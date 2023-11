Trapani senza freni, spazzata via Real Sebastiani Rieti

Non basta il buon primo tempo alla RSR, nei secondi 20′ viene fuori la forza di Trapani che da lo strappo decisivo nel terzo quarto e amministra negli ultimi 10 vincendo 95-71. Per Rieti bene Hogue, Italiano e Spanghero tutti in doppia cifra. Prossimo appuntamento il 3 dicembre alle ore 18:00 quando al PalaSojourner arriverà Agrigento.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La partita si sblocca con la tripla di Spanghero e i due punti di Mobio, 2-3. Due punti di Hogue, 2-5. Petrovic penetra e segna due punti, Tripla di Mian, canestro di Horton e bomba di Mobio, 10-7. 3/3 di Johnson ai liberi e partita di nuovo in parità, 10-10. Gran canestro di Hogue che va sotto e appoggia i due punti, 10-12. Mian colpisce di nuovo da fuori, 13-12. Imbrò con il canestro in allontanamento, 15-12. 50% ai liberi per Marini, 16-12. Italiano è più preciso e fa 2/2, 16-14. Notae con due punti alla Curry, 18-14. Gran giocata di Jazz che si smarca di Notae e va a metterne due, 18-16. Questa volta Marini fa 2/2, 20-16. Assist di Sanguinetti per Ancellotti che va e ne segna due, 20-18. Notae non sbaglia ai liberi, la grande azione di Rieti libera Sanguinetti dall’arco, il #5 non sbaglia e il primo quarto si chiude 22-21.

Ancellotti di forza ne va a mettere due, 22-23. Mollura per il nuovo vantaggio trapanese, 24-23. Renzi da tre, 27-23. Giro dorsale di Ancellotti e tutto solo non può sbagliare, 27-25. Imbrò spara da fuori per il +5 granata. Due liberi segnati da Petrovic, Rieti resta a contatto, 30-27. Mobio e Hogue da due, 32-29. Sanguinetti inventa e Hogue va a realizzare, 32-31. Sanguinetti non sbaglia dai 5.8, 32-33. Notae con due punti in penetrazione, 34-33. Mobio da fuori e i padroni di casa tornano a più di un possesso di vantaggio, 37-33. Italiano da fuori, 37-36. Notae con un’altra penetrazione realizza, 39-36. Il #1 trapanese fa 2/2 dalla linea della carità e termina sul 41-36 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Canestro di Horton e tripla di Spanghero, 43-39. Mobio liberato da Horton realizza, 45-39. Hogue con due punti risponde, 45-41. Two & one di Horton, 48-41. Il #2 si ripete poco dopo, Hogue prova a rispondere con una bella giocata, 51-43. Notae da fuori, 54-43. Tripla di Petrovic, 54-46. Imbrò dalla media, impeccabile per il +1, 56-48. Risponde capitan Spanghero ma Imbrò colpisce anche da fuori, 59-48. Imbrò on fire, penetra e realizza, 61-48. Horton ne segna altri due, 63-48. Marini da tre, Trapani scappa via, 66-48. Tecnico e fallo di Ancellotti, Marini segna il libero, Pullazi fa 1/2, 68-48. Preciso ancora una volta Marini ai liberi, 70-48. Johnson risponde con un 3/3 dai 5.8, 70-51. Sul +19 trapanese la gara si avvia all’ultimo quarto.

Hogue con un 2/2 apre l’ultima frazione, 70-53. Altri due punti del #15 reatino, 70-55. Frattoni da tre per il -12 amarantoceleste, 70-58. Mobio non si fa spaventare e risponde ma Johnson aiutato dai Dei del basket ne mette tre, 73-61. Botta e risposta da fuori, Marini con un’altra tripla, 76-61. Mobio liberato sotto canestro non sbaglia, 78-61. Grande azione trapanese che libera il solito Mobio sotto le plance, diciannove per lui, 80-61. Horton non sbaglia da due, 82-61. Troppo facile per Imbrò entrare e realizzare, Italiano ne mette due consecutive, 84-67. Imbrò risponde dai 6.75, 87-67. Giocata splendida di Notae che si libera da tre e non sbaglia, 90-67. Mobio a rimbalzo inchioda per il 92-67. Spanghero rende meno amaro il passivo da tre, 92-70.

Il tabellino del match:

TRAPANI SHARK vs REAL SEBASTIANI RIETI 95-71 (parziali: 22-21; 19-15; 29-15; 25-20).

TRAPANI SHARK: Notae 16, Horton 14, Renzi 3, Imbrò 17, Mian 6, Pugliatti 3, Dancetovic, Mollura 2, Mobio 21, Marini 12, Rodriguez, Pullazi 1.

Coach: Daniele Parente

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 5, Frattoni 3, Petrovic 7, Mandrelli, Piccin, Hogue 16, Ancellotti 6, Johnson 11, Raucci, Italiano 12, Spanghero 11.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

Area Comunicazione RSR