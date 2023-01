Trapani abbatte Casale e brinda bene al nuovo anno

Prima partita del 2023 e prima vittoria per la Pallacanestro Trapani, che supera in casa una tenace Junior Casale in una sfida diretta in chiave salvezza. Sempre con il muso avanti in un testa a testa serrato, i granata hanno sempre tenuto in vita gli ospiti, domati però con caratere nel minuto finale.

Pallacanestro Trapani – Junior Casale 77-73 ( 23-19, 40-32, 52-45)

Pallacanestro Trapani: Stumbris 21, Mollura 18, Carter 13, Romeo 10, Massone 7, Tsetserukou 6, Guaiana 2

Junior Casale: Ellis 21, Redivo 18, Formenti 8, Leggio 8, Carver 6, Martinoni 6, Ghirlanda 3, Valentini.

Ennesima sfida delle 12 per la Pallacanestro Trapani, chiamata ad invertire la tendenza dopo un girone d”andata ricco di problemi e passi falsi. Una sfida salvezza che apre il nuovo anno contro Casale, alla caccia anche lei di punti pesanti, sopratutto in questi scontri diretti. Partenza a razzo per entrambe le formazioni, subito a loro agio in attacco con tanta energia ed intensità. Mollura e Carter da un lato e Martinoni e Formenti dall’altro, alimentano subito il punteggio tra triple e belle giocate a discapito della fase difensiva. 15-13 il punteggio dopo i primi 5 minuti di gara. Casale regala qualche fallo in più, compresi 3 liberi a Mollura, che all’8′ minuto non si fa pregare e con un 3/3 firma il 21-15 granata. Redivo risponde con l’immediata tripla, per un finale di quarto effervescente che permette a Trapani di chiudere avanti 23-19.

Il buon atteggiamento dei granata viene premiato anche in fase d’attacco con una efficace lotta ai rimbalzi offensiva, per costruire seconde occasioni pesanti. Romeo e Carter anche in avvio di secondo quarto tengono alto il ritmo dei locali, che toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 32-22 al 15′ minuto grazie ai liberi di Stumbris. Casale tra errori e qualche lampo va troppo a corrente alternata, finendo nella trappola dei granata, sempre un passo avanti e più attenti. I timeout di coach Valentini incidono poco sui tentativi immediati di rimonta dei piemontesi, che incassano invece la doppia tripla di Stumbris al 18′ per il 40-25 granata. Formenti ed Ellis addolciscono la pillola nei due minuti finali, con Trapani che tira il fiato e Casale che accorcia fino al 40-32 con cui si va al riposo lungo.

Si torna in campo con Trapani assai imprecisa e Casale in affono, con Redivo e Formenti che stringono ancora la forbice fino al -3 (41-38) al 23′ e la tripla del pareggio fallita poco dopo da Ellis.Trapani va in affanno ma prova a stringere le maglie in difesa, aiutata anche da una Casale non trascendentale e ancora una volta carica di falli e subito in bonus dopo 5 minuti. 45-38 al 25′ per un match che iniziaa sporcarsi tra errori e agonismo, dove i liberi iniziano a pesare. Carter fa 2/2 dall linea della carità e riporta sul +10 Trapani (48-38) al 28′ minuto. Casale vive di lampi, e la tripla di Valentini sulla sirena prima e il piazzato di Carver poi, firmano un rapido 5-0 ospite per tornare a galla sul 48-43 ad 1 minuto dalla fine del terzo periodo. Romeo e Tsetserukou però ridanno ossigeno a Trapani, spingedoli fino alla sirena sul nuovo +7 (52-45).

Ancora Romeo consegna altri due punti alla sua partita nella prima azione dell’ultimo quarto, ma le due triple successive di Redivo e Ghirlnda riavvicinano ancora una volta Casale, che tocca il 55-51 al 32′. Massone risponde dall’arco e Ellis trova il 2+1 per restare in scia in un match che torna frizzantee e dinamico nel momento chiave del match. Ancora Massone ed Ellis si caricano di responsabilità tra canestri e assist che alzano l’intensità del match. Casale resta aggangiata e arriva quasi al contatto ancora grazie ad un super Ellis, che si risveglia dal torpore e firma il -1 sul 63-62 a meno di 5 minuti dal termine. Coach Parente corre ai ripari, e dopo il timeout Mollura trova un gioco da 3 punti pesantissimo. A 3 minuti dal termine Ellis ruba palla a Massone e firma in contropiede il pareggio a quota 66 a 150 secondi dal termine. Trapani serra i rangi, affonda subito con Romeo e dopo una feroce difesa, piazza la tripla del capitano Mollura per un 5-0 pesantissimo e il nuovo timeout ospite a 1:40 dalla fine sul 71-66. I liberi di Ellis e l’errore di Romeo, rimettono in pista Casale, che ritrova ancora altri 3 liberi regalati a Ghirlanda per la nuova parità sul 71-71 a 60 secondi dalla fine. La palla pesa un macigno ma Stumbris dalla spazzatura e i pieno contrasto trova un gioco da 3 punti che fa esplodere il Palaconad a 30 secondi dal termine. Casale, nell’attacco più importante del match trova anche la miglior difesa di Trapani, che ruba palla sul +3 e con Massone ai liberi che regala due possessi di vantaggio a 16 secondi dal termine sl 75-71. E’ la spallata finale verso il successo, che Romeo per un attimo porta anche sul +6 i suoi, ribaltando il quoziente canestri dell’andata (+5 Casale), ma che Redivo invece spezza con l’ultimo canestro del Match. Finiscecomunque in festa per Trapani, che vince 77-73 e aggangia propio i piemontesi a 10 punti.