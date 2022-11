Torino riparte da Schina e Ikangi, Agrigento domata nel finale

Ciani, il grande ex di turno può finalmente tirare un sospiro di sollievo : recupera Taflaj e capitan De Vico, allunga la panchina e può schierare di nuovo i big.

PRIMO QUARTO Tocca solcare per primi il parquet a Schina, Mayfield, Guariglia, Jakson, De Vico, sull’altro fronte Cagnardi schiera Francis Marfo Chiarastella Ambrosin e Grande.

L’energia di Francis apre i giochi per i siciliani, distratti i primi attacchi di Torino e i biancoazzurri piazzano il primo strappo con Grande (0-7). Jakson e Schina sono abili a pescare i jolly con un gioco da tre punti ed una transizione. La difesa gialloblù si scontra con la mano rovente degli agrigentini, Francis infierisce dall’angolo (6-11 al 6’).Sportellate tra Francis e Guariglia, si accende la sfida sotto i tabelloni, una torsione sul perno di Marfo doppia i torinesi, Ciani si sbraccia e chiama il primo time out l’avvio di Torino è una falsa partenza.

Matteo Schina con un recupero e una tripla firma il primo controparziale gialloblù, i padroni di casa accelerano in attacco e ritornano a contatto (11-13). Guariglia sfrutta il miss match, lavora bene contro Marfo e firma il pareggio, Chiarastella interrompe l’inerzia Torinese con una conclusione chirurgica dalla lunga.

De Vico non è da meno e infila da lontanissimo, Francis risponde con un gioco da tre punti e l’estone Petterson mettono di nuovo le frecce per il sorpasso biancoazzurro. Pepe è abile a procurarsi un fallo concretizza solo a metà il viaggio in lunetta, Mayfield completa la rimonta gialloblù con una transizione. Il tempo di vedere sul parquet l’esordio di Ikangi e scorrono via gli ultimi scampoli del primo quarto con gli agrigentini che chiudono avanti di un solo punto (19-20).

SECONDO QUARTO L’avvio di secondo periodo è un prologo del primo, i siciliani sono più fluidi, Grande è il primo ad iscriversi a referto, Pepe risponde a cronometro fermo con un 2/2, poi sciupa un canestro facile in transizione. Sale di intensità il confronto, ma dominano le difese Ikangi trova i primi tre che regalano il primo sorpasso ai piemontesi (24 – 23). De Mario Mayfield e Schina scaldano la mano dalla lunga e ora i gialloblù accelerano con due possessi di vantaggio (28-24). De Vico non delude dalla lunetta, Negri ridà verve all’attacco agrigentino appoggiando in percussione.La premiata ditta Pepe Poser infiamma i tifosi di casa, bello il lob din Simone che il lungo torinese schiaccia in contropiede. Negri non è da meno e infila la tripla che impatta il match sul 32-32. Poser sfrutta a pieno un buon attacco gialloblù, è il turno di Ambrosin in lunetta che riporta ad un punto gli ospiti. Una tripla piedi per terra di Ikangi manda in visibilio il pala Gianni Asti, la mano educata di Poser nel pitturato regala il doppio possesso di vantaggio per la Reale Mutua. Ambrosin va fino in fondo aiutato dal ferro, Mayfield stecca si va la riposo sul 39-37.

TERZO QUARTO Grande fa saltare Pepe e infila per primo la difesa gialloblù, Marfo ruba palla e sradica il canestro in contropiede. Un ottimo Guariglia è reattivo sotto i tabelloni e sfrutta a pieno un gioco da tre punti. Ron Jakson scocca la freccia dalla lunga distanza, la Moncada ora è ad un tiro di schioppo. Ron e Pepe accendono gli entusiasmi, il primo cancella con una stoppata l’attacco biancoazzurro, il secondo scalda la mano dalla lunga. Francis danza sul piede perno, Guariglia si incunea nel pitturato e sfrutta a pieno il back door, si ripete subito in tap in, la Reale Mutua ora prova la fuga (52-44).

Lavora bene in difesa il quintetto di Ciani e argina gli attacchi della Fortitudo, De Vico disegna geometrie che Jakson trasforma. Prova a ricucire Agrigento con Grande dalla lunetta Pepe va fino in fondo e si prende il fallo e converte il libero che mantiene gli agrigentini a distanza. Ikangi mette il turbo e schiaccia in contropiede il canestro che vale il vantaggio in doppia cifra (61 – 51).

ULTIMO PERIODO Un ingenuità di Taflaj regala a Marfo i primi due, si fa perdonare il giocatore albanese subito realizzando un ottimo rimbalzo offensivo. Pepe non si ferma più e Torino scalda i motori. Spina punge ancora dalla lunga e Cagnardi ora vede il match allontanarsi. Francis prova a rompere gli indugi, ma la Reale Mutua non molla la presa e prosegue sull’entusiasmo con la schiacciata di Poser. Grande trova due punti rapidissimi, Torino pare in controllo ma è ancora lunga (72-58 al 6’).

Ikangi e Francis si sfidano dall’arco, la partita non è chiusa lo sa Francis che si proietta in contropiede e schiaccia. Schina si conferma in stato di grazia e realizza nel pitturato, Francis non vuole arrendersi e concretizza un viaggio in lunetta. La Reale Mutua è in totale controllo, il traguardo quando Schina realizza la tripla del +16 non sembra poi distante. De Vico ipoteca il match con un gioco da tre punti, Poser converte un canestro che da ulteriore tranquillità ai padroni di casa, Ciani regala la passerella a capitan De Vico. Vince la Reale Mutua, forse oltre misura visti i primi due quarti, spazio ai giovani per il finale che è un tripudio per il pubblico gialloblù, il match va in ghiaccio con il tabellone che recita +19 per i piemontesi (88-69).

REALE MUTUA TORINO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO 88-69 (19-20, 20-17, 22-14, 27-18)

REALE MUTUA TORINO : Schina 16, Poser 15, Ikangi 11, Pepe 11, Guariglia 11, De Vico 11, Mayfield 4, Taflaj 2, Dall’Ave, Avino, Loiacono.

MONCADA AGRIGENTO : Francis 22, Grande 16,Marfo 11, Negri 8, Ambrosin 3, Peterson 2, Costi 2, Mayer, Bellavia.