Trapani sbanca Torino

Reale Mutua Torino – 2B Control Trapani 94-96

Parziali: (24-25; 16-26; 26-33; 25-12)

Reale Mutua Torino : Simone Pepe 23 (1/4, 6/13), Tommaso Guariglia 12 (4/9, 0/3), Demario Mayfield 11 (1/1, 3/8), Luca Vencato 11 (4/4, 0/2), Ronald Jackson 11 (2/6, 2/5), Niccolo De vico 9 (1/2, 1/6), Matteo Schina 9 (3/4, 1/6), Federico Poser 8 (4/6, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/6, 0/0), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Giorgio Dalle ave 0.

2B Control Trapani : Roberts Stumbris 27 (3/4, 5/10), Andrea Renzi 19 (3/6, 3/5), Marco Rupil 17 (5/6, 2/5), Gabriele Romeo 13 (5/10, 1/2), Vincenzo Guaiana 13 (3/6, 1/4), Kiryl Tsetserukou 5 (1/2, 0/0), Giovanni Minore 2 (1/1, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Federico Massone 0 (0/0, 0/0)

CRONACA

1°Quarto: Trapani parte con Rupil, Romeo, Guaiana, Stumbris e Tsetserokou. Guaiana stappa la partita con una bomba. Guariglia e Mayfield firmano il primo sorpasso. Tsetserukou fa il pieno dalla lunetta. Mayfield e Stumbris segnano da 3. De Vico in lunetta fa 2/2. Rupil pareggia a quota 9. Jackson fa 1/2 e Guaiana segna in penetrazione. Jackson segna ancora da 3. Guaiana segna con il fallo (15-14). Schina segna per Torino. Romeo, Renzi e Guaiana firmano 7 punti di fila e coach Ciani chiama timeout sul 17-21. De Vico accorcia per Torino. Renzi colpisce dalla media. Schina accorcia. Romeo segna ma Pepe lancia una preghiera che trova il fondo della retina. 24-25

2°Quarto: Si riprende con Stumbris, Pepe e Renzi che colpiscono da 3. Poser schiaccia, Renzi segna ancora da 3. Stumbris ancora da oltre l’arco e Trapani scappa a +8 (29-37). Vencato fa 2/2 dalla lunetta ma Renzi ribatte. La difesa di Trapani lavora bene e coach Ciani chiama timeout sul 31-40. Romeo segna con il fallo ma non converte il libero. Vencato accorcia ma Stumbris è on-fire. Tecnico a Vencato e Trapani vola a +13. Torino segna 6 punti di fila e coach Parente ci vuol parlare su sul 39-46. Minore segna i suoi primi due punti. Stumbris da 3 è bollente. De Vico e Guariglia segnano dalla lunetta. Trapani sbaglia l’ultimo possesso con Renzi e si va al riposo sul 43-51

3°Quarto: Jackson e Romeo aprono con una tripla. Guariglia segna da sotto e ancora Romeo segna in penetrazione. Trapani trova due bombe di Rupil e coach Ciani chiama timeout sul 51-64. Guariglia e Romeo botta e risposta. Guaiana fa 2/2 dalla lunetta (53-68). Tsetserukou ne fa soltanto uno. Schina segna per Torino. Arriva un altro tecnico per Torino e Trapani vola a +17 (55-72). Sempre Pepe trova 6 punti di fila. Stumbris ne segna 4 di fila e Trapani ricaccia indietro Torio (61-76). Poser segna ma Rupil risponde con il fallo antisportivo a Pepe. Stumbris è preciso dalla lunetta e Trapani vola a +18 (63-81). Due triple consecutive di Mayfield e Schina, ma Renzi si guadagna tre liberi (69-84). Torino sbaglia la rimessa e si va all’ultimo quarto sul 69-84.

4°Quarto: Jackson inchioda i primi due punti. Stumbris segna ancora da 3. Rupil dalla media. Pepe segna due bombe di fila e Parente chiama subito timeout sul 77-89. Renzi e Stumbris ridanno fiducia a Trapani (77-95). Torino segna un parziale di 9-0 e Parente chiama ancora timeout sul 86-95 a 2’56” dalla sirena. Trapani non segna più e Torino ritrova punti e entusiasmo grazie a Pepe. Torino sbaglia due occasioni per accorciare ancora e Trapani perde palla a 47“ dalla fine sul 91-95. Vencato fa 1/2 dalla lunetta. Trapani sbaglia e Pepe dalla lunetta fa 2/2 a 6” dalla fine (94-95). Parente disegna l’ultima azione. Torino manda Guaiana in lunetta. L’ex fa 1/2 ma è sufficiente perché Pepe sbaglia la tripla della vittoria. Trapani vince 94-96

Comunicazione Pallacanestro Trapani