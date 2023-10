Trapani supera la Juvi Cremona e piazza il poker

Quarta vittoria di fila e primato per la Trapani Shark, che davanti ad un pubblico in delirio mette a segno l’ennesimo successo. Prova meno scintillante stavolta, ma di sostanza con Marini e Ibrò decisivi nel finale. Cremona sempre in scia per tutto il match e con un Musso da 23 punti, si arrende solo nel finale.

Trapani Shark – Juvi Cremona: 82-75 (22-19, 45-39, 65-59)

Trapani Shark: Marini 15, Imbrò 11, Notae 11, Mian 9, Pullazi 9, Mobio 8, Mollura 8, Horton 6, Rodriguez 5

Juvi Cremona: Musso 23, Magro 13, Tortu 10, Benetti 9, Vincini 8, Medford 5, Sabatino 5, Costi 2

Si torna al Palashark per la 4 giornata del campionato di A2, in un clima ancora una volta caldissimo e carico di entusiasmo per la capolista Trapani. La tripla di Imbrò e l’affondo di Notae aprono le danze in casa granata, bravi a contrastare la buona vena di Cremona firmata Medford e Benetti. Il botta e risposta dei primi 5 minuti tiene gli Shark avanti 10-8, con coach Parente che opera il primo cambio tirando via Horton e inserendo Pullazi. Cremona, che deve rinunciare a Cotton lasciato a riposo, si affida ancora al suo unico USA Medford, per firmare il gioco da 3 punti che vale il primo sorpasso ospite sul 10-11 al minuto 7′. Buon momento per i lombardi, che con le giocate di Magro e un paio di giri dalla lunetta allungano sul 10-15 a 2 minuti dalla fine. La tripla di Mian risveglia i granata, che riprenono spinta ed energia sia in attacco che in difesa. Notae, Marini e ancora la tripla di Mian costruiscono un break di 12 a 4 che ribalta l’inerzia della prima frazione, che si chiude sul 22-19 per Trapani.

La schiacciata di Horton regala il primo boato del di serata del PalaShark e i primi due punti per l’ultimo americano arrivato in Sicilia, che inizia a prendere confidenza e responsabilità anche a ribalzo. E’ ancora lui a intavolare il nuovo allungo granata, che per prim volta sfonda la doppia cifra di margine al 13′ minuo con la tripla di Marini per il 32-21. Cremona inizia a sbagliare qualche scelta e finisce per sbattere contro il muro granata, che chiude i boccaporti e scappa con il sottomano di Mobio sul 36-21 al 15′ minuto. Musso e Sabatino ridanno fiato alle velleità degli ospiti, che timbrano un contro break da 9-3 per tornare a -9 sul 39-30 al minuto 18. Trapani tiene alta l’intesità, resta fredda dalla lunetta e prova ad amministrare il finale di tempo senza però riuscirci, finendo nella morsa di Benetti e Musso, che firmano un 5-0 ospite in pochi secondi, per il 45-39 che manda tutti al riposo lungo.

L’antisportivo a Benetti e i successivi due liberi di Imbrò riaccendono il terzo periodo, con Cremona però viva e vegeta e sempre carica di energia. Musso e Vincini bruciano la retina di casa e accorciano 47-44 al 23′ minuto. Mentre coach Bechi si fa espellere per un doppio tecnico, Trapani annaspa in difesa e va in bonus in appena 3 minuti, lasciando a Cremona la giostra dei liberi aperta. Musso prima e Tortu dopo, accorciano ancora, arrivando al 50-49 al minuto 24. Ci vuole la scossa di capitan Mollura a far ripartire i granata, con una tripla di un certo peso ,seguita dalla giocata di Notae per il 55 a 51 al 25′ minuto. E’ sempre Musso ad innescare la miccia in casa Juvi, per un altro gioco da 3 punti che tiene Cremona ad un passo sul 60-56 al 28′ minuto. I 3 falli di Notae e Mobio inducono coach Parente a tirarli via in questa fase di gioco, con responsabilità in piu per Pullazi e Rodriguez. La tripla di Mian ribatte il 2+1 di Magro per il 65-59 a 1 minuto dalla terza sirena. Cremona si costruisce tre possessi di fila negli ultimi secondi, ma li fallisce tutti, restando a -6 doo 3 quarti sul 65-59.

Quintetti piccoli per entrambe in avvio di ultimo periodo a caccia di scelte piu dalla distanza che sotto le plance. Si resta piantati per quasi 2 minuti fino ai due liberi di Rodriguez e la magata sotto canestro di Imbrò , e tornare a +10 sul 69-59. Parente ricaccia dentro il duo USA, nella speranza di accendere le loro polveri bagnate, ma senza grossi risultati. Gli errori si precano da entrambi i fronti andando avanti a fiammate. Marini al 35′ trova un buon piazzato, ma Cremona ancora dalla lunetta resta a -5 sul 71-66. Il lima si riscalda, Trapani non trova la giusta spallata, ma Cremona non sa affondare, perdendo diverse palle snguinose. Lo 0 su 10 da 3 di Notae certifica una serata fredda del pistolero granata, che trova però un sottomano importante a 3 minuti esatti dalla fine per il 73-66. Trapani concede, ma i lombardi non concretizzano e quando Marini fa il suo personale 4-0 gli Shark provano a scappare definitivamente sul 77-68 a 2 minuti dal termine. I liberi di Sabatino riportano Cremona sul 79-72, a 30 secondi dalla fine, ma è il sottomano di Mobio a mettere la parola fine al match. Cremona e Musso hanno solo il tempo di una tripla agrodolce che fissa il punteggio sul 82-75 finale e segna la 4 vittoria di fila degli squali granata.