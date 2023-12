Trapani non perdona e stende Milano senza affanni

Trapani firma la 9 sinfonia consecutiva travolgendo in casa l’Urania Milano 104-83 e resta saldamente al comando del girone verde di serie A2. Altro match di fatto mai senza storia e condotto dall’inizio alla fine con 6 uomini in doppia cifra e una forza d’urto di squadra impressionate. Milano mai pervenuta

Trapani Shark – Urania Milano: 104-83 (23-18,54-35, 83-58,)

Trapani Shark: Horton 18, Notae 16, Imbrò 13, Pullazi 11, Marini 10, Radriguez 10, Renzi 9, Mian 5, Mollura 5, Pugliatti 4 Mobio 4

Urania Milano: Montano 19, Landi 15, Potts 13, Amato 11, Cavallero 10, Lupusor 8, Piunti 3, Bonacini 2, Severini 2.

Altro pienone e altra domenica di tifo e passione per la Trapani Shark e i suoi tifosi, nella sfida casalinga contro l’Urania Milano. Granata a caccia della nona sinfonia consecutiva e del primato solitario sempre in vetta; lombardi in striscia da due vittorie e in lotta per le posizioni di vertice. Horton, premiato MVP del mese di novembre dal presidente Antonini, si presenta schiacciando al ferro i primi 2 punti del match, mentre l’antisportivo di Amato innesca la furia granata, che con Notae, Imbro e Mian, investe Milano con un 9-0 in 2 minuti che costringe coach Villa subito al timeout. Milano fatica ad entrare in partita, respinta dalle stoppate di Notae e Horton e dalla grande energia degli shark di inizio partita. La tripla di Amato al 5′ sblocca finalmente il punteggio dei lombardi, per un 13 a 3 iniziale che sembra una piccola scossa per gli ospiti, che prima con Lupusor e poi con Landi e la tripla di Montano, entrano in partita risalendo sul 19 a 13 a 2 minuti dalla prima sirena. Il neo entrato Marini si presenta con 4 punti in serie che ridanno fianto ai granata, ma la tripla sulla sirena di Piunti rimette ampiamente Milano in scia sul 23-18.

Le triple di Landi da un lato e Pullazi dall’altro aprono il secondo quarto, con Milano sempre alla ricerca del tiro dal perimetro con un freddo 3/12 nel primo quarto. Marini da 4 prova prendersi le sue responsabilità e insieme ancora a Pullazi rimette gli squali sulla doppia cifra di margine sul 33-23 al minuto 15′, per poi tenere premuto l’acceleratore con le triple in serie di Mian, Imbro e Renzi e scappare al 16′ sul 42-27. Con un Potts spento e ancora fermo a 0 punti, Milano di fatto è senza americani, finendo nel tritacarne dei granata, che a 3 minuti dal riposo lungo toccano il +20 sul 47-27 con l’assolo di Notae. Un buono spunto di Lupusor ridà un piccolo alito di speranza alla Urania, che timbra un 6 -0 di break e costringe coach Parente a parlarci su a 1 minuto dal riposo lungo sul 49-35. Usciata dal timeout perfetta, con Notae dalla distanza e Marini che rimettono i granata sulla retta via e sul +19 a fine secondo quarto sul 54-35.

Ad inizio terzo quarto il dato di Milano dalla distanza si aggiorna a 4/21 con l’ennesima tripla fallita da Lupusor. Trapani con 7 su 11 dopo 20 minuti viaggia un pò meglio, ma al contrario non ne fa la sua unica vera arma d’attacco. Amato ha più fortuna, rimpinguando il referto meneghino, anche se Trapani di certo non sta a Guardare. Notae, Horton e la tripla di Imbrò mantengono ampie le distanze tra le due compagini, con un +21 al 25′ minuto sul 66- 45. Trapani diverte e si diverte, tenendo sempre alto il ritmo senza accusare cali. Milano non ha ne la forza ne il motore per rimettersi in gioco, forzando scelte e tiri, andando costantemente in confusione. Marini, Horton e Rodriguez allargano ancora la forbice che sfiora anche i 30 punti di margine sul 74-45 a 3 minuti dal termine, per poi attestarsi sul 83-58 di fine 3 quarto.

Il 5-0 di Rodriguez e Renzi in avvio di ultimo periodo stavolta sfonda davvero il muro del +30 che di fatto fa partite con largo anticipo i titoli di coda. Anche Milano sembra non rederci più, con ampie rotazioni dalla panchina e un po di riposo per i meneghini, in vista delle successive gare. Largo ai giovani e alle seconde scelte per un match gia consegnato alla storia al 35′ sul 94 -67. L’attesa per i 100 punti dura poco e arriva al 37′ con il giovane Pugliatti a firmare il 101-76. Montano e Cavallero rendono meno amara la sconfitta, che per Milano arriva inevitabile alla sinera sul 104 -83 finale.