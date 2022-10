Tanta difesa tra Cantù e Cremona: la Vanoli vince con la coppia Eboua e Cannon

Eboua e Cannon dominano sotto canestro, non basta un mostruoso Nikolic a Cantù. Tanta difesa per entrambe le squadre, decisiva la prima metà di gara nella quale la Vanoli ha maturato un bel bottino difendendolo dal tentativo di rimonta ospite.

Vanoli: Lacey, Eboua, Cannon, Alibegovic, Denegri

Cantù: Bucarelli, Da Ros, Severini, Rogic, Pini

1° Quarto:

Parte forte la Vanoli ispiratissima dal campo grazie a un super Eboua; Cantù fatica a segnare mentre Cremona trova il fondo della retina sia in area che da fuori allunando minuto dopo minuto. Una tripla di Caroti e un canestro di Alibegovic fissano il 20-9 dopo 7 minuti. Cantù reagisce grazie all’ingresso in campo di Baldi Rossi trovando un minibreak. Tripla finale per Alibegovic che chiude la prima frazione sul 25-16 per i locali.

2° Quarto:

Dopo qualche azione nel quale entrambe le squadre hanno faticato in attacco, una tripla di Mobio e qualche canestro di Cannon propiziano una nuova fuga della Vanoli sul +14 al quinto minuto. Nel momento peggiore, Cantù rialza la testa con 4 punti di Nikolic e una tripla di Bucarelli ma la Vanoli reagisce immediatamente con Eboua. Nel finale Cannon ed Eboua fissano il 43-30 per Cremona.

3° quarto:

Apre le danze il solito Rboua mentre una tripla di Aligebovic spinge avanti Cremona: la Vanoli però non azzanna l’avversario e così da un tecnico a coach Cavina si innesca la rimonta degli ospiti. Guidati da uno scatenato Nikolic, i ragazzi di coach Sacchetti recuperano punti minuto dopo minuto tornando sotto la doppia cifra al settimo minuto. Cantù fallisce le occasioni per riaprirla definitivamente, Cremona al contrario non riesce offensivamente a riprendersi e così il terzo quarto si chiude sul 52-42 per i locali.

4° Quarto:

Partita più difensiva che offensiva, si segna poco e il divario resta pressochè invariato per tanti minuti. Berdini uomo della provvidenza per Cantù che prima segna poi infila un pazzesco gioco da 4 punti che riporta Cantù a contatto. Denegri e Lacey rispondono mentre Cannon infila il canestro del nuovo +11 locale a 3 minuti dal termine. Cantù non segna più, Cremona controlla e così vince 65-54.

I tabellini:

Vanoli Cremona 65-54 Acqua S. Bernardo Cantù

Vanoli Cremona: Eboua17, Gallo, Zanetti ne, Cannon 12, Alibegovic 12, Caroti 6, Vecchiola ne, Denegri 5, Lacey 4, Piccoli, Zacchigna ne, Mobio 9. All. Cavina

Acqua S.Bernardo Cantù: Hunt 6, Baldi Rossi 6, Berdini 6, Nikolic 23, Borsani ne, Da Ros, Bucarelli 3, Pini 4, Severini 3, Rogic 3, Meroni ne. All. Sacchetti