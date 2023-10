Trapani sbatte contro Cantù e perde la sua imbattibilità

La capolista Trapani si ferma per la prima volta in stagione e fallisce la prova del nove contro la rivale Cantù. Partita sporca ed intensa che resta di fatto in equilibrio per 3 quarti prima del collasso granata. Trapani si spegne su se stessa in un ultimo periodo deludente, lasciando alle bocche da fuoco canturine tempo e modo per prendersi la vittora e la vettà della classifica.

Trapani Shark – Acqua S.Bernardo Cantù 78-95 (19-19, 16-19, 23-22, 20-35)

Trapani Shark: Chris Horton 20 (8/9, 0/0), J.d. Notae 19 (3/6, 3/4), Matteo Imbro 11 (0/1, 2/5), Yancarlos Rodriguez 8 (0/2, 1/3), Pierpaolo Marini 6 (0/3, 2/3), Fabio Mian 5 (0/1, 1/2), Joseph yantchoue Mobio 4 (2/6, 0/3), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/2), Marco Mollura 2 (1/1, 0/1), Andrea Renzi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Chris Horton 8) – Assist: 19 (J.d. Notae, Matteo Imbro, Yancarlos Rodriguez 5)

Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 19 (4/7, 2/5), Solomon Young 18 (3/8, 1/3), Christian Burns 18 (6/10, 1/2), Lorenzo Bucarelli 16 (3/5, 3/6), Nicola Berdini 11 (0/0, 3/4), Filippo Baldi rossi 7 (1/4, 1/3), Stefan Nikolic 6 (3/4, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Christian Burns 9) – Assist: 23 (Anthony Hickey, Lorenzo Bucarelli 6)

Sfida al vertice per un sabato sera di gala in un PalaShark gremito, dove Trapani e Cantù si sfidano in un vero e proprio crash test in attesa, magari, di ritrovarsi più avanti nella stagione in sfide senza ritorno. Un antipasto che regala subito emozioni e tanta energia, con la tripla di Imbrò che scarica il primo urlo granata. Nonostante il mismatch sfavorevole, Marini e la zona locale contengono inizialmente Young e compagni, che restano al palo sull’ 8-0 dopo il gioco da 3 punti di Notae al 3′ minuto. Burns e Bucarelli bucano per la prima volta la retina granata, dimezzando lo svantaggio in un amen, ma la schiacciata di Horton inchioda il punteggio a metà quarto sul 10-4. Trapani perde un paio di palloni in serie e Baldi Rossi, insieme ad uno scatenato Burns, rimette i lombardi in linea fino al 12-11 a 2 minuti dalla fine. Con Hickey contenuto a quota 0 punti nel quarto, Cantù trova in Nikolic e Baldi Rossi spunti importanti per restare in scia. La tripla di Pullazzi e il 2/2 di Imbrò non bastano a Trapani per chiudere in vantaggio il primo quarto, che va in archivio con la tripla dall’angolo sulla sirena di Young per il primo pareggio di serata sul 19-19.

I liberi di Berdini in avvio di 2 quarto portano per la prima volta avanti Cantù, che prende il treno giusto e infila un break di 6-0 con i canestri in serie di Nikolic e i primi 2 punti di Hickey. Il timeou immedito di Parente sortisce la reazione di Trapani, che infila due triple con Notae e Marini per rimettere il match in parità sul 25-25 al 15′. Sale l’intensità nonchè il livello di agonismo, con entrambe le squadre che tendono a non risparmiarsi, anche a costo di perdere qualche palla in più o commettere dei falli evitabili. Non si segna tantisimo, ma Horton riporta avanti i suoi sul 31-29, seguito dal piazzato di Notae per il nuovo +4 granata a 1 minuto dal riposo lungo. Quanto basta però ad accendere il talento di Hichey, che piazza un 6-0 personale in 30 secondi e rimette i suoi avanti 33-35. Ultimi 30 secondi concitati, tra fischi dubbi palle perse e giri dalla lunetta, che alla fine premiano Cantù. L’ennesima palla persa di Notae infatti lnnesca Hickey, che sulla sirena si lancia a campo aperto a fissare il 35-38 con cui si chiude il secondo quarto.

Horton accorcia al primo attaco granata del terzo perodo, mentre Notae si conquista altri 2 liberi per rimettere Trapani avanti 39-38 in meno di 1 minuto. Il tecnico per proteste a Burns gli costa il 4 fallo e l’immediata panchina, mentre Horton e Imbrò affondano nella difesa ospite per un nuovo allungo sul 45-42. Notae tra luci e ombre consegna un altro pallone a Hickey, segna una tripla e poi con un antisportivo al 24′ minuto lascia ancora al numero 22 ospite la chance di tornare a -1 sul 50-49 al 25′. Marini prima rilancia dalla lunga distanza e poi innesca Horton per il nuovo 5-0 granata per allungare 55-49 al 27′. Cantù è meno fluida in questa fase, affidandosi a qualche libero e qualche azione personale, subendo la buona intensità difensiva dei granata. Mian si scrive a referto a 2 minuti dalla fine del terzo quarto con due liberi che portano i locali sul 57-51, con Trapani alla ricerca di punti anche dalla spazzatura per provare ad allungare. Cantù negli ultimi 60 secondi però con Il 2+1 di Bucarelli rimette in moto i canturini, bravi a stare appiccicati ma sopratutto ad approfittare delle disattenzioni di Notae e compagni, che all’ennesima palla persa sulla sirena regala la tripla da metà campo a Bucarelli per il nuovo sorpasso ospite sul 58-60 che gela tutto il PalaShark.

I 30 canturnini arrivati dalla Lombardia cantano e ballano festeggiando il piazzato di Baldi Rossi in avvio per il +4 ospite. E’ Marini e la sua tripla a ridare energia ai suoi per una sfida al alta intensità che viaggia a fiammate. Le mani calde di Bucarelli e Berdini non perdonano e firmano altri 6 punti dalla distanza, che lancinano Cantù al primo massimo vantaggio di serata sul 61-68 dopo appena 2 minuti, e costringono coach Parente a richimare i suoi al timeout. Ospiti nuovamente connessi tra i reparti e dinamici, mentre Trapani resta slegata e va in corto circuito, con il solo Horton a trovare soluzioni. Ancora Berdini e Burns dalla distanza affondano le lame nella difesa lenta e prevedibile dei granata, scappando sul +13 , 65-78 al 35′. Altro timeout di Parente alla ricerca della via smarrità, ma non basta. Trapani perde la bussola, costruisce malissimo e deraglia contro il muro ospite, mentre Berdini e Hickey non perdonano, mandando in frantumi i sogni del Palashark. 71-89 recita il tabellone a poco più di 2 minuti dalla fine, segnando definitivamente il match. Gli ultimi secondi consegnano anzitempo il match agli archivi, e infliggono a Trapani il primo calice amaro della stagione sul punteggio finale di 78-95. Per Cantù una vittoria meritata e l’aggangio in classifica propio ai granata.