinata dal parziale messo a segno dai padroni di casa nell’ultimo periodo (30-17). La Blu, priva ancora di Frazier, si arrende all’ultimo possesso e subisce la rimonta dopo aver condotto nella terza frazione. I migliori realizzatori per la BCC sono Pepe e Nikolic con 19 punti. L’ex Easley è il migliore della Withu con 17 punti e 12 rimbalzi.

IL MATCH

Pepe, Reati, Sarto, Nikolic e Borra lo starting five di Cagnardi. Zugno, Purvis, Da Campo, Pullazzi ed Easley i cinque scelti da Calvani.

Sarto e Reati in transizione firmano il primo vantaggio Bcc, Cagnardi però deve fare i conti con il secondo fallo di Borra richiamato anzitempo in panchina (4-7). Attacchi spuntati su ambo i lati con il tabellino mosso solo dai tanti tiri liberi. Tanti anche i falli sanzionati, con Parravicini e Manenti immediatamente a quota tre. Easley risponde a Bogliardi, Vecerina a Pepe. L’abruzzese di sblocca e chiude il primo quarto sul 13-15.

5-0 di Purvis per il vantaggio Bergamo (18-15). Borra e Pepe ribaltano il parziale ma la Withu è precisa dall’arco con Pullazzi e Bedini (26-23).La Bcc è impeccabile dalla lunetta e con Nikolic e un precisissimo Borra firma il 8-0 di parziale che vale il 28-32. Esley e Pullazzi siglano il contro-break. Pari 32 all’intervallo di un match equilibratissimo

Equilibrio che si rompe al rientro in campo. La Bcc si scuote (nonostante il 4° fallo di Borra): due triple di Sarto ed un Pepe già in doppia cifra danno a Treviglio il primo margine importante (37-45). Parravicini rompe il digiuno dei padroni di casa ma la Bcc è cinica con Reati (9pt nel terzo periodo) dalla lunetta e Pepe, che in step back realizza la tripla del 43-55.

Nell’ultimo periodo la Withu prova la rimonta. Zugno ed Esley riportano a contatto Bergamo, il coast to coast di Purvis vale il 10-2 che costringe Cagnardi al time out (59-63). Il quinto fallo di Reati e l’antisportivo di D’Almeida non aiutano una Bcc che fatica tremendamente in attacco. Il black out Bcc è punito da Pullazzi che ribalta il match 64-63. Parravicini e Pullazzi aumentano il divario (73-65). Gara finita? Assolutamente no. Nikolic nel momento più difficile prende per mano la Blu e con tre triple accorcia sul – 3 (77-74) ad un minuto dalla sirena. Taddeo stoppa Purvis, Nikolic dalla lunetta è preciso (77-76), e sull’azione seguente Taddeo ruba il pallone a Parravicini, subisce il fallo e dai liberi da un nuovo vantaggio alla Bcc (77-78). Bergamo ha l’ultimo possesso e Purvis trova il canestro della vittoria. La Withu vince 79-78

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio