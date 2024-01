Treviglio fatica ma supera Latina all’overtime

Gruppo Mascio Treviglio – Benacquista Assicurazioni Latina 84-76 (22-19, 15-19, 18-25, 17-9, 12-4)

Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 22 (7/11, 2/3), Terrell Harris 17 (4/6, 2/11), Tommaso Guariglia 15 (5/9, 1/1), Brian Sacchetti 9 (1/1, 1/3), Marco Giuri 7 (2/2, 0/5), Matteo Pollone 6 (0/1, 2/3), Bruno Cerella 5 (0/0, 1/4), Luca Vitali 3 (0/0, 1/1), Simone Barbante 0 (0/4, 0/0), Federico Miaschi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (A.j. Pacher 11) – Assist: 22 (Bruno Cerella 5)

Benacquista Assicurazioni Latina: Demario Mayfield 22 (6/9, 2/7), Gabriele Romeo 18 (6/9, 2/7), Samuele Moretti 13 (4/9, 0/1), Alexander Cicchetti 10 (4/8, 0/0), Ivan Alipiev 8 (1/3, 2/4), Borislav georgiev Mladenov 5 (1/4, 1/2), Lorenzo Zangheri 0 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/1, 0/2), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Samuele Moretti 15) – Assist: 12 (Demario Mayfield 4)

La Blu Basket centra una vittoria sofferta ma di carattere con Latina: dopo una rimonta da -12, la prima di Valli termina all’overtime: 84-76.

I biancoblù, privi di Miaschi (fastidio muscolare), partono con Vitali, Harris, Cerella, Pacher e Guariglia. Gli ospiti di coach Sacco optano per Romero, Mayfield, Zangheri, Moretti e Alipiev, non avendo a disposizione capitan Parrillo. Si gioca subito con buona intensità e nei primi minuti Guariglia è il più produttivo dei padroni di casa con sette punti. Il parziale della Blu Basket viene spezzato dalla bomba di Romeo. A metà primo tempo è 16-5 per i biancoblù, che poi raggiungono anche il massimo vantaggio sul 22-8 (8′) con Giuri. Poi la Gruppo Mascio perde la bussola e Latina torna in gara con Mayfield: il primo quarto finisce 22-19.

Al ritorno in campo, Latina ha un’altra energia: Mayfield e Romeo segnano da sotto: 6-0 di break e vantaggio ospite 22-25 (13′). La Benacquista ha taglia inferiore ai locali, ma è più aggressiva e pronta a non dare per perso alcun pallone. Dalla lunga Harris e Guariglia tengono a contatto i locali che concedono tanti rimbalzi offensivi a Moretti e compagni, Mladelov risponde dall’arco (31-36). Dopo 20′ di gioco il tabellone indica 37-38.

Dopo l’intervallo lungo la Blu Basket torna sul parquet più convinta: palla sotto a Guariglia e cinque punti del lungo trevigliese. Pollone segna e sporca le traiettorie in difesa, da parte opposta è Mayfiled il protagonista, ma la gara è in equilibrio: 44-44. Latina si porta avanti nel finale di quarto con un break di 8-0 grazie alla tripla di Romeo e ai punti di Mayfield giunto a 20 punti. Alla terza sirena la Blu Basket è sotto di 8: 55-63.

Segna subito Pollone dall’angolo poi la Blu Basket non riesce più a produrre e Latina va in striscia con sette punti consecutivi toccando il suo massimo divario: 58-70 con la tripla di Alipiev (33′). Il cronometro è alleato dei pontini e il punteggio non si schioda per tre lunghi minuti. I biancoblù tornano a segnare con due penetrazioni (64-70), Harris la mette dall’angolo e i locali tornano a un possesso. La bomba di Sacchetti con l’aiuto del ferro vale il 70-70 (39′). Mayfield batte la difesa e va appoggiare il +2 quando mancano 11”, dall’altra parte Harris penetra e va al ferro, ma il libero supplementare della possibile vittoria va sul ferro e Latina in 5″ non riesce a concludere: si va all’overtime: 72-72.

Nel supplementare la difesa locale e capitan Sacchetti diventano protagonisti. La tripla di Pacher e il libero di Sacchetti danno un piccolo sostanziale vantaggio alla Blu Basket (76-72); il capitano segna di tabella e centra un altro libero, poi la schiacciata al volo di Pacher regala il +10: 82-72 con parziale di 24-2. Il quintetto va in controllo: finisce 84-76 per la Blu Basket, in un match nel quale il quintetto di Valli è riuscito a risollevarsi dopo essere stata sotto di 12 lunghezze.

Domenica 4 febbraio a Roma, la Gruppo Mascio concluderà la stagione regolare sul parquet della Luiss: palla a due alle ore 18:00.

