Trapani, primo KO con la JB Monferrato

Al Pala Ferraris una Monferrato Basket senza due titolari conquista un’importantissima vittoria battendo 70-65 la 2B Control Trapani. La formazione di Parente parte forte portandosi sull’8-12 ma poi il black out: Trapani non segna per 10 minuti consecutivi e Casale va al riposo lungo sul 33-22. Nella seconda parte di gara i granata riconquistano la parità (40-40) ma un altro break di uno stellare Redivo (saranno 24 alla fine per lui) permette ai padroni di casa di riconquistare un vantaggio che saranno capaci di gestire fino alla fine.

1°Quarto: Trapani comincia con Carter e Jenkins insieme a Massone, Guaiana e Mollura. Primo canestro per Carter. Ghirlanda pareggia con un 2/2 dalla lunetta. Jenkins segna da 3. Botta e risposta tra Carter e Martinoni prima di un’altra bomba di Jenkins. Martinoni da sotto segna ancora per il -2 di Casale (10-12). Trapani non trova più il canestro commettendo tanti errori. Nel finale di quarto si accende Ellis che segna 5 punti consecutivi. Leggio segna 2 punti e Monferrato, in pochi secondi piazza un parziale di 7 a 0, chiudendo sul 17-12.

2°Quarto: Martinoni ne fa due di fila, Ellis segna da 3 e i padroni di casa volano sul +12 (24-12). Parente chiama timeout. Trapani non segna ormai da diversi minuti. Carver da 2 prima del canestro di Massone che blocca l’emorragia per Trapani (26-14). Massone fa 1/2 dalla lunetta. Carter segna in allontanamento e Carver risponde dalla parte opposta. Martinoni ancora da sotto e Massone ne fa due consecutivi (30-21). Ellis segna da 2. Dieng e Redivo fanno 1/2 dalla lunetta. Parente costruisce l’ultima azione del quarto con Massone che sbaglia in penetrazione. Si va al riposo lungo sul 33-22.

3°Quarto: Martinoni segna i primi 2 punti del quarto. Risponde Mollura con 5 punti consecutivi prima di due canestri di Massone e Jenkins: parziale di 9 a 0 e punteggio di 35 a 31. Coach Valentini chiama timeout. Redivo trova un canestro da 8 metri allo scadere dei 24″ e Jenkins risponde con 8 punti di fila portando Trapani al pareggio (40-40). Monferrato risponde con un minibreak che la riporta avanti sul 45-40. Redivo ne fa 2 di fila e Monferrato è di nuovo +9. Massone accorcia da 2 e Redivo fa 2/2 dalla linea della carità. Massone segna l’ultimo canestro del quarto che si chiude sul 51-44.

4°Quarto: Martinoni da 2 apre l’ultimo quarto. Gli risponde Romeo con i primi punti della sua partita. Ancora Romeo in penetrazione e Carter con un 1/2 dalla lunetta portano Trapani a -4. Mollura in lunetta fa 2/2 imitato da Redivo. Parente chiama timeout a 4′ dalla fine sul 59-53 per i padroni di casa. Redivo segna prima da oltre l’arco e poi fa 2/2 dalla lunetta. Mollura segna da 3 (66-60) alle porte dell’ultimo minuto. Ellis fa 0/2 dalla lunetta e Romeo ne fa 2 in penetrazione. Martinoni segna in tap-in (68-62) e Trapani sbaglia l’azione successiva. Ghirlanda dalla lunetta segna i liberi della staffa anche se Mollura realizza la bomba del -5. Finale 70-65.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO-2B CONTROL TRAPANI 70-65

(17-12; 16-10; 18-26; 19-18)

MONFERRATO: Ellis 13, Carver 8, Martinoni 16, Redivo 24, Leggio 5, Castellino, Formenti ne, Poom, Ghirlanda 4, Luparia ne, Mele. All. A. Valentini

TRAPANI: Carter 12, Massone 15, Tsetserukou, Jenkins 20, Guaiana, Romeo 2, Dieng 1, Minore, Kovachev. All. Parente