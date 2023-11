Treviglio batte la Juvi Cremona in un finale da brividi

Vittoria in volata per la Gruppo Mascio che batte all’ultimo respiro la Juvi Cremona per 100-96.

Vittoria in volata per la Gruppo Mascio che batte all’ultimo respiro la Juvi Cremona per 100-96. Un successo che i ragazzi allenati da Alex Finelli mettono in cascina dopo un match equilibrato per i primi due quarti che hanno visto i padroni di casa avanti di misura per tutto il primo periodo, i cremonesi a rimanere inizialmente a contatto per poi mettere il muso avanti grazie al duo Medford-Tortu. Nel terzo periodo arriva lo strappo dei trevigliesi che arrivano anche a +18 guidati dalla regia sopraffina di Vitali e dai canestri del duo Miaschi-Harris, onore però agli ospiti che hanno sfruttato la poca incisività della Blu Basket nell’ultimo quarto per riportarsi prepotentemente sotto con Tortu e Medford fino alla volata finale dove i ragazzi allenati da Bechi avrebbero anche la possibilità di pareggiare e andare al supplementare ma lo 0/2 dalla lunetta di Sabatino e il 2/2 di Pacher sanciscono il successo dei bianco blu.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Vitali in regia, Harris e Miaschi sugli esterni, Pacher e Guariglia sotto canestro; dall’altra parte coach Bechi risponde con Medford in regia, Musso e Costi sugli esterni, Benetti e Magro sotto canestro.

Primo quarto

Prima parte del quarto nella quale Treviglio mette subito la testa avanti con le triple di Pacher e Miaschi per poi consolidare i vantaggio con i liberi di Guariglia e le realizzazioni di Harris e lo stesso Miaschi, dall’altra parte Cremona si affida principalmente ai canestri dei lunghi Benetti e Magro per rimanere a un possesso di distanza. Pacher e Miaschi costruiscono il primo allungo trevigliese a +8 a cavallo della metà del periodo, Tortu e Medford provano a rispondere per la Juvi ma la Gruppo Mascio insiste e torna a 8 lunghezze di vantaggio con 4 punti di Harris che spingono coach Bechi a chiamare il primo time out del match. Forte reazione degli ospiti con 5 punti di Tortu e la tripla di Sabatino che li riportano a meno di un possesso di distanza, la Blu Basket va a segno con il solito Harris ma sembra meno lucida in attacco rispetto a quanto visto in precedenza. Sul finale Giuri fa 1/2 dalla lunetta e fissa il 23-20 dopo 10’ di gioco.

Secondo quarto

Parziale di 6-0 in apertura di secondo periodo per Treviglio che sfrutta la tripla di Miaschi e i punti di Sacchetti e Giuri per tornare a +7, Cremona fatica a trovare la via del canestro e torna a muovere il proprio punteggio dopo più di 3’ con la schiacciata di Magro e il piazzato di Musso. Dopo l’1/2 ai liberi di Guariglia, la Juvi torna a -1 con la tripla di Sabatino, i padroni di casa pasticciano al tiro e gli ospiti ne approfittano prima per impattare a quota 30 con l’1/2 dalla lunetta di Medford e poi per conquistare il primo vantaggio del loro match con il contropiede finalizzato da Musso, situazione che spinge coach Finelli a chiamare time out. Cremona arriva fino a +4 con la realizzazione di Medford ma si vede poi fischiare un fallo tecnico per proteste alla panchina, da lì Treviglio costruisce un 5-0 con il libero di Sacchetti e i canestri da sotto di Guariglia e Cerella che la riporta avanti nel punteggio. 1/2 dalla lunetta di Timperi da una parte e di Guariglia dall’altra, dopo il time out chiamato da un infuriato Bechi arriva la tripla di Costi, solida però la risposta di Treviglio con il gioco da tre punti di Guariglia e il 2/2 ai liberi di Pacher che la riporta a +5. Pronta risposta della Juvi che in un amen impattano il punteggio guidati da Medford che prima segna la tripla e poi serve l’appoggio a Vincini, nel finale contropiede finalizzato da Guariglia e penetrazione vincente di Tortu che mandano le squadre negli spogliatoi sul 45-45.

Terzo quarto

Treviglio torna in campo con il piglio giusto e piazza un roboante 9-0 in apertura con due triple di Harris e il gioco da tre punti di Pacher che spingono coach Bechi a chiamare time out. Il piazzato di Benetti interrompe il parziale bianco blu, Harris è inarrestabile e va nuovamente a segno da dietro l’arco a fronte di una Cremona ora più concreta che muove il proprio punteggio con 4 punti di Vincini e il 2/2 ai liberi di Medford. Sale in cattedra Luca Vitali con 5 punti in proprio e l’assist a tutto campo per Miaschi che firma in contropiede il +11 a metà quarto, è proprio la guardia numero 22 ad allungare il divario a quota 14 con una conclusione della lunga distanza prima del fallo antisportivo fischiato contro Pacher che gli ospiti sfruttano solo parzialmente con il 2/2 dalla lunetta di Benetti. Nuova chicca sull’asse Vitali (7 assist per lui nel terzo quarto)-Miaschi, la Juvi si riporta a -10 con la penetrazione di Benetti e il 2/2 ai liberi di Musso, fase equilibrata dove Treviglio puntella il vantaggio con 5 punti di Harris e la schiacciata di Barbante mentre Cremona risponde con 5 di Tortu e l’1/2 dalla lunetta di Sabatino. Nel finale la Gruppo Mascio allunga con le realizzazioni di Sacchetti e Barbante, la Ferraroni trova un’altra tripla di Tortu e si va all’ultimo periodo sul 82-67 a favore dei padroni di casa.

Ultimo quarto

Botta e risposta dalla lunga distanza tra Sacchetti e Musso, Cremona prova ad avvicinarsi alla singola cifra di svantaggio con il 2/2 ai liberi di Vincini e la tripla di Medford, dall’altra parte la Blu Basket ha abbassato i ritmi in attacco e muove il punteggio con il solo 2/2 dalla lunetta di Barbante. Dopo il contropiede finalizzato da Medford arriva il time out chiamato da Alex Finelli, Treviglio reagisce con la tripla frontale di Pacher e il canestro dall’area di Giuri a fronte di una Juvi che continua con decisione nella sua opera di riavvicinamento con la penetrazione vincente di Musso e, sopratutto, le 3 triple mandate a segno da Medford e Tortu (2) che rianimano i tifosi cremonesi e riportano gli ospiti a -4 con 3’54’’ sul cronometro. Nuovo time out Finelli che rimette in campo il quintetto iniziale, altra folata di un incontenibile Tortu che firma il -2 in penetrazione a fronte di una Gruppo Mascio macchinosa che torna a segnare 1’ più tardi con la tripla di Sacchetti che rida’ animo al pubblico del Pala Facchetti. Time out chiamato da coach Bechi per Cremona che però spreca 4 azioni offensive consecutive, dall’altra parte Treviglio non è da meno e Medford segna in penetrazione il -3. A poco più di 1’ dal termine Vitali infila la tripla frontale del +6, ottima risposta della Juvi con il 2/2 ai liberi di Vincini e l’entrata vincente di Medford, Treviglio spreca un’azione dopo l’altra dando l’occasione del pareggio agli ospiti che sprecano con lo 0/2 dalla lunetta di Sabatino e successiva palla persa. Time out chiamato da coach Finelli che vuole organizzare la gestione degli ultimi 5’’ di gioco, fallo sistematico degli ospiti a mandare in lunetta Pacher che però non delude e fa 2/2, time out coach Bechi con 3’’ sul cronometro ma i suoi compiono infrazione di 5’’ sulla rimessa consegnando il successo alla Blu Basket con il punteggio finale di 100-96.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Harris (22 punti, 4 rimbalzi), Miaschi (19 punti), Pacher (15 punti e 8 rimbalzi) e Vitali (doppia doppia da 10 punti e 13 assist, cui aggiunge anche 7 rimbalzi), in doppia cifra anche Sacchetti (11 punti) e Guariglia (11 punti e 5 rimbalzi).

A Cremona non bastano le ottime prove di Tortu (top scorer del match con 25 punti e 6 rimbalzi) e Medford (doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi), oltre alla doppia cifra di Benetti (10 punti e 5 rimbalzi), Musso (11 punti e 4 assist) e Vincini (10 punti e 5 rimbalzi).

Gruppo Mascio Treviglio 100-96 Ferraroni Juvi Cremona (parziali: 23-20, 45-45, 82-67)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 15, Carpi n.e., Vitali 10, Harris 22, Cerella 2, Sacchetti 11, Guerci n.e., Barbante 6, Guariglia 11, Pollone, Giuri 4, Miaschi 19. All. Finelli

Ferraroni Juvi Cremona: Benetti 10, Cotton n.e., Sabatino 7, Grassi n.e., Musso 11, Medford 22, Boni n.e., Costi 3, Vincini 10, Magro 8, Tortu 25, Timperi. All. Bechi

Statistiche – Treviglio: 21/35 da 2, 13/27 da 3, 34/62 totale, 19/24 ai liberi; Cremona: 23/39 da 2, 11/33 da 3, 34/72 totale, 17/25 ai liberi.



Arbitri dell’incontro: Roberto Raffaelli di Porto Empedocle (AG), Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (RG), Antonio Giunta di Ragusa (RG).