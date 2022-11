Treviglio ingrana la quarta, sconfitta anche l’Assigeco Piacenza

Quarta vittoria consecutiva per la Gruppo Mascio Treviglio che sul parquet di casa combatte fino alla fine e porta a casa il match contro l’Assigeco Piacenza con il punteggio finale di 70-64. Una partita combattuta per tutti i 40’ di gioco che ha visto i ragazzi allenati da Alessandro Finelli (alla quarta vittoria su quattro con i bianco blu) concedere il primo quarto prima di allungare nelle frazioni centrali grazie ai punti del duo Lombardi-Marini e all’ispirata regia di Maspero e Giuri, Piacenza ha avuto il grande merito di rientrare a due possessi di svantaggio grazie alla buona giornata al tiro di McGusty e all’esperienza dell’ex Sabatini ma nel finale hanno contato i nervi dei padroni di casa che hanno limitato le scorribande avversarie conquistando una vittoria molto importante ai fini della classifica.

I quintetti in campo

Noach Finelli schiera per la palla a due Maspero in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marciuš sotto canestro; dall’altra parte coach Salieri risponde con il quintetto formato dall’ex Sabatini in regia, Miaschi (altro ex del match insieme a Cesana) e McGusty sugli esterni, Skeens e Pascolo sotto canestro.

Primo quarto

Inizia con un 5-0 Treviglio grazie alla tripla di Maspero e all’appoggio al tabellone di Lombardi, Piacenza risponde con la penetrazione vincente di Miaschi ma i padroni di casa sono più efficaci in questa prima parte del quarto e allungano con due canestri dall’area di Lombardi e Marciuš. L’Assigeco muove il proprio punteggio con i liberi di Sabatini e McGusty, Marini s’iscrive al match in penetrazione per una Blu Basket aggressiva sugli esterni in difesa ma con qualcosa da registrare in area dove concede qualche fallo di troppo agli avversari che rientrano a -3 con l’appoggio di Pascolo e l’1/2 ai liberi di Skeens. Coach Finelli prova a cambiare 2/3 del quintetto ma in attacco appare meno incisiva rispetto ai primi 5’ al contrario degli ospiti che sfruttano il momento per pareggiare con la tripla di Gajic e passare in vantaggio con la penetrazione di McGusty, costringendo l’allenatore di casa al time out. Reazione trevigliese con Marini che negli ultimi 2’ del quarto trova quattro punti, Piacenza mantiene il naso avanti ancora con McGusty e chiude i primi 10’ di gioco avanti 15-18.

Secondo quarto

3 punti di capitan Sacchetti aprono il secondo periodo con Treviglio che allunga il parziale sull’8-0 portandosi in vantaggio con Bruttini da sotto e la tripla di Marini, il tutto a fronte di una Piacenza appannata rispetto al finale di primo quarto e in grado di tornare a segnare solo dopo 3’ con la penetrazione di Sabatini. Fase centrale del periodo nel quale i padroni di casa alzano il ritmo in attacco e bersagliano la retina emiliana con le due bombe di Maspero e il canestro da sotto di Lombardi, dall’altra parte l’Assigeco fatica a costruire una manovra offensiva fluida e muove il proprio punteggio con il solo contropiede finalizzato da McGusty. Treviglio viaggia a un’altra velocità, il lungo con la canotta numero 1 infila la tripla che porta il vantaggio della Gruppo Mascio in doppia cifra a meno di 4’ dall’intervallo e costringe coach Salieri a chiamare time out per provare a ribaltare il trend e ritrovare la brillantezza dimostrata nel primo quarto. Canestro da sotto di McGusty che apre un finale di periodo nervoso e concitato con nessuna realizzazione e contatti al limite del consentito da entrambe le parti, nell’ultimo minuto Piacenza accorcia le distanze con il 2/2 ai liberi di McGusty e Pascolo con l’ala statunitense che infila anche il canestro sulla sirena che manda le formazioni negli spogliatoi sul 34-30 a favore dei padroni di casa.

Terzo quarto

Le due squadre tornano sul parquet entrambe un po’ sottotono rispetto ai primi 20’ di gioco, sblocca il parziale Lombardi con un 1/2 ai liberi e allunga Marciuš da sotto, dall’altra parte l’Assigeco non riesce a segnare e perde anche Mascolo per infortunio (cade male in uno scontro aereo sotto canestro ed esce sorretto dai compagni) dando modo alla Blu Basket di tornare a +9 con altri due punti di Marciuš. Arrivano i primi punti del quarto per Piacenza con l’ex Cesena che appena entrato infila cinque punti che riducono lo svantaggio, dall’altra parte la Blu Basket controlla il ritmo di gioco e mantiene un buon divario grazie a due magie al tiro di Marini e Lombardi. Fase finale del quarto con parecchi errori al tiro e difese aggressive da entrambe le parti, Piacenza si mantiene a due possessi di distacco con i liberi di Sabatini e Gajic e il canestro dall’area di Skeens, da parte sua Treviglio è meno concreta in attacco ma riesce a mantenersi avanti dopo 30’ di gioco grazie alle realizzazioni di Marini e Bruttini (pregevole assist di Giuri a tagliare l’area piacentina) con il punteggio di 47-40.

Ultimo quarto

Piacenza apre il quarto periodo con un 5-0 firmato McGusty e Sabatini che riporta gli ospiti a -2, mortifera la risposta trevigliese con la tripla di Giuri ma il momento è favorevole agli ospiti che trovano altri due punti con il solito ispirato McGusty che spinge coach Finelli a chiamare time out per riordinare le idee dei suoi giocatori. Bruttini da sotto e Marini da dietro l’arco guidano la reazione trevigliese, l’Assigeco da parte sua è brava a rimanere vicina nel punteggio con il 2/2 ai liberi di Cesena e i canestri da sotto di Gajic e Skeens ma la Blu Basket ha voglia di chiudere i conti prima della volata finale e colpisce la difesa piacentina con la tripla dall’angolo di Giuri e il canestro allo scadere dei 24 di Marciuš che fa esplodere il tifo sugli spalti del Pala Facchetti. Skeens va a segno da sotto prima del botta e risposta dalla lunga distanza tra Maspero e Sabatini e il 2/2 dalla lunetta per Marciuš e McGusty, segno dell’equilibrio tra le due formazioni in questo finale di partita. Treviglio ha dalla sua il doppio possesso pieno di vantaggio grazie alla realizzazione di Marini e l’aggressività difensive che le permettono di limitare gli avversari, Piacenza apre l’ultimo minuto con il 2/2 ai liberi di Gajic che la riporta a -5 ma ha il demerito di non sfruttare il recupero sulla successiva rimessa bianco blu e due rimbalzi offensivi sbagliando tre tiri consecutivi. Con 31’’ sul cronometro Lombardi manca il colpo decisivo trovando uno 0/2 dalla lunetta, time out Assigeco che nell’azione successiva provoca il quinto fallo di Marciuš e torna a -3 con il 2/2 ai liberi di Sabatini con 21’’ da giocare. Fallo sistematico per gli ospiti che mandano in lunetta Bruttini che fa 1/2, palla in mano a Sabatini che gestisce l’attacco ma trova un airball che non tocca nemmeno il ferro dando la rimessa alla Gruppo Mascio con 11’’ sul cronometro, giro di palla per i trevigliesi che lasciano scorrere 7’’ prima che il fallo avversario mandi in lunetta Lombardi che con un 2/2 chiude la contesa con il punteggio di 70-64.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria della Blu Basket le prestazioni di Marini (solita prova di gran classe per l’ala abruzzese, chiude da top scorer dei suoi con 18 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), Lombardi (14 punti e 6 rimbalzi), Maspero (12 punti, 4 rimbalzi e 5 assist) e la doppia doppia di Marciuš (10 punti e ben 14 rimbalzi).

A Piacenza non basta l’ottima prova di McGusty (21 punti e 5 rimbalzi), la doppia cifra di Gajic (12 punti e 6 rimbalzi) e Sabatini (11 punti) e la solida prestazione di Skeens (7 punti e 8 rimbalzi).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 70-64 Assigeco Piacenza (parziali: 15-18, 34-30, 47-40)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi14, Bruttini 7, Corona n.e., Cerella, Marini 18, Sacchetti 3, Abati Touré n.e., Giuri 6, Maspero 12, Marciuš 10, Resmini n.e.. All. Finelli

Assigeco Piacenza: Gajic 12, Franceschi n.e., Varaschin, Miaschi 2, Pascolo 4, Querci, Skeens 7, McGusty 21, Soviero, Gherardini n.e., Sabatini 11, Cesana 7. All. Salieri

Statistiche – Treviglio: 18/35 da 2, 9/30 da 3, 27/65 totale, 7/12 ai liberi; Piacenza: 16/30 da 2, 4/27 da 3, 20/57 totale, 20/23 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Matteo Lucotti di Binasco (MI), Marco Barbieri di Milano, Giulio Giovannetti di Rivoli (TO)