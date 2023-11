Trapani spazza via Agrigento e resta in vetta

Torna la vittoria tra le mura amiche per la Trapani Shark, che nel turno infrasettimane liquida in casa la moncada Agrigento e incassa la sesta vittoria su sette partite del campioanto di A2. Match di fatto mai in discusione, con i granata sempre in controllo e padroni del campo gia alla prima spallata del match. Ben 6 uomini in doppia cifra per gli squali, su tutti Notae 23 e Mian 16. In casa Moncada il migiore è Polakovih con 15.

Trapani Shark – Moncada Agrigento: 105 – 72 ( 28-19, 57-39,81-56)

Trapani Shark: Notae 23, Mian 16, Mobio 15, Marini 13, Imbro 12, Rodriguez 10, Pullazi 8, Horton 7, Pugliatti 1

Moncada Agrigento: Polakovich 15, Sperduto 12, Ambrosin 10, Cohill 10, Meluzzi 9, Caiazza, Chiarastella, Peterson 3, Morici 2

Derby di Sicilia nel turno infrasettimanale di ognissanti, in un Palashark gremito di tifosi granata, nel tentativo di rivedere i propri beniamini tornare a vincere in casa dopo la batosta contro Cantù e rimanere in vetta alla classifica. Reduci comunque dalla comoda vittoria di Latina, i locali ospitano una Agrigento rinvigorita dall’ultimo successo contro Roma, che proverà a vendere cara la pelle e seguita a Trapani da una ventina di tifosi al seguito. Pronti via Mian, schierato subito in quintentto, scalda le mani dalla distanza per il primo +3 locale. Polakovich e Meluzzi partono meglio dai blocchi di Agrigento, impattando sul 5-5 dopo i primi 3 minuti di gara. A metà quarto due invenzioni di Notae e una sua palla rubata, rilanciano le ambizioni granata, che provano un primo allungo sul 14-8 con il primo timeout di coach Pilot quasi inevitabile. Pausa che scuote Ambrosin , che infila immediatamente la tripla del -3 rimanendo in scia ad una Trapani ottima in attacco in questa fase, ma poco attenta nelle retrovie. A Polakovich e Ambrosin rispondono bene pero anche Imbro e ancora Notae, che alla prima sirena rimettono Trapani a debita distanza sul 28-19.

La tripla di Notae apre un secondo quarto più dinamico, in cui i granata riescono a tenere altà la proria intensità, e provano ad allargare la forbice. Marini e Horton affondano come lame nel burro nella difesa ospite, confezionado un break di peso per scappare dopo 3 minuti sul 37-23. L Moncada risponde meno agli stimoli, il solo Cochill, ancora a secco nel primo parziale, prova ad accendersi, insieme alle speranze di Agrigento, finendo però per schiantarsi con il nuovo assetto difensivo di Trapani, decisamente più funzionale ed efficace. Notae, Mobio e Horton fanno il resto, e al 15′ Trapani scappa sul +20, ( 49-29), piazzando la prima vera spallata al match. La risposta ospite non c’è, coach Pilot prova nuove rotazionie e un nuovo timeout, ma senza risponste. Tra alti e bassi Trapani amministra a suo modo il finale di tempo, concendendo qualche fallo di troppo in difesa, ma trovando varietà e soluzioni in attacco, andando al riposo lungo ampiamente avanti sul 57-39.

Si torna in campo con una montagna da scalare per gli ospiti e 20 minuti ancora di attenzione ed energia per Trapani, che parte con il piede giusto, tenendo sott’acqua le ambizioni degli ospiti, che continuano a perdere palloni sanguinosi, (ben 10 in due quarti) e restano troppo leggeri sotto canestro. L’accoppiata Horton e Notae spingono i locali sul 72-44 al 25′ minuto, ma l’elastico si è ampiamente spezzato, con Agrigento in piena confusione tattica e il Palashark che fa partire la festa anzitempo. A tratti s gioca ad una “porta” sola, con il +30 granata a 2 minuti dalla fine sul 81-51. Sperduto e Morici provano ad addolcire un po la pillola, rintuzzando il margine, che a fine terzo quarto segna comunque 81-56.

L’ultimo quarto serve più agli archivi statistici che ai 3 mila del palashark. Il crnometro viagia veloce, mentre Marini si mette in propio con 5 punti in serie in avvio. Primi punti a referto anche per il giovane Pugliatti, mentre gli ospiti bucano la retina con Chiarastella e Cainazza per spingersi verso gli ultimi 5 minuti sul 93-68. La festa sugli spalti continua, con i cori e la Hola del pubblico, quasi un inedito al PalaShark, che accompagnano i minuti finali. Al minuto 28 pullazi supera la barriera dei 100 punti ( 101-70), mettendo il timbro finale alla sfida che si chiude tra i cori del pubblico sul definitivo 105-72