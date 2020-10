Treviglio e Tortona, partita molto equilibrata con la BCC che ha la meglio

A pochi giorni dall’esordio ufficiale in Supercoppa la Blu Basket manda segnali molto incoraggianti nel test amichevole contro Tortona. La Bcc fa suoi tre dei quattro quarti, azzerati come di consueto, crescendo nell’arco del match in intensità e qualità dopo un primo quarto sottotono. 21-30, 24-13, 27-25, 19-17, questi i parziali al termine dello scrimmage. Solito mattatore Pepe con 19 punti. Domenica, alle 18.00, l’esordio ufficiale contro l’UCC Assigeco Piacenza in Supercoppa.

Le triple di Pepe e Nikolic rispondono ad un ottimo Fabi. La Blu perde qualche pallone di troppo, Tortona ne approfitta e conduce con i canestri di Sanders e Cannon (10-17). Reati rompe il digiuno, Manenti conferma i progressi visti in questa preseason ma la Bertram, con i subentrati Mascolo ed Ambrosin, è impeccabile dall’arco e chiude la prima frazione sul 21-30.

La Bcc si scuote, difensivamente l’avvio di secondo quarto è di tutt’altra intensità. Dai recuperi nascono contropiedi in sequenza, Pepe e Sarto in transizione si esaltano e puniscono dall’arco (16-6). La difesa di casa sporca un numero infinito di palloni mostrando l’atteggiamento richiesto da Cagnardi. Il secondo periodo recita 24-13.

Le Blu continua a dare segnali positivi, Pepe s’inventa un 3+1 che da il là ad una Treviglio con un Borra pienamente in partita (17-9). Nikolic detta i tempi di un attacco che trova in Reati un riferimento, Fabi dall’altro ricuce il divario (23-17). Mascolo riporta a contatto gli ospiti ma Borra regala il terzo periodo alla Bcc: 27-25.

Il ritmo cala nell’ultima frazione, Treviglio va anche avanti 9-2 ma Graziani sfrutta il bonus e con sei liberi accorcia le distanze. Mascolo ribalta e chiude il parziale (9-10). Pepe e Sarto firmano il contro-parziale, la Bcc porta a casa anche l’ultimo periodo e può ritenersi soddisfatta: 19-17.

BCC Blu Basket Treviglio – Bertram Tortona 21-30 / 24-13 / 27-25 / 19-17

BCC Blu Basket Treviglio

Bogliardi 11 , Reati 13, Pepe 19, Sarto 10 , Corini 1, Nikolic 9, D’Almeida 4, Tourè , Manenti 4, Taddeo 7, Borra 13 All: Devis Cagnardi

Bertram Tortona

Mastroianni, Sackey, Cannon 14, Gazzotti 7, Ambrosin 8, Tavernelli 9, Fabi 13, Graziani 8, Mascolo 13, Severini 5, Sanders 8, Morgillo All: Ramondino

Arbitri: Coffetti Belloni

Uff stampa BCC Treviglio