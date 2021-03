Tortona rinasce contro Udine e mantiene la testa della classifica

la Bertram Tortona torna tra le mura del Pala Oltrepò per affrontare, in questo recupero del girone di andata, la Apu Udine, in quello che si preannuncia come big match di giornata. Tortona arriva da un momento di alti e bassi, soprattutto nei risultati finali, ma comunque sempre ben saldamente in testa alla classifica di serie A2. Udine, che sin dalla prima ora è accreditata come una dele favorite del campionato, si trova a rincorrere i bianconeri di coach Ramondino e sicuramente darà vita ad una partita molto agguerrita contro la Bertram Tortona.

Primo Periodo: Ramondino schiera Mascolo in regia, Sanedrs, Cannon, Severini e D’Ercole, mentre per coach Boniciolli partono Antonutti, Jhonson, Foulland, Mussini e Deangeli. Apre le danze D’Ercole con un lay up da contropiede dopo una buona palla recuperata da Mascolo, per il 3 a 0 di Tortona su Udine. Pronta la risposta di Udine con Deangeli che ricuce lo strappo e sigla il 3 a 2. Polveri bagnate per entrambe le squadre nei primi due minuti di gioco ma Mussini converte una palla persa in un assist che vale due punti per Foulland che segna il 3 a 4 per Udine. Udine attiva Foulland ma Tortona risponde con il talento di Sanders che , con una tripla rimette Tortona in pista sul 6 pari. E’ ancora Sanders che risponde alla tripla di Mussini e, con sei punti in fila, porta Tortona sulla parità a quota 9, dopo sei minuti di gioco. Con due giocate di Mascolo e D’ercole Tortona si porta sul +4 (13 a 9) per il massimo vantaggio di Tortona. I bianconeri tentano l’allungo e sul 1per Tortona 15 a 9 per Tortona, coach Bonicciolli è costretto a chiamare time out. La forza offensiva di Tortona è tutta nelle mani di Sanders (9 pt. nel primo periodo) che mantiene Tortona avanti sul 20 a 15 quando mancano sessanta secondi alla fine del primo periodo. Il primo quarto si chiude sul 20 a 17 per Tortona con un Sanders sugli scudi ed Udine che, malgrado molti errori, ha ben dimostrato con Mussini e Foulland.

Secondo Periodo: Continua il Sanders show, che sigla il suo undicesimo punto di serata, e porta Tortona sul 22 a 17. Il 25 a 17 porta la firma di Ambrosin, dall’angolo, che sigla la tripla dello strappo. Ma Udine risponde con Nobile e si riporta sul 25 a 20. La tripla di Jhonson porta Udine a meno due punti di distanza da Tortona sul 25 a 23, quando mancano sei minuti all’intervallo. La Apu Udine sorpassa la Bertram Tortona sul 25 a 26 con una bomba di Italiano e coach Ramondino è costretto a chiamare time out. Al rientro in campo Tortona difende bene sul possesso di Udine ma in attacco non trova la via del canestro. Udine però non sfrutta gli errori dei bianconeri e Tortona attacca forte la difesa della Apu con le incursioni di Mascolo e Tortona rimette il naso avanti, sul 28 a 26. Udine pareggia, a quota 28, con due liberi di Jhonson, e la gara si fa sempre più interessante per il pubblico che la segue in tv. La fase di equilibrio è rotta dalla bomba di Severini che porta la Bertram sul 31 a 28, mentre Udine non sfrutta la fase offensiva. Ma Mussini prende la moto e va dritto al ferro per portare Udine sul 31 a 30, quando mancano 2.30 da giocare. Sanders però è in serata di grazie e sigla il suo 14esimo punto per il 34 a 30 della Bertram. Sul finale di quarto Tortona allunga un pò su Udine e si porta sul + 6 (36 a 30) ma è Udine con l’ultimo possesso in mano. Bonicciolli chiama time out per organizzare l’ultimo tiro ma Udine spreca l’ultimo pallone e Tortona va al riposo sul 36 a 30, dopo un primo tempo molto equilibrato.

Terzo Periodo: Equilibro totale tra le due compagini con Tortona che mantiene il vantaggio per 40 a 37, ma Udine pasticcia in zona offensiva e Sanders, che si mette in proprio (19 pt.), porta la Bertram sul 44 a 37, massimo vantaggio dei ragazzi di Ramondino. Due liberi di Mussini riportano Udine sul 44 a 39 ma dallaltro lato del campo Cannon sigla due punti che mantengono il vantaggio de bianconeri. Giuri però mette il turbo, realizza cinque punti di fila ed Udine si riporta in parità a quota 46 quando mancano 2.56 al termine del terzo periodo. Udine sigla un parziale di 10 a 0 e si porta in vantaggio sul 48 a 49 quando ci sono sessanta secondi da giocare. Ultimo possesso del quarto per Udine che sigla, sulla sirena, un tiro da dieci metri e e chiude il periodo sul 48 a 52 per la Apu Udine.

Quarto Periodo: Inizio di ultimo periodo con Mascolo che serve Sanders per la bimane che vale il 50 a 52 . Segue un buon gioco dei bianconeri con Cannon che mette la bomba del 53 a 52 e nuovo sorpasso di Tortona. la Bertram lavora bene in attacco e riprende le redini della gara, grazie anche alla buona vena di Sanders che, oltre a segnare, detta anche i tempi offensivi di Tortona. Con 7 minuti da giocare, Tortona conduce per 55 a 52. La parità a quota 55 la sigla Giuri, simbolo di una gara totalmente equilibrata. Ma Tortona subito risponde son il solito Sanders e si riporta sul + 2 (57 a 55); D’Ercole entra forte nella gara, mette una bomba che sigla il + 5 per Tortona (60 a 55); Udine non sfrutta i buoni attacchi che ha per le mani e Tortona, con Severini, allunga per il + 8 (63 a 55) con 4 minuti ancora da giocare. Udine prova con Italiano a rientrare in partita ma Sanders, questa sera a quota 26 di bottino personale, ha deciso che la gara è la sua e porta Tortona sul 66 a 57, mentre il cronometro corre. L’inerzia è tutta per Tortona, Severini mette la seconda bomba di serata che affossa Udine al 69 a 57, mentre udine sembra alle corde. Ultimi minuti di gara, Tortona è in gestione del vantaggio guadagnato nel corso del quarto periodo. Ultimi sessanta secondi di gioco, Tortona conduce 74 a 59 in una gara che rilancia Tortona sotto il profilo morale, mentre sotto il profilo della classifica i bianconeri rimangono fermamente in testa al girone verde. Tortona torna alla vittoria contro una delle primarie avversarie del proprio girone per 76 a 59.

Bertram Tortona – Apu Udine: 76 – 59

Bertram Tortona: Mascolo 2, Severini 12, Gazzotti , D’Ercole 8, Sanders 25, Cannon 18, Ambrosin 3, Tavernelli 6, Romano, Graziani, Morgillo 2; All. Ramondino

Old Wild West Udine: Antonutti, Deangeli 4, Foulland 6, Jhonson 14, Mussini 11, Italiano 7, Pellegrino 2, Giuri 11, Spangaro, Scina; all. Bonicciolli.