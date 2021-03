Treviglio lotta fino alla fine e conquista il derby.

Un ultimo periodo da 26-10 permette alla BCC Treviglio di conquistare il derby contro Bergamo con il punteggio di 81-71. Una partita che ha visto i ragazzi allenati da coach Calvani condurre le danze dal 3’ di gioco quasi fino alla fine, per alcuni tratti dominando con la solidità di Pullazi e le scorribande offensive del duo Jones-Zugno; dall’altra parte Treviglio è perlopiù sorniona nella prima parte di match, mantenendosi a due possessi di svantaggio con i canestri di Borra. Qualche segnale di riscossa arriva già al ritorno dall’intervallo con le triple di Reati e Sarto che valgono il -1, brava e cinica la BB14 a rispondere colpo su colpo e a iniziare l’ultimo periodo avanti di 6 lunghezze, la BCC però è un diesel e dà la prima spallata al match con la fiammata di Lupusor e poi firma e consolida il vantaggio con la classe di Pepe e la precisione dalla lunetta arrivando fino al +10 finale. Una vittoria che consolida la posizione nei piani alti della classifica per la Blu Basket, una sconfitta amarissima per Bergamo che non avrebbe demeritato i due punti ma che da questa partita può e deve prendere forza e fiducia per il rush finale di campionato.

I quintetti in campo

Coach Cagnardi schiera per la palla a due Frazier in regia, Pepe e Reati sugli esterni, Nikolic e Borra sotto canestro; dall’altra parte coach Calvani manda in campo il quintetto formato da Zugno in regia, Jones e Da Campo sugli esterni, Easley e Pullazi sotto canestro.

Primo quarto

Inizio di partita in cui sono i lunghi a farla da padrone con il duo Nikolic-Borra e l’ex Easley e Pullazi dall’altra a muovere il punteggio, il lungo italo-albanese firma il primo vantaggio bergamasco prima che una tripla fuori equilibrio di Pepe permetta ai trevigliesi di rimettere il naso avanti. Fase centrale del quarto in cui le due formazioni si rimpallano il vantaggio, per la BB14 s’iscrive al match Jones mentre Pullazi continua a imperversare nell’area avversaria, dall’altra parte per la BCC è Borra il più ispirato ma c’è un po’ di imprecisione alla conclusione dalla media e lunga distanza e la Withu ne approfitta per firmare il +3 con Zugno a metà quarto (9-12). Si scuote Treviglio con la tripla frontale di capitan Reati, coach Calvani decide di cambiare l’intero quintetto e trova risposte positive da Vecerina e Bedini mentre la Blu Basket sostituisce solo i lunghi e si mantiene a contatto con il 2/2 dalla lunetta di Ancellotti e Pepe. Ultimo minuto in cui Bergamo scappa con 5 punti di Pullazi che spingono coach Cagnardi al time out, allunga ancora la BB14 con la penetrazione vincente di Parravicini mentre Treviglio spreca due possessi e chiude il primo parziale sotto di 8 lunghezze (15-23).

Secondo quarto

5 punti di Lupusor permettono ai padroni di casa di riavvicinarsi a un solo possesso, Bergamo appare un po’ nervosa e capitalizza il solo libero di Masciardi sul fallo tecnico per proteste fischiato alla panchina trevigliese; fase confusa della sfida caratterizzata da grande aggressività e palle perse per la troppa fretta da entrambe le parti, la BB14 muove il punteggio con il 2/2 dalla lunetta di Da Campo e trova il primo canestro dal campo con la stessa ala numero 6 a cavallo della metà quarto, dall’altra parte è Borra ad andare a segno per una BCC che sta faticando molto a rimbalzo. Jones e Zugno fanno il buono e il cattivo tempo in attacco per Bergamo che si arrampica sul +7, Treviglio risponde con la tripla dall’angolo di Reati e il gioco da tre punti di Borra ma fatica ad arginare gli avversari che allungano sul +8 (31-39) con il piazzato di Jones. Finale di quarto in cui arriva il 5-0 BCC firmato Nikolic e Borra che riporta il divario a 3 lunghezze, colpo di coda della BB14 sulla sirena con il piazzato di Zugno che manda le squadre negli spogliatoi sul 36-41 a favore della formazione del capoluogo.

Terzo quarto

Terzo periodo aperto dal piazzato di Jones, il ritorno sul parquet però sorride alla Blu Basket che torna a -1 con due triple firmate da Reati e Sarto, Bergamo però interrompe una fase caratterizzata dal nervosismo e dalla imprecisione con due canestri dall’area firmati da Easley e Zugno riportandosi sul +5 (42-47). Botta e risposta in penetrazione tra Frazier e Jones, a cavallo della metà quarto Treviglio torna ancora a -1 con i canestri di Frazier e Ancellotti ma il momento dura pochi secondi prima che la Withu torni sopra il possesso di vantaggio con la conclusione dalla lunga distanza di Pullazi. Fase molto combattuta del match con la BCC a muovere il punteggio con 5 punti di Nikolic, dall’altra parte la BB14 è brava a rispondere colpo su colpo con Jones e Vecerina per poi tornare a +5 con la penetrazione vincente di Zugno (53-58). Ultimo minuto del periodo in cui Bergamo allunga con la bomba di Masciadri, Treviglio risponde con il canestro da sotto di Ancellotti e chiude il quarto sotto 55-61.

Ultimo quarto

Ultimo periodo che si apre con un fallo antisportivo fischiato a Parravicini e Frazier che si agganciano durante una transizione a metà quarto, botta e risposta dall’area tra Reati e Easley con Treviglio che sfrutta la fisicità di Ancellotti per riportarsi a -4 con un canestro da sotto prima che il piazzato di Vecerina ristabilisca il divario di due possessi pieni. Coach Cagnardi si gioca la carta Lupusor e il lungo italo-moldavo ripaga alla grande con 5 punti che riportano la formazione di casa a -1 (64-65), la fiammata trevigliese manda in confusione i bergamaschi che sprecano tre possessi e la BCC, dopo aver sprecato altrettante azioni offensive, firma il sorpasso con il 2/2 dalla lunetta di Bogliardi con poco meno di 4’ da giocare; il colpo è doloroso per gli ospiti che sprecano un altro possesso e la BCC, nonostante la buona difesa avversaria, piazza il +4 con una tripla impossibile di Pepe che costringe coach Calvani a chiamare time out. Masciadri va a segno dalla lunga distanza ridando fiato ai gialloneri, la Blu Basket però sente l’odore del sangue e prima risponde con la schiacciata di Borra e il piazzato di Reati e poi subisce un fallo di sfondamento di Vecerina su Pepe che a poco più di un minuto al termine vale come oro. Ultimo giro di orologio che si apre con l’1/2 ai liberi di Easley, Bergamo alza la pressione difensiva ma commette una leggerezza facendo fallo sul tiro dalla lunga distanza di Pepe e la guardia ex Agrigento capitalizza la sanzione con un 3/3 che vale il +7 con 33’’ da giocare. Time out BB14, Zugno tenta la tripla della disperazione che però si ferma sul ferro, altro 2/2 dalla lunetta di Pepe e nuovo minuto di sospensione chiamato da coach Calvani, accorciano gli ospiti con l’1/2 ai liberi di Masciadri e Parravicini, 1/2 anche per Reati e 2/2 di Bogliardi che chiudono la sfida sul 81-71 a favore della formazione di casa.

I migliori in campo

Per Treviglio decisive le prestazioni di Pepe (13 punti, 7 rimbalzi, 7/7 ai liberi e 6 falli subiti), Borra (top scorer dei suoi con 15 punti), Reati (14 punti, 7 assist e 3/6 dalla lunga distanza), Nikolic (10 punti, 5 rimbalzi) e Lupusor (10 punti e 2/3 da dietro l’arco in poco più di 13’ di utilizzo), bene Ancellotti (8 punti, 3 rimbalzi e 3/4 dal campo).

A Bergamo non basta la buona prova di Jones (14 punti e 7/9 dal 2), Easley (9 punti, 5 rimbalzi), Pullazi (14 punti e 8 rimbalzi) e Zugno (11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist).

Il tabellino

BCC Treviglio 81–71 Withu Bergamo (parziali: 15-23, 36-41, 55-61)

BCC Treviglio: Sarto 3, Nikolic 10, Reati 14, Corini n.e., Bogliardi 4, Manenti n.e., Abati Toure n.e., Ancellotti 8, Frazier 4, Pepe 13, Lupusor 10, Borra 15. All. Cagnardi

Withu Bergamo: Da Campo 6, Bedini 2, Parravicini 3, Seck, Vecerina 4, Jones 14, Masciadri 8, Easley 9, Siciliano n.e., Pullazi 14, Zugno 11. All. Calvani

Statistiche – Treviglio : 18/31 da 2, 10/25 da 3, 28/56 dal campo, 15/16 ai liberi; Bergamo : 26/45 da 2, 4/22 da 3, 30/67 dal campo, 7/12 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Christian Mottola di Taranto (TA) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze (FI)