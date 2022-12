Treviglio è devastante, senza Tucker la Kienergia Rieti si arrende

La Kienergia dura dieci minuti, poi crolla sotto i colpi di una devastante Treviglio che nel terzo quarto chiude la pratica e si prende i due punti.

Senza Tucker, out per un problema alla schiena,e Maglietti colpito da un attacco influenzale, Ceccarelli deve inventare e promuove Nonkovic in quintetto. Treviglio parte col freno a mano tirato, a causa anche delle pessime percentuali dalla lunga distanza( sarà 1 su 8) ma trova in Marcius un fattore devastante sotto canestro. L’ex Casale ne piazza 12 risultando un fattore. Rieti però tiene grazie all’estro di Geist, ( il folletto Usa ne piazza 10) e chiude il primo quarto sotto di 1. Poi si blocca l’attacco, le difese salgono in cattedra e la partita diventa bruttina. E’ Clark a suonare la carica con 4 punti di fila, prima che Geist piazzi la tripla che riporta avanti la Kienergia. Treviglio però si scuote sbloccandosi dall’arco. Il parziale dice 21 a 12, i ragazzi di Finelli chiudono a +10 il secondo quarto( 26-36).

Il terzo quarto si apre con un micidiale 5 a 0 firmato Treviglio che di fatto manda i titoli di coda del match. Treviglio prende il controllo deciso della gara e non lo lascia fino alla sirena. I ragazzi di Finelli trovano percentuali ed una difesa che concede le briciole. Termina 55 a 78 per Rieti si tratta del quarto ko nelle ultime 5 gare casalinghe.

Kienergia Rieti – Gruppo Mascio Treviglio 55-78 (14-15, 12-21, 11-22, 18-20)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 15 (2/3, 2/6), Marco Timperi 10 (4/10, 0/1), Nikola Nonkovic 8 (4/7, 0/3), Lorenzo Tortu 8 (1/6, 2/3), Maurizio Del testa 8 (1/1, 2/8), Paolo Rotondo 6 (3/4, 0/1), Ruben Zugno 0 (0/3, 0/5), Davide Bonacini 0 (0/3, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/1), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Lorenzo Tortu 9) – Assist: 17 (Marco Timperi, Lorenzo Tortu, Ruben Zugno 4)

Gruppo Mascio Treviglio: Eric Lombardi 20 (5/7, 1/4), Aleksandar Marcius 18 (8/9, 0/0), Marco Giuri 14 (0/3, 4/8), Jason Clark 12 (2/6, 2/5), Pierpaolo Marini 5 (1/5, 0/4), Lorenzo Maspero 5 (1/1, 1/8), Bruno Cerella 2 (1/1, 0/5), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Soma Abati toure0 (0/0, 0/0), Brian Sacchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 46 13 + 33 (Eric Lombardi 12) – Assist: 22 (Pierpaolo Marini 5)

