Trapani batte Latina sul filo e torna a sorridere

Quarta vittoria stagionale per la Pallacanestro Trapani, che nella 12° giornata del campionato di A2, supera solo nel finale la Benacquista Latina. Sempre in ampio controllo per 35 minuti, i granata rischiano grosso nei minuti decisivi, ma un paio di lampi nei secondi finali gli valgono il successo.

Pallacanestro Trapani – Benacquista Latina 67-65 (24-11, 41-34, 57-48)

Pallacanestro Trapani: Carter 15, Rupil 6, Romeo 5, Tsetserukou 4, Mollura 17, Massone 5, Stumbris 15

Benacquista Latina: Durante 6, Lewis 6, Viglianisi 7, Parrillo 5, Cicchetti 4, Fall 10, Rodriguez 12, Moretti 8, Alipev 4

Dopo la batosta di Cremona e le ultime sconfitte in serie, la Pallacanestro Trapani prova a rialzare la testa tra le mura amiche nella sfida diretta contro Latina. In classifica i laziali precedono i granata, ma nel testa a testa verso una tranquilla salvezza, entrambe le formazoni hanno necessità di vittoria. Pronti via Mollura Latina 5-0, con il capitano granata subito caldissimo. L’aproccio dei padroni di casa è buono, Massone fa 7-0 e coach Gramenzi si gioca il primo Timeout a sua disposizione. Il primo canestro di Latina arriva al 4′ con Lewis, che sigla il 13-2 per i padroni di casa, che nel frattempo dominano il primo quarto con la giusta cattivera e precisione. Latina resta negli spogliatoi sbagliando di tutto e di più, e un super Mollura gia in doppia cifra, mette il sigillo sul primo quarto, chiuso sul 24-11.

Con un pessimo 27% al tiro , Latina prova ad invertire la marcia in avvio di secondo quarto, quando Moretti e Durante alimetano un buon break di 7-0 in apertura, per tornare sotto 24-11 al 13′ minuto. Il timeout adesso lo chiama Parente, e il successivo gioco da 3 punti di Carter ne diventa la miglior risposta. Lewis e Rodriguez riportano Latina sotto la doppia cifra al 15′ sul 32-23, trovando maggior dinamismo e precisione. Trapani tira un pò il fiato, ma i lampi di Mollura e Massone rimettono presto le ali ai granata, che a due minuti dal riposo lungo si staccano nuovamente sul 41-27. Negli ultimi due giri di lancette Trapani si addomenta del tutto, perde due palle banali per altrettanti contropiedi, e incassa la tripla di Alipiev da 9 metri sulla sirena per un pesante 7-0 ospite, che chiude la seconda frazione sul 41-34.

Latina esce meglio dai blocci del terzo quarto, con un bel 4-0 che riporta a -5 gli uomini di Gramenzi. Trapani riallaccia subito la corrente, grazie ancora a Mollura e un Carter decisamente più presente, anche in difesa. 50-43 il punteggio al 25′ minuto, con entrambe le formazioni decisamente più in palla. Latina resta in scia, Moretti e Lewis trovano più continutà, ma Trapani riesce a non vivere di rendita. Un paio di acuti in serie di Tsetserukou mantengono i granata avanti sul +10, 57-47 a due minuti dalla terza sirena. Solo errori nel finale e un solo libero ospite, per il 57-48 che chiude la terza frazione.

Nell’ultimo quarto Trapani ha l’obbligo di respingere le velleità finali degli ospiti, che nel tentativo di rientrare provano ad essere più aggressivi, assumendosi qualche rischio di troppo. La tripla di Parrillo e la giocata di Durante accorciano la forbice tra le due squadre sul 61-55 al minuto 33′. Trapani si pianta sul piu bello e l’ex Viglianisi, fin qui poco attivo, stampa la tripla del 61-58 al 35′, mentre il seguente sottomano di Lewis porta per prima volta Latina sul -1. Il gioco da 3 punti di Carter è una boccata d’ossigeno per i granata per il 64-60 al 37′, ma Latina omai è in piena corsa, Rodriguez prima accorcia con la tripla del nuovo -1 e poi, dalla lunetta, mette a segno il primo vantaggio ospite della partita sul 64-65 al 38′ . Parente corre ai ripari, tra timeout e qualche innesto, per un finale incandescente. A 100 secondi dalla fine Trapani fallisce un attacco decisivo, ma Latina palla in mano commette fallo in attacco, ridando un’altra chance a Trapani sul 64-65 a 20 secondi dal termine. Massone si prende la responsabilità e il fallo di Rodriguez per andare ai liberi con 7 secondi sul cronometro. Segna il primo, sbaglia il secondo, ma Stumbris è più lesto a rimbalzo, appoggiando il 67-65 che fa esplodere il Palauriga. Timeout Latina e rimessa a metà campo per Rodriguez a 4 secondi dalla fine, quando un fantastico intercetto di Guaiana sotto canestro, libera di gioia il popolo granata e fissa il punteggio sul 67-65, facendo partite la festa dei locali.