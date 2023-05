Trapani si arrende nel finale e regala i playoff a Chiusi

Ultima partita della stagione per la pallacanestro Trapani, che ad una sola vittoria dai playoff si arrende in casa alla San Giobbe Chiusi, che firmano l’impresa della rimonta nei minuti conclusivi e volano alla fase finale prorpio ai danni dei granata.

Pallacanestro Trapani – San Giobbe Chiusi 73-77 ( 17-11, 34-35, 57-49 )

Pallacanestro Trapani: Mollura 19, Massone 14, Renzi 12, Tsetserukou 8, Romeo 7, Dancetovic 2

San Giobbe Chiusi: Utomi 21, Medford 16, Bolpin 10, Possamai 9, Raucci 8, Raffaelli 6, Ikangi 5, Bozzetto 2.

Un vero e proprio spareggio Playoff quello che va in scena al Palauriga di Trapani, per la sesta e ultima giornata della fase ad orologio. Nessun calcolo e nessuna attesa da altri campi: chi vince vola ai playoff e manda gli altri in vacanza. Grande l’entusiasmo in casa granata, non solo per l’importanza del match ma anche per il cambio di proprietà, che rilancia le ambizioni dei granata verso un futuro carico di speranza.

Con il neo presidente Antonini in tribuna, il match parte sul piano dell’equilibrio, alimentato dai canestri di Mollura da un lato e Possamai dall’altro. I liberi di Romeo portano Trapani avanti 10-6, per poi continure a battere il ferro caldo con il gioco da tre punti di Massone e scappare 13-6. Chiusi fatica a trovare linee di gioco pulite, stecca un paio di attacchi e arranca anche ai liberi, per un timeout che coach Bassi è costretto a chiamare a 2 minuti dal termine. Trapani con Massone e Davis prova a scavare un primo solco nel match, allungando sul 17-8 a pochi secondi dalla prima sirena, prima che Raffaelli metta la prima tripla toscana per il definitvo 17-11 di fine primo quarto.

Si torna in campo e Trapani punta l’attacco alla difesa ospite con piu soluzioni, trovando in Davis e Massone gli uomini del +10 in avvio sul 23-13 dopo i primi 90 secondi. Chiusi non ci sta, riesce a riorganizzarsi e con Utomi e Raffaelli firma un break da 7-0 che rimette in scia i toscani sul 23-20. Il match si accende, l’energia aumenta, cosi come le soluzioni offensive da entrambi i fronti. Massone e Tsetserukou ridanno fiato all’attacco granata, per il 27-20 del 15′ minuto, ma la risposta ospite c’è e porta la firma di Medford, Raffaelli e Raucci, che con i suoi liberi porta per la prima volta in vantaggio Chiusi sul 29-30 del 18′ minuto. Medford inizia a scaldarsi, trovando la tripla del +2 a un minuto dal riposo lungo sul 31-33 e porta coach Parente a giocarsi il timeout. Renzi finalmente si sveglia dal torpore iniziale, riportando avanti i suoi con la tripla dal centro ma dura poco, perchè Raucci da sotto rimette i suoi avanti per il definitivo 34-35 che manda tutti negli spogliatoi.

Si torna in campo per gli ultimi e decisivi 20 minuti di gara con Chiusi decisamnte piu pimpante in avvio. Medford e Possamai allungano sul 35-40, ma si viaggia fiammate e la coppia Tsetserokou e Davis ritrova il guizzo giusto per un nuovo parziale, che riporta avanti Trapani sul 41-40 al 25′ minuto di gioco. Il match torna in pieno equlibrio, con la zona di Chiusi che funziona tra alti e bassi, e Trapani che perfora dalla istanza, trovando ue triple in serie di Davis che tengono i padroni di casa avanti sul 46-44 a 2 minuti dalla terza sirena. Lo spettacolo lascia spazio alla paura e all’agonismo per una sfida senza ritorno. Nel finale le mani di Trapani sono caldissime, Mollura e Renzi ne fanno 9 di punti in serie, scavando un nuovo solco dalla distanza che riporta i locali fino al 57-49 che chiude il terzo periodo.

Fermare le velleità di rimonta dei toscani diventa la principale missione dei granata in avvio di utimo periodo, che si alimentano ancora con Renzi che firma subito il nuovo +10 sul 59-49. Utomi da 3 prova a riaccendere i suoi, Trapani sembra reggere, con Romeo per il 63-52, ma un 5-0 ospite firmato Bolpin e Ikangi rimette ancora tutto in gioco sul 65-59 a 5 minuti dal termine. Da adesso in poi ogni palla inizia a pesare come un macigno e in un match senza un domani la pressione sale alle stelle. Mollura risponde a Possamai e mantiene un gruzzolo di vantaggio sul 68-61 a tre minuti dal termine di un match ancora lunghissimo. Renzi sfonda in area e prende posizione e altri due punti, mentre Chiusi si affida a qualche libero e alcune soluzioni quasi estemporanee, aiutata anche da Trapani. L’antisportivo a Massone, che perde una palla sanguiosa, rimette infatti tutto in gioco e permette ai toscani di risalire la china, prima con Bolpin dalla lunetta e poi con il piazzato di Utomi per il 70-69 a 90 secondi dala fine. La tensione si taglia a fette, Trapani perde il controllo e finisce per staccare la spina troppo presto, con due attachi di fila sanguinosi, mentre Chiusi trova un filo di continuità prima con Medford e poi ancora con Bolpin sulla sirena dei 24 secondi, che piazza la zampata pesante e scappare 72-75 a 30 secondi dal termine. La partita è girata definitivamete e Trapani non ha più la forza di riprendrla. Romeo fa solo 1 su 2 dalla lunetta mentre Utomi mette il sigillo sempre dalla linea della carità, che inchioda il punteggio sul 73-77 e regala ai toscani l’accesso ai playoff. Per Trapani tanta amarezza ma la speranza di esserci anche il prossimo anno, probabilmente con ambizioni più grandi.