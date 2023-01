Treviglio implacabile contro Trapani

Gruppo Mascio Treviglio – 2B Control Trapani 89-79

Parziali: (17-22; 30-23; 18-22; 24-12)

Gruppo Mascio Treviglio : Pierpaolo Marini 22 (5/9, 3/7), Marco Giuri 18 (5/9, 2/6), Jason Clark 16 (3/5, 1/3), Brian Sacchetti 12 (0/0, 2/4), Luca Vitali 6 (2/4, 0/0), Bruno Cerella 6 (2/2, 0/1), Aleksandar Marcius 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Maspero 3 (0/0, 1/1), Davide Bruttini 2 (0/1, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Santiago Corona.

2B Control Trapani : Federico Massone 20 (6/11, 2/7), Roberts Stumbris 16 (2/5, 3/8), Andrea Renzi 13 (1/3, 2/3), Gabriele Romeo 10 (2/7, 2/6), Myles Carter 9 (4/5, 0/1), Marco Mollura 8 (3/4, 0/2), Vincenzo Guaiana 3 (0/2, 1/1), Marco Rupil 0 (0/1, 0/1), Kiryl Tsetserukou 0 (0/1, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0)

CRONACA:

1°Quarto: Trapani inizia con Massone, Guaiana, Mollura, Stumbris e Carter. Il primo canestro è di Giuri. Sacchetti segna da 3. Trapani risponde con due triple di Stumbris e Massone. Due liberi di Mollura. Giuri segna da 2. Clark dalla lunetta e Guaiana colpisce da 3 (9-11). Sacchetti pareggia dalla lunetta. Stumbris e Mollura segnano per Trapani. Clark ne fa uno dalla lunetta così come Cerella. Entra Renzi e subito segna 5 punti consecutivi. Trapani sbaglia l’ultimo attacco e si va alla prima sirena sul 17-22

2°Quarto: Vitali segna 4 punti di fila e Parente chiama timeout sul 21-22 pari. Carter fa 1/2 ai liberi. Cerella impatta a quota 23. Tecnico a Mollura. Clark segna dalla lunetta. Massone colpisce da 3. Clark fa 1/2 ai liberi. Anche Romeo colpisce dalla lunga. Carter segna in appoggio. Markus segna da sotto. Gli risponde Stumbris. Giuri ne fa 5 consecutivi e Parente ci vuol parlare su (32-33). Carter schiaccia in tap-in. Marini dalla lunetta fa 2/2. Massone gli risponde in penetrazione. Finelli chiama timeout. Ancora Massone in penetrazione. Clark porta i suoi al pareggio (39-39). Stumbris segna da sotto. Marini segna 5 punti di seguito. Renzi segna da 2 (44-43). Ancora Marini 1/2 dalla lunetta. Stumbris dalla lunetta impatta (45-45). Cerella segna in penetrazione. Finale 47-45

3°Quarto: Giuri dalla lunetta fa 2/2. Gli risponde Carter. Romeo segna dalla media ed è pari (49-49). Stumbris da 3. Marini segna ma sbaglia il libero aggiuntivo. Rubata di Romeo che segna in contropiede. Ancora Marini con il fallo che sbaglia ancora. Massone segna. Giuri da lontanissimo (58-56). Romeo per il sorpasso. Tecnico a Giuri che Stumbris capitalizza. Renzi segna dalla lunetta (58-62). Massone segna il +6. Maspero accorcia da 3. Marini in penetrazione. Massone risponde per Trapani. Renzi dalla lunetta fa 1/2. Clark segna per Treviglio. Trapani sbaglia l’ultimo tiro. 65-674°Quarto: Sacchetti dalla lunetta apre il quarto. Clark e Stumbris segnano da 3 (70-70). Sacchetti è preciso dalla lunetta. Carter segna sotto. Clark commette il suo fallo in attacco e Finelli chiama timeout. Marini segna 5 punti fila e Parente chiama immediatamente la sospensione (77-72). Sacchetti da 3 per il +8 di Treviglio. Ancora Marini da 3 e Marcius da sotto e Treviglio scappa. (85-72). Mollura accorcia da 2. Vitali dalla lunetta fa 2/2. Massone lo imita, ma la partita ha preso ormai la strada di casa. Giuri e Renzi con una tripla fissano il punteggio sul 89-79.

