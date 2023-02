Trapani non pervenuta, la Juvi Cremona passa agevolmente

Partita a senso unico per la Juvi Cremona, che torna al successo in un match chiave per la salvezza e inguaia i granata. Match di fatto a senso unico sin dall’inizio, dove Trapani paga a caro prezzo un pessimo primo quarto, trascinandosi il pesante fardello per tutto il match senza mai entrare in partita.

2B Control Trapani – Ferraroni Juvi Cremona 69-85 (13-28, 23-18, 17-18, 16-21)

2B Control Trapani: Gabriele Romeo 15 (5/9, 1/4), Andrea Renzi 15 (5/9, 1/1), Federico Massone 14 (5/10, 1/5), Marco Rupil 11 (4/5, 1/4), Vincenzo Guaiana 7 (3/9, 0/4), Kiryl Tsetserukou 7 (3/5, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Roberts Stumbris 0 (0/0, 0/1), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Federico Massone, Kiryl Tsetserukou 6) – Assist: 17 (Federico Massone, Marco Rupil, Vincenzo Guaiana 4)

Ferraroni Juvi Cremona: Bryce Douvier 28 (9/14, 1/2), Trevon Allen 18 (4/8, 3/6), Davide Reati 15 (1/2, 4/8), Niccolò Giulietti 10 (4/4, 0/1), Ferdinando Nasello 8 (4/4, 0/0), Eugenio Fanti 6 (2/4, 0/3), Alfredo Boglio 0 (0/0, 0/2), Luca Vincini 0 (0/0, 0/0), Simone Roberto 0 (0/0, 0/0), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Eugenio Fanti 7) – Assist: 16 (Eugenio Fanti 4)

Reduce da due vittore pesantissime in chiave salvezza, la Pallacanestro Trapani cerca il tris ospitando nell’anticipo di mezzogiorno la Juvi Cremona, provando a ridimensionare al minimo le gravi assenze di Carter e di capitan Mollura, fermi ai box per infortunio. Lombardi in piena crisi con 4 sconfitte di fila e ultimi in classifica insieme a Casale e Rieti a quota 10 punti. Ospiti subito dinamici e caldi al tiro, con ben due triple in tre minuti firmate da Douvier e Allen. Massone non basta ai granata per tenere in scia Cremona, che dopo 5 minuti gia scappa sulla doppia cifra di margine sul 7-17, grazie al gioco da tre punti ancora di Douvier. Parente chiama timeout e tira dentro anche Renzi, ma il canestro diventa un nemico, finedo per litigarci continuamente. Cremona trova giochi e soluzioni comode da tutti i suoi uomini, con Reati e Nasello che partecipano alla festa del primo quarto, che gli ospiti portano comodamente a casa sul punteggio di 13-28.

Trapani prova ad essere piu aggressiva in difesa ad inizio secondo quarto e con una tripla di Rupil che ridà animo al pubblico locale. Ma fatica maledettamente a stoppare le linee di passaggio ospiti, sempre precise e vincenti, con Giulietti e Reati impeccapili. Il margine resta ampio sul 22-36 al 15′ minuto, con Cremona che taglia letteralmente a fette la difesa granata e punge costantemente sotto canestro. Il 5-0 firmato Renzi prova a dare una scossa ai padroni di casa, che insieme al contropiede di Massone torna a -11 sul 31-42 a due minuti dal riposo lungo. Reati e poi Allen spezzano i facili entusiasmi di Trapani, che con i liberi di Renzi riescono comunque a rimanene a 10 punti di margine alla seconda sirena sul punteggio di 36-46.

Si torna in campo e Tsetserukou accorcia a -8. Gli da una grossa mano Romeo, che piazza una tripla pesante un piazzato comodo, garantendo a Trapani di ricucire ancora lo strappo fino al -5 al 22′ minuto sul 43-48. L’inerzia sembra cambiare in favore dei padroni di casa, con Cremona decisamente piu impacciata in attacco e meno solida in difesa. 50-55 in punteggio al 25′, con Douvier che prova a tenere dritta la barra di Cremona, che cerca di ricompattarsi accanto al suo numero 31. Le tappe che potano all’aggangio sono ancora tante per i padroni di casa, che rifiatano in salita, lasciando ad Allen e Giulietti di restare avanti di 7 sul 51-58 a meno di 2 minuti dalla fine del terzo quarto. Il Reati show che si presenta nell’ultimo minuo di gara, ricaccia poi nuovamente indietro i granata. il n.8 ospite infatti becca due triple in serie, (una sulla prorpio sulla sirena), che raffreddano la temperatura del Palauriga e rilanciano Cremona sul 53-64.

Con un ultimo quarto da giocare, Trapani riparte da Renzi verso l’ennessimo tentativo di un match in costante rimonta. Massone e compagni sbattono ancora su un super Douvier, che riallaccia la corrente in casa Juvi, tenendo ampiamente a galla i suoi nei momenti più duri. Trapani allenta la sua morsa in difesa, regalando due giochi da tre punti consecutivi agli ospiti, che scappano in maniera decisa sul 57-72 al 33′ minuto. Tra alti e bassi Renzi riporta i sui a -10 sul 62-72 a 5 minuti dalla fine, ma quando Cremona concede ancora qualcosa, l’attacco granata si inceppa ancora una volta, vanificando ogni tentativo di break decisivo. Nel momento peggiore di Cremona, Trapani annaspa pesantemente in attacco, tornado a litigare con il canestro e mandando in fumo ogni tentativo di rimonta. Cremona ringrazia e con Giulietti e Reati allunga in maniera decisiva le mani sul match. il 62-79 a due minuti dalla fine non lascia più spazio alla speranza, trascinandosi mestamente verso una brutta sconffitta,che si materializza alla sirena finale sul punteggio di 69-85.