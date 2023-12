Trapani travolge Latina e chiude l’anno col botto

Partita senza storia al Palashark tra la capolista e il fanalino di coda Latina dell’ex Giancarlo Sacco, che regge meno di un tempo prima di abdicare. Tutto facile per i padroni di casa alla 12° vittoria conscutiva e primato in classifica blindato nell’ultima partita del suo fantastico 2023.

Trapani Shark – Latina Basket 99-68 (27-21, 45-31, 74-49)

Trapani Shark: Notae 19, Horton 12, Renzi 7, Imbrò 3, Mian 6, Pugliatti 3, Dancetovic 4, Mollura 2, Mobio 10, Marini 15, Pullazi 18

Latina Basket: Amo 5, Zangheri 5, Mladenov 2, Cicchetti 13, Mayfield 9, Moretti 17, Alipiev 14, Viglianisi 3.

Ultima dell’anno in casa Trapani Shark , davanti ad un palasport tutto esaurito e carico di entusiasmo per salutare la capolista in un testa coda dal pronostico chiuso, ma che porta con se tanta passione e attaccamento del popolo granata, verso una squadra e una società che sta facendo sognare una città intera. Di contro una Latina ultima in classifica ma allenata da quel Giancarlo Sacco mai dimenticato e sempre amato in città, che resta fino adesso il primo e ultimo coach della A1 trapanese, pronto magari tra qualche mese a non esserlo più. Ovazione enorme per lui prima del match, che inizia subito con l’impronta dei padroni di casa, pronti a mettere le cose immediatamente in chiaro con la tripla di Mian a primo attacco. Il 4-0 di Moretti accende le polveri dei laziali, che al 3′ vanno avanti con Alipev sul 5-6. Trapani apre il gas e fa subito male, Mobio piazza la tripla e poco dopo un gioco da tre punti, seguito ancora dalla tripla di Imbrò. 9-0 e 14-6 al 5′ minuto. Il 2+1 dell’ex Viglianisi rimette in marcia una Latina comunque volitiva e di certo non con lo status da vittima sacrificale della serata. Alipev infatti vince un paio di miss match sotto canestro e accorcia a 2 minuti dalla fine del primo quarto sul 18-15. Gli ingressi di Renzi e Pullazi portano comunque sostanza ai padroni di casa, che tornano a staccarsi chiudendo il primo parziale sul 27-21.

Horton rischia di portarsi a casa il ferro nella prima azione del secondo quarto, in una azione che resta anche l’unico canestro a segno dei successivi 4 minuti di gara per poi concedere il bis nello stesso modo per il 31-21 al 14′. Alipiev spezza gli indugi latini e torna a mettere un po di fieno in cascina, dimezzando il margine al 16′ sul 33-27. Latina nonostante i suoi limiti non demorde, e Trapani ha bisogno della massima concentrazione per imporre la sua superiorità. Quando non ci riesce i ragazzi di Sacco hanno sempre qualche chance. Marini, Horton e Mian riannodano i fili del discorso e con un nuovo 12-0 di break vola alla conquista del secondo quarto sul 45-27 a 1 minuto dal riposo lungo che si chiude con un paio di affondi ospiti per il 45-31.

Si torna in pista con la tripla di Mayfild , che finalmente puo segnare i primi punti a referto, ma di fatto si ferma li. Horton e Notae rispondo immediatamente, rimettendo il piede sull’acceleratore per il 52-38 al 23′ minuto. Horton va in doppia doppia e Notae in doppia cifra quasi in simultanea, trovansodi sempre a meraviglia. I granata tengono il passo sul 54-38 al 25′ con coach Parente sempre a giro nelle rotazioni e sempre con alte prestazioni. Mollura e Marini non tradiscono, sopratutto con quest’ultimo che piazza 3 triple in serie, permettendo a Trapani di affondare i suoi colpi sul 65-64 a 2 minuti esatti dalla terza sirena. Marini è una stufa nel finale di tempo con un’azione da 3 punti meravilgliosa che porta gli Shark oltre i 20 punti di margine chiudendo il penultimo quarto sul 74-49.

Si torna in campo con Latina ormai inerme, Sacco seduto in panchina e con il giovane Pugliatti a caccia di gloria, trovando un paio di affondi e due liberi. Anche Pullazi torna protagonista, con due triple in serie e scappare ancora 84-56 al 35′ facendo inziare la festa del palashark e la sua hola con ampio anticipo. Ultimi 5 minuti rapidi e indolori che regalano anche punti al resto della truppa e ai più giovani come Dancetovic. Ultimo squllo il muro dei 100 punti chiesti dal pubblico, ma non concretizzato. Finisce infatti 99-68 ma la festa è la stessa.