Treviglio passeggia a Vigevano

By

Elachem Vigevano 1955 – Gruppo Mascio Treviglio 69-95 (11-21, 24-28, 16-18, 18-28)

Elachem Vigevano 1955: Tyler Wideman 15 (7/12, 0/3), Ikeon deonta Smith 11 (3/6, 1/2), Leonardo Battistini 10 (4/7, 0/1), Alessandro Amici 9 (1/3, 2/3), Filippo Rossi 8 (1/5, 1/5), Giacomo Leardini 7 (1/3, 1/1), Michele Peroni 5 (1/2, 1/5), Gianmarco Bertetti 4 (2/2, 0/2), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Ikeon deonta Smith 8) – Assist: 16 (Ikeon deonta Smith 5)

Gruppo Mascio Treviglio: Terrell Harris 28 (5/8, 6/7), Tommaso Guariglia 20 (9/14, 0/2), Luca Vitali 19 (0/1, 6/7), Marco Giuri 11 (1/1, 3/5), Federico Miaschi 9 (0/2, 3/7), A.j. Pacher 4 (0/2, 1/3), Brian Sacchetti 2 (0/1, 0/2), Matteo Pollone 2 (1/2, 0/3), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Bruno Cerella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Matteo Pollone 8) – Assist: 15 (Luca Vitali 6)

Vitali traccia la strada, Guariglia e Harris la seguono per lanciare la Blu Basket ad una netta vittoria (69-95) contro Vigevano. La squadra biancoblù manda quattro giocatori in doppia cifra e con percentuali altissime dalla lunga (19/36, 53%) la squadra centra la terza vittoria consecutiva.

Davanti a circa duemila tifosi gialloblù, con circa una cinquantina di tifosi trevigliesi presenti, Finelli parte con Vitali, Harris, Miaschi, Pacher e Guariglia. L’ex Pansa invece sceglie Rossi, Peroni, Smith, Leardini e Wideman. La gara procede punto a punto nei primi minuti, le squadre iniziano con buona intensità, la Elachem corre tanto e vuole attaccare nei primi secondi dell’azione, Treviglio gioca di più con il cronometro. Dopo cinque minuti il match è a punteggio basso (5-5) con gli attacchi poco ispirati. Poi il match prende il via sui binari favorevoli agli ospiti. Sei punti consecutivi di Vitali, quattro di Harris e il primo break è confezionato per i biancoblù (9-16). Il primo quarto fantastico di Vitali (4/5 dalla lunga) finisce 11-21 per la Blu Basket.

In avvio di seconda frazione due canestri consecutivi di Bertetti rappresentano la reazione della Elachem, sulla quale coach Finelli è costretto a fermare la gara. Due realizzazioni di Guariglia ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio al 13′: 15-25. Vigevano prova di ribattere, ma la Blu Basket gioca con scioltezza. Appena prima di metà quarto il parziale è confezionato sull’asse Harris e Guariglia (4/5, 10 punti nel secondo periodo). L’esterno americano sale ancora di intensità con sette punti consecutivi che portano a 10 il bottino nel quarto: la Blu Basket vola sul +15. I trevigliesi alla sirena lunga conducono di 14 lunghezze (34-49) con Miaschi protagonista con due bombe nel finale di tempo.

Si torna in campo e la Blu Basket ha l’inerzia dalla sua, ma con qualche folata di Wideman Vigevano rimane aggrappata al match: 45-54 (25′). Spinta da tutto il PalaElachem i vigevanesi lottano, ma non riescono a contenere l’asse Vitali-Guariglia. Pacher dalla lunga e Guariglia (4/4 da due nel periodo) regalano il +18, poi il terzo periodo si chiude sul 51-57.

Le triple degli esterni della Blu Basket chiudono la partita, Kelly prova a riaprirla (54-73), ma ormai è troppo tardi. Con due bombe (in totale 8/10 dalla lunga nel periodo, 69%) anche Giuri arriva in doppia cifra (11 punti). La gara termina con quattro triple di Harris (28 punti, 14 nell’ultimo quarto) e coach Finelli usa tutta la panchina tranne Cerella. Finisce 69-95.

UFF. STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO 1971