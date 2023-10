Torino batte di misura Vigevano

La Reale Mutua Torino conquista la quarta vittoria consecutiva, quinta in totale nelle prime sei partite di campionato: al Pala “Gianni Asti” la squadra gialloblù batte la neopromossa Elachem Vigevano 1955 per 91-88.

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Pansa risponde con Rossi, Smith, Peroni, Leardini e Wideman.

In avvio di gara è Vigevano a condurre il punteggio: dopo due minuti i gialloblù ospiti sono avanti per 5-9. Kennedy dal mid-range accorcia e poi trova Cusin per il canestro del pareggio a quota 9, ma Smith e Leardini rispondono per Vigevano (9-13 dopo 5′ di gioco). Torino si ritrova a dover inseguire la Elachem per tutto il corso del primo quarto, pur rimanendo sempre in scia ravvicinata (17-19 dopo 8 minuti, dopo un canestro del neoentrato Pepe). In difesa la Reale Mutua fa fatica a contenere gli ospiti, che provano ad allungare con una tripla di Amici. Poser risponde con un canestro che chiude la prima frazione sul 22-24.

Vigevano continua a colpire dall’arco con Battistini e Amici: Torino si ritrova sul -7 dopo i primi due minuti del secondo quarto (24-31). Thomas va a segno per la Reale Mutua ma Wideman risponde nell’altra metà campo. Coach Ciani chiama timeout per provare a dare una scossa ai suoi. Kennedy risponde presente al rientro sul parquet, mettendo a segno due punti, poi Vencato segna la tripla del -3 e Thomas inchioda la schiacciata del -1 torinese (35-36 a 5′ dall’intervallo). Coach Pansa è costretto a chiamare timeout per evitare che l’inerzia si sposti dalla parte di Torino, ma Vencato trova Cusin per portare in vantaggio la Reale Mutua. Kennedy trova un gioco da tre punti ma Vigevano non molla e risponde colpo su colpo. Si va negli spogliatoi a metà gara sul punteggio di 50-50.

Si alza l’intensità difensiva in avvio di seconda metà di gara: dopo 4 minuti di gioco nel terzo quarto le due compagini sono riuscite a mettere a referto solo 4 punti per parte (54-54). Thomas colpisce da tre, ma Battistini e Smith rispondono e Vigevano torna sul +1 (61-62 dopo 7 minuti di gioco nel terzo quarto). Il match prosegue sempre all’insegna dell’equilibrio tra le due squadre. Il terzo quarto si chiude sul 66-66.

Kennedy apre l’ultima frazione con una schiacciata per il +2, ma Peroni risponde con una tripla per il 68-69 ospite. Poser di forza schiaccia per il nuovo +1 torinese, ma arriva nuovamente la replica dall’arco di Rossi. L’intensità sale alle stelle con le due squadre che combattono per prendersi l’inerzia dell’incontro verso la volata finale. A cinque minuti dalla fine il punteggio è ancora in parità sul 78-78. Vencato e Pepe colpiscono da lontano per firmare un parziale torinese di 8-2 (86-80 a 3′ dalla fine). Battistini segna da tre per riportare Vigevano a un possesso di distanza. A 1’20” dalla fine Torino è avanti 88-85. Poser fa 1/2 in lunetta, Wideman risponde da tre per l’89-88 Torino a 30 secondi dalla fine. Pepe fa 2/2 ai liberi per il +3 con cui si chiude l’incontro: vince Torino 91-88.

Coach Ciani: “Complimenti a Vigevano, squadra di qualità che ha vinto un campionato, sa giocare a pallacanestro e l’ha dimostrato stasera. A noi è mancata lucidità per gran parte dell’incontro, non abbiamo avuto quel piglio necessario per soddisfare i nostri standard difensivi. Per fortuna ci siamo riusciti nei minuti finali: non avevamo vissuto molti finali in volata finora e siamo contenti di aver confermato la nostra capacità di fare le cose giuste nei minuti finali delle partite.”

REALE MUTUA TORINO – ELACHEM VIGEVANO 1955 91-88 (22-24, 28-26, 16-16, 25-22)

Torino: Kennedy 11, Thomas 15, Vencato 10, Ghirlanda, Schina 10, Fea ne, Poser 18, Osatwna ne, Marrale ne, De Vico 2, Cusin 13, Pepe 12. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa.

Vigevano: Bettanti, Smith 13, Wideman 12, Bertoni ne, Amici 10, Pisati ne, Strautmanis ne, Battistini 22, Rossi 12, Peroni 9. Allenatore: Pansa.

