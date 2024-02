Torino passa sul parquet della Juvi Cremona

Si chiude nel migliore dei modi la prima fase di campionato per la Reale Mutua Torino, che conquista una vittoria al PalaRadi di Cremona contro la Ferraroni Juvi per 88-99. Una partita che ha visto il punteggio in equilibrio per tre quarti di gara, poi nell’ultima frazione i gialloblù sono riusciti a piazzare l’allungo decisivo grazie a un cambio di marcia soprattutto nella metà campo difensiva. Torino chiude quindi il Girone Verde al terzo posto e si affaccia così con ottimismo alla fase a orologio, che inizierà il prossimo weekend.

Coach Ciani decide di partire con Federico Poser sotto canestro, insieme a Vencato, Kennedy, De Vico e Thomas. Coach Bechi risponde con Shahid, Musso, Timperi, Costi e Vincini.

Costi apre le danze per i padroni di casa segnando i primi sette punti juvini, mentre per Torino ci pensa Luca Vencato a mettere i primi punti a referto, seguito poi da De Vico trovato molto bene sotto canestro da Thomas. Vencato e Kennedy riportano in equilibrio il punteggio e dopo i primi quattro minuti di gioco le due squadre sono appaiate a quota 10. I gialloblù alzano la pressione in difesa e lanciano Poser e De Vico in contropiede per il primo vantaggio torinese ma Cremona risponde subito con un’accelerata di Sabatino che porta a casa un gioco da tre per la nuova parità sul 18-18 al 6′. La difesa gialloblù lascia libero Sabatino dall’arco, dall’altra parte si accende Pepe che porta Torino sul +4 in chiusura di primo quarto (24-28).

Shahid e Costi riportano avanti la Juvi con un parziale di 7-2, ma la Reale Mutua è brava a continuare a sfruttare il fisico di Vencato che conquista un gioco da tre per il 31-33 al 12′. Torino vola sulle ali di Vencato che prima trova altri due punti in penetrazione e poi trova Pepe per la tripla del 31-38 che costringe coach Bechi a chiamare timeout. Al rientro in campo i torinesi però si lasciano prendere dal nervosismo, contestando le chiamate arbitrali e distraendosi in difesa, così Cremona ne approfitta per tornare in partita fino al 38-38. Questa volta è coach Ciani a chiamare i suoi per riportare ordine. Si va verso il finale della prima metà di gara con il punteggio sempre in equilibrio. Un guizzo di Pepe chiude il primo tempo sul 48-50 per Torino.

Torino inizia la seconda metà di gara con un mini break di 4-0 firmato da Kennedy, ma dopo il mini-break c’è un mini-blackout gialloblù che vede la Ferraroni tornare in vantaggio sul 55-54. Vencato colpisce anche da tre per il nuovo +2. Pepe lascia sul ferro un layup in contropiede, dall’altra parte un’ingenuità di Torino porta Cremona nuovamente avanti sul 60-59 al 26′. Due giocate di talento e fisicità di Thomas consegnano un nuovo vantaggio alla Reale Mutua, poi un gioco da 4 punti di De Vico porta Torino sul +7 in chiusura di terzo quarto (69-76).

Rientra bene in campo la Reale Mutua con Schina a suonare la carica per il primo vantaggio in doppia cifra (71-81). Coach Bechi chiama timeout per provare a disegnare una rimonta cremonese ma Torino è attenta e reagisce ad ogni tentativo di recupero locale, con Kennedy che sale in cattedra mettendosi in proprio e coinvolgendo anche i compagni per gestire il vantaggio. Finisce 88-99.

Coach Ciani in sala stampa dopo la vittoria: “Partita di grande impatto agonistico, era evidente che le due squadre volessero i due punti per arrivare in forma verso la fase a orologio. Gli attacchi nell’arco dei 40 minuti sono stati più efficaci delle difese, ma come al solito il cambio di intensità difensiva da parte nostra è stato il fattore chiave. Siamo stati più aggressivi in difesa nel secondo tempo per distanziarci e prendere un margine che è stato sufficiente per gestire il vantaggio nei minuti finali.”

Ferraroni Juvi Cremona – Reale Mutua Torino 88-99 (24-28, 24-22, 21-26, 19-23)

Ferraroni Juvi Cremona: Bernardo Musso 14 (2/3, 3/5), Antonino Sabatino 14 (3/7, 2/3), Cosimo Costi 13 (4/5, 1/4), Luca Vincini 10 (3/8, 0/0), Lorenzo Tortu 10 (4/5, 0/2), Vincent Shahid 8 (1/3, 1/2), Daniele Magro 7 (2/3, 0/0), Tekele Cotton 7 (2/7, 0/2), Marco Timperi 5 (2/4, 0/2), Gabriele Benetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 30 12 + 18 (Luca Vincini 7) – Assist: 12 (Antonino Sabatino 3).

Reale Mutua Torino: Simone Pepe 18 (2/6, 4/6), Luca Vencato 17 (6/9, 1/2), Keondre Kennedy 14 (6/8, 0/1), Federico Poser 12 (5/9, 0/0), Niccolo De vico 12 (3/5, 1/2), Donte Thomas 10 (4/4, 0/2), Matteo Schina 9 (3/4, 1/3), Marco Cusin 4 (2/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 3 (0/1, 1/1), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Luca Vencato 8) – Assist: 16 (Luca Vencato 7).

Ufficio Stampa Basket Torino