Torino passa a Piacenza, Assigeco al tappeto

Una rimonta incredibile, un ultimo quarto pazzesco conduce alla vittoria la formazione gialloblu. Cappelletti è fondamentale nel tenere in linea la squadra, le triple del capitano e Clark infiammano e costruiscono una rimonta clamorosa.

Coach Cavina parte con Cappelletti, Clark, Toscano, Diop e Campani, coach Salieri risponde con Cesana, Carberry, Formenti, Mc Duffie e Molinaro.

Diop apre le ostilità al PalaBanca, Mc Duffie accorcia per l’Assigeco sul 4-6 del 2°, Clark va fino in fondo per il +4. Formenti e Cesana ricuciono subito lo strappo, Cappelletti e Campani vanno per il 8-12 del 4°. Molinaro e Mc Duffie si fanno sentire per il break dei padroni di casa, al 5° è 16-12. Capitan Alibegovic entra in campo con la tripla del -1, il canestro di Guariglia obbliga coach Cavina al time-out. Carberry allunga il parziale biancoblu, al 8° è 23-15, Cappelletti infila una tripla fondamentale. Al 10° è 28-21. La tripla di Alibegovic apre la seconda frazione, Guariglia risponde da sotto al jumper di Penna. Guariglia è ancora protagonista per il 36-28 del 13°, la tripla di Penna da respiro a Torino, Guariglia e Cesana glielo tolgono subito per il 44-32 del 15°. Formenti esalta il pubblico con la tripla, Clark e Cappelletti limitano i danni in sospensione per il 47-36. Poggi continua a fare danni a rimbalzo offensivo, al 20° è 51-36 per l’UCC Assigeco Piacenza.

Capitan Alibegovic ruba e schiaccia i primi punti della ripresa, Pinkins va a rimbalzo offensivo per il 53-41. Molinaro colpisce dal post basso, Diop schiaccia e prova a entrare in gara. Cappelletti accorcia ancora le distanze con la tripla, Pinkins sigla il 57-49 del 25°. Cappelletti e Diop provano a lanciare un nuovo break, Massone lo ferma e rimette dieci punti tra le due squadre. Al 30° è 66-56.

La tripla di Clark prova a dare nuovo sprint alla rimonta gialloblu, al 33° è 68-61. Mc Duffie riallontana Torino, Alibegovic e Clark non lasciano la presa sulla gara, al 35° riportano Torino sotto di 5. Altra tripla di Clark, la Reale torna sotto di due sul 72-70, quella del capitano vale il primo vantaggio dopo un’eternità. Clark ne mette un’altra, al 37° è 72-76, Campani, immenso schiaccia il 74-78 al 38°. Mc Duffie vola a schiacciare il -2 con 1 e 25 da giocare, la Reale non riesce a concretizzare l’occasione e lascia 49” da giocare. Campani prende il rimbalzo dopo l’errore di McDuffie, Cappelletti apre a tutto campo per il 76-80 del capitano a 27”. Mc Duffie sbaglia in penetrazione, la palla va nelle mani di Cappelletti, che subisce il fallo immediato, che mette il +6 dalla lunetta a 21”. L’ultimo canestro di Carberry non cambia la sostanza: Torino vince.

UCC ASSIGECO PIACENZA-REALE MUTUA TORINO 78-82

(28-21, 23-15, 15-20, 12-26)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Tommaso Guariglia 23 (10/11, 0/1), Markis Mcduffie 21 (7/13, 1/3), Tobin Carberry 9 (3/5, 1/3), Luca Cesana 7 (2/3, 1/2), Lorenzo Molinaro 6 (1/4, 0/0), Matteo Formenti 5 (1/2, 1/3), Giovanni Poggi 4 (2/2, 0/0), Federico Massone 2 (0/3, 0/1), Nemanja Gajic 1 (0/0, 0/0), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0), Nicola Perotti 0 (0/0, 0/0), Stipe Jelic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Tommaso Guariglia 9) – Assist: 22 (Federico Massone 9)

REALE MUTUA TORINO: Alessandro Cappelletti 18 (3/3, 2/4), Jason Clark 17 (3/5, 3/6), Mirza Alibegovic 16 (2/5, 4/11), Ousmane Diop 9 (4/5, 0/1), Luca Campani 8 (4/5, 0/0), Kruize Pinkins 8 (3/5, 0/2), Lorenzo Penna 5 (1/2, 1/1), Franko Bushati 1 (0/1, 0/1), Daniele Toscano 0 (0/1, 0/0), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Pietro Mortarino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 18 4 + 14 (Ousmane Diop 4) – Assist: 16 (Alessandro Cappelletti 9)

FONTE: Uff. Stampa Basket Torino