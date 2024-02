Trapani a due facce, ricaccia gli incubi e batte Verona

Torna il sorriso in casa Trapani Shark, ma che fatica. Una splendia Verona domina al tiro e su tutta la linea per due quarti, mettendo in imbarazzo i locali, che rispondono con un terzo quarto stellare da veri squali, dove piazzano un break pazzesco di 28-6 per ribaltare il match e vincere 89-81

Trapani Shark – Tezenis Verona: 89-81 (24-26, 40-50 68-56)

Trapani Shark: Notae 16, Marini 12, Horton 10, Imbrò 10, Mian 10, Mobio 9, Renzi 9, Rodriguez 3

Tezenis Verona: Devoe 26, Murphy 11, Esposito 10, Penna 8, Massone 7, Udom 7, Bartoli 6, Gazzotti 3

Prima casalinga della fase ad orologio per la Trapani Shark, chiamata a risollevarsi dopo la pessima prova di Cividale. Nella sfida odierna contro Verona i granata dovevano dare risposte importanti. Match da alta classifica, con i gialloblù in piena lotta nel gruppo rosso al terzo posto insieme a Udine. Imbrò recuperato in casa Trapani, ma non in quintetto per un inizio subito favorevole agli ospiti, che dopo 3 minuti sono avanti 2-6. Esposito e soci aggrediscono meglio il ferro, e con i liberi di Devoe gli scaligeri restano avanti 4-10 al 4′. Mian prova a dare la scossa, con la prima tripla di serata e 5 punti in 1 minuto per tornare in scia a metà primo quarto sul 9-10. Verona è più reattiva nei fondamentali e alza un ottimo muro in difesa, mentre Trapani finisce per deragliare con poca lucidità. I canestri di Devoe e la tripla di Penna fanno male ai padroni di casa, che a 3 minuti dalla fine si ritrovano sotto 9-19 con inevitabile time-out di Parente. Marini e Imbrò provano a risalire la corrente, alimentando anche agonismo e la spinta del pubblico, sporcando anche un po il gioco. Vantaggio dimezzato ad 1 minuto dal termine sul 21-26, prima della tripla del veterano Renzi che accorcia ancora con la tripla sulla sirena che fa esplodere il Pala Shak sul 24-26.

La tripla di Pullazi rimmette Trapani avanti in avvio di secondo quarto, per un match che prova a spostarsi sul piano dell’equilibrio. Verona però sembra più centrata, recupera un paio di palloni in transizione e da spettacolo con la schiacciata al volo di Udom su assist di Penna. L’ex Massone infilla anche la tripla pesante al 15′ che ricaccia indietro Trapan ancora sul -10( 29-39), con un altro timeout granata necessario. Horton e Notae del tutto non pervenuti, con Trapani in pieno affanno e con poche idee. Verona affonda come lame nel burro nella difesa locale, con Murphy e Devoe impeccabili. Anche +13 ospite sul 35-48 a 2 minuti dal termine con Verona sena regalare nemmeno il bonus falli nel secondo quarto, portandosi meritatamente negli spogliatoi avanti sul 40-50.

Notae e Horton provano a svegliarsi dal torpore in cui sono caduti, firmando insieme un 6-0 iniziale che ridà ossigeno alle speranze locali. Tocca a Ramaglia adesso chiamare il minuto di sospensione, ritrovandosi 46-50 in 2 minuti dall’inizio del terzo periodo. Verona sembra essere rimasta negli spogliatoi, gli occhi di Trapani sembrano diversi, cosi come gli affondi continui di Horton, Mobio e la tripla di Imbrò, per un 15-0 in 4 minuti che fa esplodere il Palashark e rimette Trapani avanti 55-50. L’uragano Trapani investe in pieno Verona, che prova a reagire con la tripla di Murphy per rimettersi in moto. Trapani però è decisamete un’altra squadra inizia a difende anche con qualche fallo di troppo e ritrova le sua fiammate in attacco e le schiacciate di Horton al volo. 62-56 a 2 minuti dal termine e resta in spinta fino alla sirena schiacciando Verona in manira impressionante. Le triple di Renzi e Mian, e ancora i piazzati di Marini e Imbrò confezionanano alla fine un devastante 28-6 per ribaltare il punteggio a favore di Trapani sul 68-56. Verona perde le staffe, Penna rischia espulsione con un antisportivo e va fuori comunque per 5 falli, mentre a cronometro fermo coach Ragaglia prende un tecnico per proteste.

Partita totalmente ribaltata e Verona a caccia di se stessa e in balia di una Trapani trasformata. Gazotti e Bartoli trovano due buone triple, ma Renzi e Pullazi rispondono colpo su colpo, senza dare un briciolo di certezze agli scaligeri, che restano dietro 78-65 al 35′ minuto. Verona prova a rimettersi in sesto, Murphy e Devoe ritrovano il canestro, tornando a -8 sul 80-72 a 3 minuti dal termine anche con i liberi di Esposito. Trapani avrebbe l’obbligo di chiuderla, ma ancora Esposito e i liberi di Devoe tengono ampiamente in vita gli ospiti sul 82-76 a 2 dal termine. Due attacchi falliti da entrambi i lati lasciano tutto aperto, almeno fino alla tripla di Marini e la schiacciata di Horton che permette a Trapani di piazzare l’ultima spallata e chiuderla davvero sul 87-76 a 90 secondi dal termine. Verona stavolta si arrende e Trapani la porta a casa amministrando sul definitivo 89-91