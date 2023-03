Torino non pervenuta, Cantù vince largamente

Priva di Poser e De Vico, Torino è costretta ad arrendersi a Cantù. La formazione di Sacchetti regola agilmente la formazione piemontese che non è mai pervenuta nell’incontro odierno. Dopo un primo tempo nella quale domina Nikolic, nella ripresa la Reale Mutua resta negli spogliatoi con Cantù che dilaga oltre ogni aspettativa della vigilia tornando così al successo dopo il passo falso della Coppa Italia

Cantù: Bucarelli, Stefanelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Torino: Vencato, Mayfield, Taflaj, Guariglia, Jackson

CRONACA – Nikolic da una parte e Jackson dall’altra inaugurano i tabellini delle due compagini. Cantù prende subito in mano le redini del match e con Stefanelli e Nikolic tocca il 9-4. Vencato e Taflaj impattano, ma Baldi Rossi e Stefanelli riallungano sul 21-14. Jackson prova a limitare il margine, ma l’ennesimo canestro di Baldi Rossi vale dieci lunghezze di margine sul 26-16. Finale di quarto tutto lombardo, con i neo entrati Morgillo e Rogic a firmare il 35-22 del primo quarto. Nel secondo periodo Torino rientra in modo più convincente e con Taflaj e Jackson torna a meno nove, con Sacchetti che chiama timeout sul 37-28. Baldi Rossi e Bucarelli smuovono il tabellino canturino (44-32), con la formazione brianzola che amministra il margine conquistato e trascinata dai 19 punti di un magnifico Nikolic va al riposo avanti 58-45. Dopo la pausa lunga, Cantù vola via arrivando a toccare venti punti di scarto, sul 66-46 che obbliga Ciani a chiamare timeout. Guariglia ferma il parziale a sfavore, ma è monologo canturino con la formazione di Sacchetti che vola sul 73-48 con il canestro di Hunt. Da Ros sale in cattedra dall’arco, poi lo imita Severini e il vantaggio arriva a trentuno lunghezze sul 79-48. Sussulti finali Reale Mutua e dopo trenta minuti, è 79-52. Gli ultimi dieci minuti sono praticamente garbage time: Cantù vince 97-71.

MVP BASKETINSIDE.COM: NIKOLIC

CANTU’ – TORINO 97 71

Acqua S.Bernardo Cantù: Bucarelli 7, Stefanelli 11, Nikolic 21, Baldi Rossi 17, Hunt 11; Rogic 10, Da Ros 5, Morgillo 8, Berdini, Severini 7. All.: Sacchetti

Reale Mutua Torino: Vencato 10, Mayfield 2, Taflaj 6, Jackson 15, Guariglia 24; Schina 9, Pepe 5, Doneda, Ruà, Beltramino. All.: Ciani

Arbitri: Moretti, Centonza, Bonotto

Parziali: 35-22, 23-24, 21-6, 18-19.

Spettatori: 2.603