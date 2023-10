Torino passa ad Agrigento

Moncada Energy Agrigento – Reale Mutua Torino 70-77 (17-25, 25-18, 11-23, 17-11)

Moncada Energy Agrigento: Davide Meluzzi 17 (6/10, 1/6), Alessandro Sperduto 15 (2/4, 3/9), Nicolas Morici 13 (3/7, 2/4), Albano Chiarastella 9 (3/4, 1/1), Dwayne Cohill 6 (0/3, 2/3), Lorenzo Ambrosin 3 (0/2, 1/6), Jacob Polakovich 3 (1/4, 0/0), Mait Peterson 2 (1/2, 0/1), Sadio soumalia Traore 2 (1/1, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Albano Chiarastella 8) – Assist: 15 (Albano Chiarastella 8)

Reale Mutua Torino: Donte Thomas 22 (9/11, 1/2), Keondre Kennedy 18 (2/5, 3/3), Luca Vencato 15 (3/9, 2/3), Simone Pepe 7 (1/1, 1/8), Federico Poser 6 (2/4, 0/0), Niccolo De vico 5 (1/3, 1/2), Marco Cusin 2 (1/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (1/2, 0/2), Federico Rua 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Donte Thomas 7) – Assist: 14 (Luca Vencato, Simone Pepe, Niccolo De vico 3)

Tre giorni dopo la sconfitta a Rieti, la Reale Mutua Torino reagisce e conquista la vittoria nel turno infrasettimanale contro la Moncada Energy Agrigento. Al PalaMoncada il risultato finale è 70-77, con la coppia americana di Torino che realizza 40 punti totali (22 per Thomas, 18 per Kennedy).

Dopo un primo mini-parziale di 5-0 targato Moncada Energy, la Reale Mutua si sblocca e preme subito sull’acceleratore guidata da Vencato. Il play gialloblù mette subito a referto 7 punti e Torino ribalta il punteggio fino al 5-12, costringendo coach Pilot al suo primo timeout. Al rientro in campo Torino respinge i tentativi di recupero di Agrigento e si porta sul +8. Pepe colpisce dall’arco, Meluzzi dall’altra parte risponde ma la squadra di coach Ciani conserva il proprio vantaggio grazie a Kennedy, chiudendo il primo periodo sul 17-25.

In avvio di secondo quarto la Reale Mutua trova il massimo vantaggio sul +10 (20-30) dopo una schiacciata di Cusin, trovato solo sotto canestro da Vencato. Il tentativo di fuga torinese non riesce e Agrigento inizia lentamente ad accorciare le distanze fino alla tripla del sorpasso di Sperduto. Pepe dalla lunetta fa 2/2 e Torino rimette il muso avanti prima dell’intervallo lungo: il primo tempo si chiude sul 42-43.

Torino inizia bene la seconda metà di gara: in attacco Kennedy e Thomas continuano a macinare punti, nell’altra metà campo aumenta l’intensità difensiva gialloblù e la Reale Mutua si riporta sul +8 (44-52 dopo 3′ di gioco nel terzo quarto). Thomas continua ad attaccare con decisione il ferro e trova un gioco da tre punti, ma dall’altra parte rispondono Sperduto e Peterson per riavvicinarsi sul -6 (51-57 Torino a 3′ dalla fine del periodo). Thomas continua la sua ottima serata andando a segno anche dall’arco, poi Kennedy inchioda la schiacciata per chiudere il terzo quarto con un nuovo massimo vantaggio gialloblù: 53-66.

L’ultima frazione di gioco si apre con i padroni di casa che provano a ricucire lo svantaggio: prima Ambrosin e poi Morici portano Agrigento fino al -5 (64-69). I gialloblù fanno fatica a trovare la via del canestro e dall’altra parte Meluzzi riporta Agrigento a un solo possesso di distanza da Torino a 5 minuti dal termine. Le lunghezze che separano le due squadre sono ancora tre fino alla tripla di Vencato che vale il 68-74 gialloblù a 3 minuti dalla fine, con coach Pilot che chiama timeout. Al rientro in campo Agrigento prova ad accorciare in volata ma De Vico firma una giocata chiave in difesa, lanciando poi Thomas in contropiede per chiudere i conti. Finisce 70-77 per Torino.

Coach Ciani nel post partita: “Partita molto difficile. Agrigento è una squadra temibilissima sul proprio campo, vincere qui è sempre un’impresa. Il nostro compito era di cercare di smorzare l’entusiasmo della squadra di casa e del suo pubblico, e quindi controllare il ritmo della partita. Siamo stati bravi da questo punto di vista anche se in alcune fasi della partita non siamo stati in grado di gestire il nostro vantaggio, consentendo ad Agrigento di recuperare. Nel finale sono state decisive alcune nostre giocate. Una buona notizia è rappresentata dai 70 punti subiti, 21 in meno rispetto a quelli concessi domenica scorsa a Rieti. Vittoria che ci dà buone indicazioni in vista delle prossime partite.”

UFF.STAMPA REALE MUTUA TORINO