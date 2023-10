Trapani non delude e supera Casale

Si alza il sipario sul nuovo e ristrutturato PalaShark per la prima in casa di Trapani, che ritrova il pubblico delle grandi occasioni con 1700 abbonati e oltre 3000 presenti. Uno spettacolo che la nuova squadra del presidente Antonini ripaga con una vittoria dura e di certo non facile, raggiunta nel finale con la spinta di uomini importanti come Notae e Imbrò.

Trapani Shark – Casale Monferrato: 91-85 ( 32-23, 48- 51, 69-68, )

Trapani Shark: Notae 31, Imbrò 20, Mollua 10, Marini 9, Rodriguez 9, Mobio 6, Mian 3, Renzi 3.

Casale Monferrato: Kelly 26, Calvazara 16, Zucca 16, Pepper 13, Martinoni 8, Fantoma 4, Poom 2.

Inizio subito dinamico, con entrambe le squadre predisposte all’attacco e subito a canestro con tanti uomini. Notae fa presto a prendere in mano le redini del gioco di Trapani, smazzando i primi assist o concludendo in propio. Due giochi da 3 punti a metà primo quarto valgono il 13-11 granata, ma Casale risponde colpo su colpo e con un 5-0 di Kelly trova anche il primo vantaggio ospite al 7′ sul 13-16. Il ritorno in campo di capitan Mollura dopo un lungo infortunio vale subito uno sfondo a suo favore e i primi liberi della stagione. Nei minuti finali del primo periodo sale in cattedra il talento di Imbrò, che con due triple in serie spinge Trapani sul 25-20 a poco piu di 1 minuto dalla prima sirena. Entrano Renzi e Mian e Casale fatica a contenere la nuova spinta locale, che ancora con Notae tocca la doppia cifra di vantaggio sul 30-20. Nei secondi finali Zucca trova il -3 dalla distanza, ma Mollura in acrobazia sulla sirena fissa il primo quarto sul 32-23.

Si riparte pronti via e Kelly va in doppia cifra personale con la tripla che riporta Casale sul -6. Ma se il n.4 ospite è la vera spina nel fianco, Trapani ha un Notae motruoso, che prima si crea e realizza tre liberi di fila e poi firma altre due triple in serie, toccando il ventello a referto gia metà secondo quarto. La sfida con Kelly continua e al 15′ Casale regge bene l’urto e resta ampiamente in scia sul 41-40, con coach Parente che chiama il suo primo timeout. Kelly regge al meglio tutto l’attacco piemontese e firma il nuovo sorpasso ospite sul 43-45 e il 22 punto personale di una gara gia pazzesca. Con entrambe le difese a zona gli ultimi minuti del quarto regalano tanta fisicità e qualche libero in più, spostando l’asticella sul sano agonismo. Con lo 0/2 di Pullazi e qualche scelta sbagliata, Trapani finisce in affanno il quarto, incassando una doppia tripla di Zucca che regala a Casale il massimo vantaggio di serata sul 45-51. La tripla di Imbrò con relativo libero supplementare fallito addolcisce il finale dei granata, che vanno al riposo sotto di 3 punti sul 48-51.

Trapani alza la voce in avvio di terzo periodo, firmando un pesante 5-0 con la tripla di Marini e la rubata in contropiede ancora di Notae, per il nuovo vantaggio locale sul 53-51 che riaccende il PalaShark. I raddoppi su Kelly lasciano però spazio a Pepper e Martinoni, che con le giuste responsabilità trovano buone soluzioni nelle mani dei piemontesi. L’elastico è cortissimo e al 25′ Casale è avanti di 1 sul 57-58, certificando una serata dalle percentuali al tiro elevatissime da entrambi i fronti. I ritmi restano alti, con entrambe le formazioni che non vogliono risparmiarsi. Ci vuole tutta l’esperienza di Andrea Renzi al 27′ per piazzare un gioco da 3 punti di un certo peso e riportare i suoi avanti 64-60. Sfida di nervi e contatti che regalano un finale di terzo quarto assai intenso ed equilibraro. Nel minuto finale Kelly e Calzarava riportano sotto gli ospiti su 65-64, Rodriguez trova lo spunto per allungare ma sulla sirenza da 8 metri ancora le mani calde di Calzarava riportano tutto sul piano dell’eqilibrio sul 69-68.

Co un Kelly gravato da 4 falli e richiamato in panchina e ancora Calzarava a fare la voce grossa, decidendo di aprire al meglio anche l’ultimo periodo per riportare avanti i suoi al primo attacco sul 69-70. Le bocche da fuoco dalla distanza si riaccendono in un amen, e le triple di Mollura e Mian da un lato e Zucca e Pepper dall’altro tengono i 3000 mila del PalaShark incollati alla sedia sul 75 pari. Il testa a testa non si schioda, con Mobio che trova due punti comodi, ma ancora Calzarava tiene botta al minuto 35′ sul 82-80. Kelly saluta la comagnia con 5 falli e il pubblico del PalaShark sente il momento e alza i decibell del palasport, venendo premiati dalla freddezza di Matteo Imbrò, che timbra due triple in serie pesantissime che spingono Trapani 87-80 al 36′ e costringono coach Di Bella all’immediato timeout. Martinoni però non ci sta, e con due splendide giocate tira i suoi dalle secche rispondendo da vero fuoriclasse con un 4-0 da urlo. 87-84 al 37′ e il timeout stavolta è di coach Parente. Un paio di scelte errate da entrambi fronti lasciano un margine minimo ai locali ad 1 minuto dal termine sul 87-85. Notae si regala due liberi per scappare +4 a 40 secondi dalla sirena. Difesa forte e Pepper fallisce la tripla dall’arco. Rimbalzo Trapani e fallo su Ibrò che però fa 1 su 2 ma lascia i suoi sul +5 a 20 secondi dalla fine. Con le spalle al muro e senza più la spinta di Pepper e Zucca, Casale alza bandiera bianca, lasciando a Trapani il successo per 91-85 e l’abbraccio del suo pubblico.