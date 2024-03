Trapani con carattere fa sua la sfida con Udine

Buona la prima di coach Diana in casa Trapani Shark, che rialza la testa dopo la batosta in Coppa Italia e riprende la marcia in campionato. Partita sporca ma intensa, con Udine che regge l’urto per 30 minuti ma crolla al tiro nell’ultimo quarto, garantendo a Trapani di portarla a casa sul 78-66 finale.

Trapani Shark – APU Udine: 78-66 (21-21, 38-40, 56-56 )

Trapani Shark: Notae 13, Horton 18, Renzi 2, Mian 7, Mollura 4, Mobio 4, Marini 9, Rodriguez 9, Pullazi 12

APU Udine: Alibegovic 14, Cannon 10, Caroti 7, Arletti 4, Gaspardo 4, Delia 2, Daros 1, Monaldi 12, Ikangi 12,

Quinto appuntamento della fase ad orologio per Trapani, (deve recuperare quella con Cento), che coincide con la prima assoluta di coach Andrea Diana, nuovo capo allenatore degli Shark dopo il cambio in panchina voluto dal presidente Antonini, che ha interrotto il rapporto con lo storico coach Daniele Parente. Una partita carica di curiosità e aspettative, sopratutto per i granata, chiamati adesso ad un passo ulteriore in un cammino fin qui quasi perfetto in campionato, che non coincideva però con i voleri della propietà, che ha deciso di cambiare. Udine, di coach Vertemati, è imbattuta in questa seconda fase, e non è certo l’avversaria piu morbida, con un roster profondissimo, tanto entusiasmo e l’innesto del lungodegente Cannon di nuovo disponibile, anche se perde Clark per problemi fisici.

Pronti via e il piazzato di Mian apre la contesa, in un match subito molto fisico e intenso sottocanestro, con Alibegovic che la pareggia dopo i primi 2 minuti con un canestro per parte. Il gioco da 3 punti di Noate riscalda il pubblico del palashark, anche se Ikangi trova la prima tripla della serata poco dopo. 7-7 il punteggio dopo i primi 5 minuti, con qualche errore di troppo ma anche molta attenzione in fase difensiva. Horton con un libero e una schiacciata riporta avanti i suoi sul 10-7, per un finale movimentato che finalmente si infiamma. Alle triple di Rodriguez , Mian e Marini sulla sirena, rispondono Alibegovic, Gaspardo e Monaldi dalla distanza, per tenere tutti in parità dopo i primi 10 minuti sul 21-21.

Si torna in campo e Pullazi, Renzi e Mollura fanno capolino in casa Shark, mentre Cannon e Arletti provano a trovare spazio dall’altro lato. Il tecnico a Marini e la tripla di Ikangi danno fiducia a Udine, che trova il primo allungo del match e soprassa al 12′ sul 23-27, costringendo coach Diana al primo timeout della sua avventura a Trapani. Notae esce bene dalla pausa tecnica e infila la bomba del -1, ma Cannon inizia a prendere fiducia, mettendosi in propio e smistando assist. Marin e Pullazi rimettono Trapani avanti, ma è Gaspardo a tenere Udine un punto sopra sul 32-33. L’elastico resta cortissimo, tra alti e bassi simili sia in attacco che in difesa. A Marini e Mobio, rispondono nei minuti finali Monaldi e un super Caroti, che mette la tripla del 38-40 a meno di 1 minuto dal termine, con Trapani incapace di costruire ulteriori attacchi fino alla seconda sirena, che rimanda Udine negli spogliatoi avanti di 2 lunghezze.

Si torna in campo con un bel testa a testa tra Cannon e Horton, subito presenti a referto. Con Imbrò sempre in panchina tocca a Rodriguez dirigere gli attacchi granata, che tornano a -1 sul 45-46 al 23′. Tra errori, basse percentuali e “zone press” da entrambi i lati, le soluzioni a canestro latitano, con Horton che al 25′ trova di forza un gioco tra 3 punti pesante per tornare avanti 48-46. Ikangi rimette i suoi avanti dalla distanza a 3 minuti dal termine sul 48-49, per un match quasi allo specchio, che fatica a trovare un suo padrone, ma anche fluidità e gioco. La scintilla prova a darla il capitano Marco Mollura, che esce dai blocchi e trova il gioco da 4 punti a 90 secondi dalla terza sirena per allungare sul 56-51, rianimando il Palashark. Nelle difficoltà è ancora Ikangi ha tirare la carretta biaconera con l’ennesima tripla. Il finale di tempo però è incandescente, con gli arbitri che valutano un movimento in attacco di Mollura come una ginocchiata, ben oltre il fallo in attacco, che tra le proteste lo porta fino all’espulsione del campo. Alibegovic fa 2 su 2 dalla lunetta e impatta sul 56-56 a fine terzo quarto tra le veementi proteste del Palashark.

Si torna in campo con la tripla di Monaldi corrisposta da quella di Pullazzi, che fa salire i decibell e la tensione, non certo in canovaccio e il continuo equilibrio del match. Notae trova liberi importanti per salire 63-59 al 33′, ma non sa allungare, anche perche Udine resta arida in attacco, fallendo almeno 3 attacchi in serie, caricandosi di falli. Trapani si presenta in lunetta prova a scavare ancora un po di margine, e con il 2/2 di Rodriguez si tiene avanti 65-59 a 5 minui esatti dal termine, che diventa anche il massimo vantaggio della serata. Udine sembra arrancare, resta imprecisa e Horton in sottomano allunga ancora dopo sul 67-59 con conseguente timeout di coach Vertemati. Trapani prova a tenersi stretto questo tesoretto e poco dopo anche Diana vuole parlarci su sul 69-62 a 3.30 dalla fine. Trapani concede, ma Udine non accetta diversi inviti, fallendo ripetutamente occasioni per tornare in scia, ostinandosi a diversi tiri dalla distanza sparati sul ferro. Si va avanti a falli e liberi, con Pullazzi prima e Alibegovic dopo, che tengono Trapani avanti 71-64 a 2 minuti dalla sirena finale. Udine non sa piu segnare e paga dazio nel’ultimo quarto. Trapani è un pizzico più lucida e precisa, mette fieno in cascina ancora dalla lunetta e sul 73-64 a 1 minuto dal termine vede lo striscione del traguardo. Il punto esclamativo lo mette Pullazzi e la sua tripla decisiva, con Udine che collassa con l’ennesimo tiro fallito di un 4 periodo fallimentare al tiro. La festa al PalaShark può partire, per il 78-66 che segna il miglior viatico per coach Diana.