Trapani sbanca Latina e conquista la salvezza

By

Benacquista Assicurazioni Latina – 2B Control Trapani 72-85 (20-23, 27-16, 5-22, 20-24)

Benacquista Assicurazioni Latina: Andy Cleaves ii 19 (2/5, 4/9), Alexander Cicchetti 11 (4/7, 1/1), Salvatore Parrillo 10 (2/4, 2/6), Alberto Cacace 9 (2/3, 1/4), Giordano Durante 9 (1/1, 1/2), Yancarlos Rodriguez 8 (1/2, 1/6), Abdel Fall 3 (1/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/4), Samuele Moretti 0 (0/4, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 31 12 + 19 (Alexander Cicchetti 11) – Assist: 12 (Andy Cleaves ii, Yancarlos Rodriguez 3)

2B Control Trapani: Gabriele Romeo 18 (3/7, 2/4), Andrea Renzi 18 (4/6, 2/3), Roberts Stumbris 16 (0/2, 4/9), Steven Davis 14 (5/8, 0/1), Federico Massone 8 (1/2, 2/4), Vincenzo Guaiana 7 (2/4, 0/1), Kiryl Tsetserukou 4 (2/6, 0/0), Marco Rupil 0 (0/1, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Steven Davis 10) – Assist: 13 (Gabriele Romeo 6)

1°Quarto: Trapani parte con Romeo, Guaiana, Stumbris, Davis e Tsetserokou. Ottimo avvio granata con Davis, Stumbris e Romeo e coach Gramenzi che è costretto al timeout (0-10). Rodriguez segna i primi 3 punti per Latina. Fall fa 1/2 dalla lunetta. Cicchetti accorcia ancora. Stumbris torna a segnare da oltre l’arco. Cleaves segna da 3. Romeo da 2 e Andrea Renzi con due liberi per il 9-17. Durante segna con il fallo. Renzi risponde da 2 e Viglianisi colpisce da lontano. Durante segna un libero, Cicchetti segna dalla media e coach Parente chiama timeout sul 18-19. Stumbris segna un libero e Cacace impatta a quota 20. L’ultimo tiro è di Massone che ruba palla a Cleaves e segna da lontanissimo 20-23

2°Quarto: Subito Cleaves da 3 per il pari. Davis riporta avanti Trapani. Cleaves ancora per il pari. L’americano di Latina è on-fire è segna il primo vantaggio per i suoi (28-25). Anche Durante segna da lontano e Parente è costretto al timeout (31-25). Stumbris e Cacace botta e risposta da 3. Cleaves ancora da lontano, Parrillo e Cacace da due e Latina prova a scappare (41-28). Segna Guaiana e segna Cacace con due liberi. Davis e Romeo accorciano da 2. Fall segna da sotto. Massone e Cicchetti segnano da 2. L’ultima azione è di Guaiana che segna con il fallo. Si va al riposo sul 47-39

3°Quarto: Davis e Tsetserukou avvicinano Trapani. Cleaves segna per Latina. Stumbris colpisce ancora da lontano. Davis fa 1/2 ai liberi. Latina fa fatica e Trapani risale fino al -1 (49-48). Romeo riporta avanti i suoi. La difesa di Trapani fa la differenza e Latina non trova fluidità in attacco. Renzi segna due liberi (49-52). Durante segna due liberi. Gli risponde Romeo. Cleaves fa 1/2 e Renzi segna da lontano (52-57). Guaiana ne fa due dalla lunetta. Tsetserukou segna da due. Latina sbaglia l’ultimo attacco e si chiude il quarto sul 52-61.

4°Quarto: Subito Renzi dalla media. Gli risponde Cicchetti. Davis segna con il fallo ma sbaglia il libero. Renzi e Cicchetti colpiscono da oltre l’arco. (57-68). Parrillo prova a scuotere i suoi. Davis risponde con un libero. Tre liberi per Rodriguez e Latina risale (66-69). Davis fa 2/2. Massone colpisce da lontano e Trapani respira (66-74). Parrillo segna due ma Romeo realizza ancora da lontano. Rodriguez accorcia e Parente chiama timeout a 2’39” dalla fine sul 70-77. Renzi segna da sotto. Latina sbaglia e Renzi segna il +11 a 40” dalla fine. Negli ultimi secondi si segna soltanto dalla lunetta, ma la gara è nelle mani di Trapani. 72-85

UFF. STAMPA PALL. TRAPANI