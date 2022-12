Trapani non c’è e Torino passa senza affanni

Match a senso unico quello delle ore 12 al Palauriga, dove Trapani incassa la 4 sconfitta casalinga contro la Reale Mutua Torino. Evidenti limiti in attacco e una difesa in crisi non lasciano scampo ai granata. Torino con più qualità e spessore tecnico porta meritatamente la partita a casa con ben 5 uomini in doppia cifra.

Pallacanestro Trapani – Reale Mutua Torino: 67-80 (15-19, 29-44, 47-61)

Pallacanestro Trapani: Mollura 20, Carter 12, Stumbris 12, Massone 7, Romeo 7, Tsetserukou 6, Guaiana 3,

Reale Mutua Torino: Schina 13, Pepe 12, Vencato 12, De Vico 11, Guariglia 11, Poser 8, Mayfield 6, Ikangi 5, Jackson 2

Trapani ritorna al Palauriga 15 giorni dopo la beffa del canestro piegato e la conseguene sconfitta a tavolino contro Rieti, ma più rigenerata dalla vittoria di Cremona e dal buon inserimento del neo acquisto Stumbris, che ha sostituito il “tagliato” Jenkins. Torino dal canto suo arriva in Sicilia in buona forma, con sole due sconfitte stagionali e la consapevoleza di essere una big del campionato.

Il 5-0 di Schina apre le danze del match, mentre Trapani, dopo un paio di attacchi falliti, infila la prima tripla con capitan Mollura dopo i primi 3 minuti di gara. Torino muove bene il pallone e sale 5-10 al 5′ minuto, ma due triple in serie firmate Romeo e Guaiana regalano a Trapani il primo sorpasso del match sul 11-10 poco dopo. I granata faticano a penetrare e si affidano troppo al tiro dalla distanza, che nel primo quarto si attesta sul 4/11. Viceversa Torino trova i piazzati e i sottomano di Guariglia e Vencato per chiudere avanti alla prima sirena sul 15-19.

Riparte la lotta e Ikangi e Mollura si scambiano due triple in avvio. Al 13′ Simone Pepe si mette in proprio e con un break di 6 punti a 0 allarga la forbice in un amen sul 20-30 per gli ospiti, che vanno per la prima volta oltre la doppia cifra di vantaggio. Il timeout di coach Parente è immediato, ma non redditizio. Trapani non trova sbocchi, si ostina al tiro da lontano e non produce. Torino affonda la lama nella difesa granata, tagliandola a fette con Poser e Vencato per stare ampiamente avanti 24-36 a 3 minuti dal riposo lungo. Trapani resta impacciata in difesa e del tutto in balia di Pepe e compagni, mentre in attacco sbatte sistematicamente contro il muro piemontese. Il risultato a fine secondo quarto non ammette repliche: 29-44.

Si torna in campo con una montagna da scalare per Trapani, che resta impantanata nei suoi difetti e del tutto incapace di perforare la difesa di coach Ciani. I granata continuano a sparare a salve dalla distanza, lasciando a Torino strada libera per toccare il +21 al 23′ sul 31-52. Carter e Stumbris non pungono sotto canestro, il resto della squadra non produce e Torino dorme sogni tranqilli. Pepe, Schina e Poser banchettano in area granata per il 39-59 al 27′. Un pizzico d’orgoglio della coppia Mollura/ Stumbris permette ai granata un sussulto di un break di 8-0, quanto basta per riaccendere il Palauriga e avvicinare Trapani sul 47-59 a meno di 1 minuto dal termine, prima del piazzato di Ikangi che fissa il punteggio alla terza sirena sul 47-61

Il 2+1 di Mollura che apre l’ultimo quarto, prova ad essere anche un ultimo appiglio per i granata, ma De Vico e la sua successiva tripla sembrano non essere d’accordo. Trapani tenta un pressing piu aggressivo, anche a costo di caricarsi di falli, ma la poca lucidità al tiro non fa sconti. Torino da parte sua gestisce bene il margine e resta precisa ai liberi, per rimanere avanti 59-72 a 5 minuti dalla fine. Trapani resta lontana da un vero break per rialzarsi, rosicchiando appena qualche libero e nient’altro. Il solco è segnato, il canestro granata è quasi un’utopia e il match mestamente si spegne verso un finale ben delineato. il 67-78 a meno di due minuti dal termine non lascia piu speranze a Massone e compagni, che incassano la quarta sconfitta casalinga con il punteggio di 67-80