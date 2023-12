Trapani blinda il primo posto: Cantù al tappeto sotto i colpi di Imbrò e Notae

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Trapani Shark 67-71 (14-20, 17-19, 18-17, 18-15)

S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Filippo Baldi rossi 18 (3/5, 3/8), Anthony Hickey 17 (6/13, 1/10), Solomon Young 15 (3/7, 2/5), Riccardo Moraschini 11 (3/4, 1/6), Stefan Nikolic 4 (2/3, 0/1), Nicola Berdini 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Bucarelli 0 (0/2, 0/4), Christian Burns 0 (0/1, 0/1), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 36 13 + 23 (Solomon Young 10) – Assist: 13 (Anthony Hickey 5)

Trapani Shark: J.d. Notae 16 (5/9, 2/3), Matteo Imbro 16 (1/2, 4/8), Fabio Mian 11 (1/4, 3/8), Yancarlos Rodriguez 8 (0/0, 1/2), Pierpaolo Marini 7 (2/4, 0/3), Chris Horton 6 (3/6, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/4, 0/2), Andrea Renzi 2 (1/2, 0/2), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Chris Horton 9) – Assist: 13 (J.d. Notae, Pierpaolo Marini, Chris Horton 3)

Trapani espugna il PalaDesio, vendicando l’unica sconfitta stagionale subita fino ad oggi. Vince e convince, la formazione di Parente si conferma leader indiscussa del girone Verde al termine di una gara che ha visto i siciliani avanti 39 minuti su 40. Una fiammata di Hickey a illudere il pubblico canturino, con la formazione di Cagnardi a metter la testa avanti nell’ultima frazione, prontamente gelato da due giocate da campione di Matteo Imbrò che ha di fatto chiuso ogni capitolo. Troppo poco per aver la meglio in una serata in cui coach Cagnardi ha perso Burns nel primo periodo, trovando nei soli Baldi Rossi e Hickey i fari offensivi. Trapani blinda così la prima posizione, allungando a più sei dal secondo posto. Una sconfitta che fa male ai lombardi, che vengono agganciati da Torino in attesa del confronto diretto previsto per il 7 Gennaio.

Cantù: Hickey, Moraschini, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Trapani: Imbrò, Notae, Mian, Mobio, Horton



CRONACA – Baldi Rossi da una parte e Horton dall’altra danno il via al big match del girone Verde. Il lungo di Cantù si ripete dall’arco, ma Mian risponde con la stessa moneta per due volte in fila firmando il 6-10 a metà frazione. Cantù sbanda, Notae punisce con gli Shark che volano sul 6-15. Moraschini blocca i lombardi, mentre un canestro da 3 di Hickey accorcia sul 13-17. Trapani però riallunga nuovamente e chiude il primo periodo avanti 14-20. Nel secondo periodo è l’equilibrio a farla da padrona, con Notae che prova a spingere gli ospiti mentre è Baldi Rossi l’uomo in più dei brianzoli e autore del canestro del meno uno, toccando i quindici personali per il 27-28. Imbrò sale in cattedra e con cinque punti in fila riallontana la compagine siciliana, sul 27-33. Colpisce anche Marini e la formazione di Parente riallunga, sul 29-38. All’intervallo ospiti avanti 31-39. Dopo la pausa lunga è ancora Trapani, trascinata da un sontuoso Notae a riprendere con la marcia migliore toccando subito il più undici sul tabellone, sul 33-44. Baldi Rossi prova a svegliare i compagni, poi segna Young da tre e Cantù in un minuto ricuce il passivo tornando in scia sul 41-46. NIkolic si sblocca nel momento di maggior necessità e con il suo tap in, firma il meno tre che obbliga Parente al timeout immediato. E’ ancora l’ala canturina in uscita dal timeout a siglare il meno uno, infiammando il pubblico canturino sugli spalti. Rodriguez torna a sbloccare la propria squadra (45-49), poi è il turno di Pullazi e Trapani riallunga sul 47-54. L’ultimo sussulto è ancora ospite e dopo trenta minuti, è 49-56. L’ultimo periodo si apre con il 2+1 di Young, per il 52-56. Mian infila un’altra tripla, ma Young replica prontamente con il 54-59. Cantù però ricuce ancora una volta e con Hickey si riporta a meno uno, quando si entra negli ultimi cinque minuti. E’ ancora il play americano a far impazzire la difesa trapanese, infilando il canestro che vale il sorpasso sul 60-59. Trapani però risponde da capolista e con Imbrò, prova a zittire il pubblico di Desio con due triple da fenomeno per il 60-65. Mobio fa più sette, obbligando Cagnardi al minuto di sospensione. Hickey con il meno cinque prova a riaprire i giochi, poi Young trova il meno tre quando si entra a un minuto dal termine. Cantù recupera palla, ma Bucarelli la riperde immediatamente permettendo a Trapani di trovare due punti facili facili per il 64-69 con il solito Imbrò. La tripla di Moraschini vale il meno tre, ma è ormai troppo tardi e il 2/2 di Marini in lunetta chiude i conti. A Desio finisce 67-71.

MVP BASKETINSIDE.COM: Imbrò