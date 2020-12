Torino senza pietà, Piacenza crolla al PalaAsti

Attacco di squadra e difesa asfissiante, questi gli ingredienti del successo gialloblu. La squadra di coach Cavina gira a dovere, trova sempre l’uomo libero e batte Piacenza. Quattro uomini in doppia cifra per la Reale Mutua, che ora si prepara al derby con Derthona.

La Reale Mutua Basket Torino parte con Cappelletti, Clark, Alibegovic, Pinkins e Diop. Piacenza risponde con Cesana, Formenti, McDuffie, Carberry e Guariglia.

Pinkins debutta e sblocca la partita, Clark infila il 5-0 del 2°. Carberry sblocca Piacenza in transizione, Toscano e McDuffie sono protagonisti nel 12-8 di metà primo quarto. Pinkins si carica Torino sulle spalle e sigla il +9. Difesa e attacco, Toscano infila la tripla del 20-8 al 10°. Carberry accorcia per l’Assigeco, Pinkins e Penna inventano il 25-15 del 12°. Formenti prova a lanciare la rimonta, Alibegovic tiene la Reale avanti di 11, sul 30-19. Diop e Campani si fanno sentire sotto le plance, il 36-19 del 16° convince coach Salieri al time-out. McDuffie rientra in campo per Piacenza, l’ala americana si fa subito trovare pronto e in penetrazione trova il 2+1. Clark e Diop, in fotocopia, rubano a metà campo e si involano per il +18. Alibegovic e Cappelletti sigillano il finale di primo tempo con i canestri del 46-24.

Diop apre le danze nella terza frazione, il capitano dall’angolo scocca la tripla del 51-24. Pinkins prende possesso dell’area, in attacco e difesa, Clark metta il 60-24 del 23°. Carberry inventa il gioco da tre punti che ferma il parziale gialloblu, Cesana infila il -29 del 25°. Pinkins e Clark si rimettono ad operare, Cappelletti vola a tutto campo per il 66-34. La Reale Mutua spreca un po’ troppo, Gajic riavvicina Piacenza sul 66-41 e coach Cavina chiama subito time-out. Cappelletti e Toscano riaccendono i gialloblu, che al 30° vanno sul 71-41. Cappelletti apre le marcatura nell’ultima frazione, Campani imbuca dalla media per il 78-43 del 33°. I ritmi si abbassano, la Reale Mutua gestisce il vantaggio. Da segnalare l’esordio di Mortarino e Ferro, che in un quintetto giovanissimo con Origlia chiudono la gara in campo.

Reale Mutua Basket Torino – UCC Assigeco Piacenza: 88-54

Parziali: 20-8, 26-16, 25-17, 17-13

Torino: Clark 12, Alibegovic 16, Pagani, Penna 3, Cappelletti 8, Campani 7, Pinkins 15, Toscano 9, Ferro, Origlia 2, Mortarino, Diop 16. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto.

Piacenza: Voltolini 2, Perotti, Poggi 2, Molinaro 7, Formenti 2, Carberry 12, McDuffie 8, Gajic 5, Massone 4, Guariglia 4, Cesana 8, Jelic. All. Salieri, ass. Dalmonte

FONTE: Uff. Stampa Basket Torino